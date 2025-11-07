मेहंदीपुर बालाजी में सड़क हादसा, डिवाइडर पर चढ़कर पलटा टेंपो

ETV Bharat / state

रॉन्ग साइड आ रहे टेंपो ने कार को मारी जोरदार टक्कर. रोड पर बिखरी मूंगफली. दो महिलाएं गंभीर घायल

मेहंदीपुर बालाजी में सड़क हादसा
दौसा: जिले के मेहंदीपुर बालाजी के पास शुक्रवार रात में बड़ा हादसा हो गया. खेड़ापहाड़पुर के समीप नेशनल हाईवे 21 पर तेज रफ्तार लोडिंग टेंपो ने रॉन्ग साइड में सामने से आ रही कार को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पलटने से पहले ही हाईवे पर घूम गई और जयपुर की दिशा से जा रही कार भरतपुर की ओर मुड़ गई. वहीं, टेंपो डिवाइडर पर चढ़कर पलट गया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. टेंपो में मूंगफली भरी हुई थी, जो हादसे के बाद हाईवे पर बिखर गई.

पुलिस से मिलि जानकारी के अनुसार, हादसे में कार सवार दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं. घायलों की पहचान मालती देवी (48) पत्नी केदार प्रसाद और कंचन कुमारी (27) पत्नी कपिल देव कुमार के रूप में हुई है. दोनों को तत्काल एम्बुलेंस की मदद से सिकराय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद रेफर करने की तैयारी शुरू कर दी. कार सवार केदार प्रसाद ने बताया कि वो अपने परिवार के साथ झारखंड से कार द्वारा जयपुर जा रहे थे. इस दौरान खेड़ापहाडपुर के समीप गलत साइड से आ रहे टेंपो ने कार को टक्कर मार दी.

पढ़ें : Mehandipur Balaji : जमीन विवाद में टकराए दो पक्ष, लाठी-डंडे लेकर पहुंचे, पुलिस बल तैनात

डिवाइडर पर चढ़कर पलटा लोडिंग टेंपो : प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टेंपो चालक हाईवे पर रॉन्ग साइड से तेजी से आ रहा था. अचानक सामने से आ रही कार को देखते हुए उसने गाड़ी मोड़ने की कोशिश की, लेकिन रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि टक्कर को टाला नहीं जा सका. टक्कर लगते ही टेंपो डिवाइडर पर चढ़ गया और पलट गया. घटना के बाद टेंपो चालक मौके से फरार हो गया.

हाईवे पर लगी वाहनों की कतार, एयर बैग से बची कार सवारों की जान : हादसे की सूचना मिलते ही मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. हेड कांस्टेबल कुलदीप चौधरी ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया और कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे पर लगे जाम को खुलवाया. वहीं, कार के एयर बैग खुलने से बड़ा हादसा टल गया और कार सवारों की जान बच गई. पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात बहाल करवाया, लेकिन इस दौरान हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. ड्यूटी अधिकारी कुलदीप चौधरी ने बताया कि फिलहाल पुलिस ने फरार टेंपो चालक की तलाश शुरू कर दी है और मामले की जांच में जुटी है.

