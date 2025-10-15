ETV Bharat / state

JAISALMER BUS FIRE : जलती बस में एक परिवार हुआ राख, पांच लोगों की मौत, शिनाख्त के लिए होगी DNA सैंपलिंग

जैसलमेर बस हादसे के मृतकों की शिनाख्त के लिए आज डीएनए सैंपलिंग की जाएगी.

महेंद्र मेघवाल और उनके परिवाक की मौत
महेंद्र मेघवाल और उनके परिवाक की मौत ((File Photo))
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 15, 2025 at 9:26 AM IST

Updated : October 15, 2025 at 12:17 PM IST

जैसलमेर/जोधपुर/जयपुर : जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर थईयात गांव के पास मंगलवार को हुई बस आगजनी की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है. आग की लपटों में घिरी बस में न सिर्फ यात्रियों की जानें गईं, बल्कि कई परिवारों के सपने और भविष्य भी राख में बदल गए. इस हृदयविदारक हादसे में महेंद्र मेघवाल और उनके पूरे परिवार की मौत हो गई. महेंद्र मेघवाल, उनकी पत्नी, दो बेटियां और एक बेटा सभी की मौत हो गई. किसी को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला. इस हादसे में बुधवार सुबह एक और बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद मृतकों का आंकड़ा 21 पहुंच गया है.

महेंद्र मेघवाल का पूरा परिवार खत्म : महेंद्र मेघवाल बालेसर के लावारान शेतरावा गांव के रहने वाले थे. वे जैसलमेर की इंद्रा कॉलोनी में किराए पर रहते थे और गोला-बारूद डिपो में पदस्थापित थे. हादसे में महेंद्र, उनकी पत्नी, दो बेटियां और एक बेटे की मौत हो गई. परिवार के सभी सदस्य बस में सवार थे और घटना के समय किसी को बाहर निकलने का समय नहीं मिला.

पत्रकार राजेन्द्र सिंह चौहान का भी निधन : इस हादसे में पत्रकार राजेन्द्र सिंह चौहान की भी मौत हो गई. आग की भीषणता के कारण मृतकों के शवों की पहचान संभव नहीं हो पाई है. सभी शवों को सेना के दो ट्रकों से जोधपुर भेजा गया है. जोधपुर एमडीएम अस्पताल में मृतकों के डीएनए सैंपल लिए जाएंगे ताकि उनकी पहचान की जा सके. डीएनए रिपोर्ट आने तक शव अस्पताल में ही सुरक्षित रखे जाएंगे.

जोधपुर और जैसलमेर जिला प्रशासन ने मृतकों की पहचान और जानकारी के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. मृतकों की पहचान के लिए निकटतम परिजनों के डीएनए सैंपल महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर के कॉटेज संख्या 4 और 5 में लिए जा रहे हैं.

  1. जैसलमेर ट्रॉमा सेंटर, जवाहर अस्पताल : 9460106451, 9636908033
  2. जैसलमेर हेल्पलाइन : 9414801400, 8003101400, 02992-252201, 02992-255055
  3. महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर : 09414159222
  4. राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला (FSL), जोधपुर : 09414919021

राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया शोक : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है. PMO की ओर से जारी बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है. प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से मृतकों के परिजनों को ₹2 लाख और घायलों को ₹50,000 की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी एक्स पर लिखा है कि 'जैसलमेर, राजस्थान में एक बस में आग लगने से कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है. मैं शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं'.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे घटनास्थल पर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बस हादसे पर गहरा शोक जताया और घटनास्थल थईयात पहुंचकर राहत-बचाव कार्यों की जानकारी ली. मुख्यमंत्री के साथ पोकरण विधायक महंत प्रताप पुरी, जैसलमेर जिला कलेक्टर प्रतापसिंह नाथावत, पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने हादसे में मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की. घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री विशेष विमान से जैसलमेर एयरपोर्ट से जोधपुर पहुंचे. जोधपुर एमडीएम अस्पताल में उन्होंने घायलों की कुशलक्षेम ली और अधिकारियों को समुचित चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

Last Updated : October 15, 2025 at 12:17 PM IST

