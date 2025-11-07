ETV Bharat / state

मेहंदीपुर बालाजी में सड़क हादसा, डिवाइडर पर चढ़कर पलटा टेंपो

मेहंदीपुर बालाजी में सड़क हादसा ( ETV Bharat Dausa )

दौसा: जिले के मेहंदीपुर बालाजी के पास शुक्रवार रात में बड़ा हादसा हो गया. खेड़ापहाड़पुर के समीप नेशनल हाईवे 21 पर तेज रफ्तार लोडिंग टेंपो ने रॉन्ग साइड में सामने से आ रही कार को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पलटने से पहले ही हाईवे पर घूम गई और जयपुर की दिशा से जा रही कार भरतपुर की ओर मुड़ गई. वहीं, टेंपो डिवाइडर पर चढ़कर पलट गया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. टेंपो में मूंगफली भरी हुई थी, जो हादसे के बाद हाईवे पर बिखर गई. पुलिस से मिलि जानकारी के अनुसार, हादसे में कार सवार दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं. घायलों की पहचान मालती देवी (48) पत्नी केदार प्रसाद और कंचन कुमारी (27) पत्नी कपिल देव कुमार के रूप में हुई है. दोनों को तत्काल एम्बुलेंस की मदद से सिकराय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद रेफर करने की तैयारी शुरू कर दी. कार सवार केदार प्रसाद ने बताया कि वो अपने परिवार के साथ झारखंड से कार द्वारा जयपुर जा रहे थे. इस दौरान खेड़ापहाडपुर के समीप गलत साइड से आ रहे टेंपो ने कार को टक्कर मार दी. पढ़ें : Mehandipur Balaji : जमीन विवाद में टकराए दो पक्ष, लाठी-डंडे लेकर पहुंचे, पुलिस बल तैनात