ससुराल की समस्याओं को समझा, फिर लिख दी विकास की नई इबारत, जानिए 'बिग बी' के हाथों सम्मानित बहू की कहानी
पढ़िए राज किशोर के संपादन के साथ संवाददाता श्रीपाल तेवतिया की विशेष रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 4:34 PM IST|
Updated : October 12, 2026 at 4:40 PM IST
मेरठ: उत्तर प्रदेश में कहने को तो हजारों गांव हैं और उतने ही ग्राम प्रधान, लेकिन इन दिनों मेरठ जिले की एक छोटी सी पंचायत अम्हेड़ा आदिपुर पूरे देश की सुर्खियों में है. वजह हैं यहां की महिला ग्राम प्रधान रिचा सिंह. जिन्होंने अपनी काबिलियत और सरकारी योजनाओं के दम पर ऐसा काम किया. जिससे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने केबीसी के मंच पर विशेष अतिथि के तौर पर बुलाकर सम्मानित किया.
क्यों मुरीद हुए बिग बी: दरअसल रिचा सिंह ने अपने ग्राम में जबरदस्त बदलाव की हैं. लोगों से बात करने के बाद उन्होंने गांव की सूरत बदलने पर काम करना शुरू किया. सबसे पहले उन्होंने यह तय किया कि गांव के लोगों की भलाई के लिए कैसे कार्य किया जाए, कहां बैठकर उनसे बात की जाए तो इसके लिए एक पंचायत सचिवालय का निर्माण कराया. फिर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एक पंचायत लर्निंग सेंटर बनाया. सरकारी स्कूलों में AI लैब की व्यवस्था कराई. जिसका लाभ बच्चों को मिल रहा है. गांव में ओपन जिम खुलवाया और कचरा प्रबंधन पर काम किया. राशन वितरण के लिए गांव में अन्नपूर्णा भवन का निर्माण कराया. गांव में स्वास्थ्य केंद्र तो काफी समय से बना हुआ था लेकिन वह चलता नहीं था. उसकी मरम्मत कराकर उसे अधिकारियों के सहयोग से उसका ठीक से संचालन कराया. आज गांव के लोगों को उसका लाभ मिलता है.
रजपुरा ब्लॉक के गांव अम्हेड़ा आदिपुर में ग्राम प्रधान रिचा ने सरकारी योजनाओं का अच्छी तरह से क्रियान्वयन कराया है, वह खुद भी बेहद मेहनती हैं. उनके प्रयासों से काफी बदलाव गांव में हुए. जिला प्रशासन भी उनके कार्य के लिए उन्हें सम्मानित कर चुका है.- वीरेंद्र कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी
यूपी से सिर्फ रिचा का चयन: ग्राम प्रधान रिचा ने बताया कि जब केबीसी की तरफ से कॉल आई थी तो यह भी जानकारी दी गई थी कि पूरे देश भर से 4 ग्राम प्रधानों को ही इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है और उनमें से एक अकेली यूपी से मेरा नाम था. रिचा कहती हैं कि उन्हें खुद भी उम्मीद नहीं थी इतने बड़े मंच से बुलाया जाएगा और निश्चित ही इस कार्यक्रम में जाकर उनमें और भी उत्साह भर गया है वह अपने कार्य को आगे और भी शिद्दत के साथ करना चाहेंगी.
8 से 10 दिन पहले कौन बनेगा करोड़पति की तरफ से एक कॉल आई थी और यह कहा गया था कि उनके द्वारा गांव में कराए गए उत्कृष्ट कार्यो के लिए माया नगरी बुलाया गया है और यहां कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर आपका सम्मान किया जाएगा.अमिताभ बच्चन के सामने बैठना और उनके द्वारा सराहना किया जाना अपने आप में एक बड़ा अद्भुत पल था.- रिचा सिंह, ग्राम प्रधान
शिक्षक बनना चाहती थीं: रिचा सिंह B.Sc. B.Ed. हैं और वह शिक्षक बनने के लिए तैयारी कर रही थीं. 'टेट' की परीक्षा भी पास कर ली थी, उसी दौरान ग्राम प्रधान के चुनाव आए और पति ने उन्हें महिला सीट होने की जानकारी दी और समझाया तो फिर चुनाव लड़ने का निर्णय किया.
काफी वर्ष पहले उन्होंने यह सोचा था कि जब गांव आगे बढ़ेगा तो विकास होगा और इसी लक्ष्य के साथ गांव में प्रधान पद के लिए चुनाव हो रहा था तो उनकी पत्नी आगे आईं. गांव की सीट महिलाओं के लिए सुरक्षित थी, ऐसे में उनकी पत्नी जो कि शिक्षक बनना चाहती थी उन्होंने ग्राम प्रधान बनने का निश्चय किया और उसमें सफलता मिली.- रोबिन सिवाच, रिचा के पति और अधिवक्ता
महिलाओं पर विशेष फोकस: आज 60 से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप गांव में संचालित हैं, जिनसे महिलाओं को हुनरमंद बनकर आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल रहा है. ग्रामीण रीता ने बताया कि, समूह से जुड़कर रोजगार का मौका मिला, सरकार से भी आर्थिक मदद मिलती है, बहुत सी महिलाएं इन समूहों से जुड़कर आत्मनिर्भर बनी हैं. कोई बूटिक चला रही हैं, तो कोई ब्यूटीपार्लर, तो कोई इसी तरह से छोटे छोटे कार्यों से भी शुरुआत की गई और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में हाथ बंटा रही हैं.
स्कूल में तमाम व्यवस्थाएं हैं, AI लैब से बच्चे तकनीक को सीख रहे हैं, स्कूल में तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जिससे कि बच्चे भी दिलचस्पी लेकर तन्मयता से पढ़ते हैं, डिजिटल क्लास अत्याधुनिक लैब से बच्चों को हर दिन अलग-अलग तरह की ऐसी जानकारियां मिलती हैं कि वे एक दिन भी छुट्टी करना नहीं चाहते. गांव की प्रधान रिचा सिंह के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं उससे लोगों में विश्वास बढ़ा है. यही वजह है कि ऐसे भी बच्चे अब गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं जो कि पहले निजी स्कूलों में शिक्षा ले रहे थे.- नीरजा विश्नोई, प्रधानाचार्य
मेरठ के एक छोटे से गांव से निकलकर लाल किले की प्राचीर और देश की राजधानी तक पहचान बनाने वाली रिचा की यह यात्रा सिर्फ सम्मान की कहानी नहीं है, बल्कि ग्रामीण भारत में बदलाव की एक मजबूत गूंज है. देश के उन चुनिंदा चार प्रधानों में शामिल होना, इस बात का प्रमाण है कि जब इरादे नेक और हौसले बुलंद हों, तो हर गांव आदर्श बन सकता है. रिचा का यह संकल्प आज देश की हर बेटी और ग्रामीण नेतृत्व के लिए एक बड़ी प्रेरणा है.
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