नूंह में मेघालय पुलिस पर पथराव, जवाबी कार्रवाई में की फायरिंग, एटीएम लूट के आरोपी को छुड़ाने की थी कोशिश

हरियाणा के नूंह में मेघालय पुलिस ने पथराव के बाद फायरिंग कर दी जिसमें एक युवक घायल हो गया है.

Meghalaya police opened fire after stone pelting in Nuh
नूंह में मेघालय पुलिस पर पथराव (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 10, 2026 at 8:44 PM IST

नूंह : मेघालय पुलिस द्वारा एटीएम लूट के मुख्य आरोपी को नूंह से लेकर जाते समय शिकरावा गांव के पास लोगों ने पथराव किया जिसके बाद पुलिस की फायरिंग में एक स्थानीय युवक गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस का कहना है कि ये फायरिंग आत्मरक्षा में की गई.

लाखों रुपए की एटीएम मशीन लूट का आरोपी : हरियाणा के नूंह जिले के बाजिदपुर पिनगवां थाना निवासी राहुल खान पुत्र रफीक पर मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले के मावंगाप थाने में एफआईआर धारा 305(a), 111(2)(b), 326(f), 3(5) के तहत दर्ज है. उस पर लाखों रुपये की एटीएम मशीन लूट का आरोप है. आरोपी को 8 फरवरी को पुन्हाना सीआईए टीम की मदद से गिरफ्तार कर मेघालय पुलिस के हवाले किया गया था.

लोगों ने किया पथराव : मेघालय पुलिस आरोपी राहुल खान को लेकर वापस जा रही थी, तभी शाम करीब 6 बजे ढाबा शिकरावा-भादस रोड पर स्थानीय ग्रामीणों और बाजिदपुर गांव के लोगों ने पुलिस पार्टी पर पथराव कर आरोपी को छुड़ाने की कोशिश की. भीड़ जमा होने और स्थिति बेकाबू होने पर मेघालय पुलिस ने बचाव में फायरिंग की. इस दौरान गोली तारिफ पुत्र हमीद शिकरावा निवासी के बाएं पैर की जांघ के ऊपर लग गई, जिससे वो घायल हो गया.

घायल युवक का इलाज जारी : घायल तारिफ को नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए ले जाया गया है. मेघालय पुलिस की टीम आरोपी राहुल खान के साथ पिनगवां थाने पहुंच चुकी है, जहां प्रभारी अधिकारी मौके पर मौजूद हैं. नूंह पुलिस के अनुसार फायरिंग आत्मरक्षा में और आरोपी को पकड़ने के लिए की गई. राहुल खान एटीएम लूट का मुख्य आरोपी है. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस के जवान फायरिंग करते दिख रहे हैं. कुछ ग्रामीणों ने इसे पुलिस की गलत कार्रवाई बताते हुए विरोध जताया है, जबकि पुलिस इसे कानूनी कार्रवाई बता रही है.

