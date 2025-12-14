ETV Bharat / state

Mehandipur Balaji : पिता की डांट से पहाड़ी पर भागा बालक, अफवाह से 5 घंटे हलकान रहे ग्रामीण

लेपर्ड उसी इलाके में सक्रिय था. बालक कुछ दूरी और आगे चला जाता तो अनहोनी हो सकती थी.

Family and villagers with the child
बालक के साथ परिजन और ग्रामीण (ETV Bharat Dausa)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 14, 2025 at 3:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दौसा: जिले के मेहंदीपुर बालाजी क्षेत्र के डैडान गांव में रविवार सुबह अफरा-तफरी मच गई, जब खबर फैली कि 10 वर्षीय बालक को लेपर्ड उठा ले गया. ग्रामीण घरों से निकल आए. बालक की तलाश में पहाड़ी इलाकों की ओर दौड़े. हालांकि, बालक के सुरक्षित मिलने पर राहत की सांस ली. इस दौरान करीब पांच घंटे पूरे इलाके में हड़कंप मचा रहा.

बालाजी थाना प्रभारी गौरव प्रधान ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि डैडान निवासी 10 वर्षीय बालक दिलखुश प्रजापत को पिता विश्राम प्रजापत ने किसी बात पर डांट दिया था. इस पर बालक पहाड़ी की ओर चला गया, लेकिन परिजनों ने घबराहट में लेपर्ड के उठाने की कहानी सुना दी. कुछ देर में अफवाह फैली कि उसे लेपर्ड उठा ले गया. बड़ी संख्या में ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर पहाड़ी पर पहुंचे और खोजबीन में जुट गए. गांव में सन्नाटा पसर गया. हर कोई अनहोनी की आशंका से कांप उठा. बालक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया.

पढ़ें: जयपुर में फिर लेपर्ड की गतिविधियां दर्ज, बजाज नगर क्षेत्र में एडवाइजरी, रेडियो कॉलर लगाने की तैयारी

सूचना मिलते ही बालाजी थाना पुलिस और वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची. पहाड़ी इलाके में सर्च शुरू किया. क्षेत्र में लेपर्ड की सक्रियता पहले से थी. 5 घंटे की मशक्कत के बाद बालक दिलखुश पहाड़ी पर सुरक्षित मिला. जैसे ही सूचना गांव पहुंची, लोगों ने राहत की सांस ली. परिजनों की आंखों से आंसू बह निकले. जहां बालक मिला, उससे 100 मीटर दूर लेपर्ड ने बकरी का शिकार किया था. वन विभाग के अनुसार शनिवार रात लेपर्ड एक बकरी को उठा ले गया था. इससे साफ है कि लेपर्ड उसी इलाके में सक्रिय था. बालक कुछ दूरी और आगे चला जाता या लेपर्ड आसपास होता तो बड़ा हादसा हो सकता था.

TAGGED:

PANIC ERUPTED AFTER RUMORS IN DAUSA
VILLAGERS IN DISTRESS FOR 5 HOURS
INCIDENT OCCURRED IN MEHANDIPUR
पहाड़ी क्षेत्र में तलाशी अभियान
PANIC TO RUMORS OF LEOPARD IN DAUSA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.