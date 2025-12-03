ETV Bharat / state

मेहंदीपुर बालाजी: पिता के गंभीर आरोप, देह व्यापार में लिप्त बेटी मांग रही 20 लाख...प्रेमी के साथ मिलकर मारपीट

पीड़ित पिता ने कहा कि बेटी लंबे समय से घर से अलग रह रही है. परिवार पर बना रही आर्थिक दबाव. इस्तगासे से मामला दर्ज

Published : December 3, 2025 at 1:58 PM IST

दौसा : जिले के मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र में एक पिता ने बेटी और उसके प्रेमी पर गंभीर आरोप लगाए. थाने में इस्तगासे के जरिए दर्ज रिपोर्ट में पीड़ित पिता ने बताया कि बेटी की शादी टोडाभीम थाना इलाके में की, जहां से बेटी प्रेमी के साथ भाग गई. कोर्ट में बेटी ने मर्जी से जयपुर जाने का बयान दिया. तब से बेटी प्रेमी विजय के साथ जयपुर में रह रही है. कुछ दिन पहले रात बेटी प्रेमी विजय और कुछ अन्य के साथ उनके घर में घुस गई. सभी ने घर में जमकर तोड़फोड़ की और विरोध पर उसकी पत्नी से मारपीट की. घटना के बाद से परिवार में दहशत है.

मेहंदीपुर बालाजी थाना प्रभारी गौरव प्रधान ने बताया कि युवती ने पहले से अपने परिजनों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज करा रखा है. ऐसे में परिजनों ने इस्तगासे के जरिए मामला दर्ज कराया. मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी.

20 लाख मांगे, फंसाने की धमकी: पीड़ित पिता ने कहा कि उसकी बेटी लंबे समय से घर से अलग रह रही है. परिवार पर आर्थिक दबाव बना रही है. पिता ने आरोप लगाया कि बेटी और उसका प्रेमी उससे 20 लाख रुपए मांग रहे हैं. रुपए नहीं देने पर परिवार को झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दे रहे हैं. समझाइश के बावजूद बेटी और प्रेमी का व्यवहार और आक्रामक होता जा रहा है.

देह व्यापार का आरोप: पीड़ित पिता ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी देह व्यापार जैसी गतिविधियों में शामिल है. अंजान लोगों से मोटी रकम वसूलने का काम करती है. बेटी के गिरोहनुमा साथियों का उद्देश्य घर में दबाव बनाकर बड़ी रकम हड़पना है. पिता ने पुलिस से परिवार की सुरक्षा और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की.

