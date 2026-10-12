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ससुराल की समस्याओं को समझा, फिर लिख दी विकास की नई इबारत, जानिए 'बिग बी' के हाथों सम्मानित बहू की कहानी

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मेरठ: उत्तर प्रदेश में कहने को तो हजारों गांव हैं और उतने ही ग्राम प्रधान, लेकिन इन दिनों मेरठ जिले की एक छोटी सी पंचायत अम्हेड़ा आदिपुर पूरे देश की सुर्खियों में है. वजह हैं यहां की महिला ग्राम प्रधान रिचा सिंह. जिन्होंने अपनी काबिलियत और सरकारी योजनाओं के दम पर ऐसा काम किया. जिससे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने केबीसी के मंच पर विशेष अतिथि के तौर पर बुलाकर सम्मानित किया.

हजारों में से सिर्फ रिचा ही क्यों? (Video Credit: ETV Bharat) क्यों मुरीद हुए बिग बी: दरअसल रिचा सिंह ने अपने ग्राम में जबरदस्त बदलाव की हैं. लोगों से बात करने के बाद उन्होंने गांव की सूरत बदलने पर काम करना शुरू किया. सबसे पहले उन्होंने यह तय किया कि गांव के लोगों की भलाई के लिए कैसे कार्य किया जाए, कहां बैठकर उनसे बात की जाए तो इसके लिए एक पंचायत सचिवालय का निर्माण कराया. फिर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एक पंचायत लर्निंग सेंटर बनाया. सरकारी स्कूलों में AI लैब की व्यवस्था कराई. जिसका लाभ बच्चों को मिल रहा है. गांव में ओपन जिम खुलवाया और कचरा प्रबंधन पर काम किया. राशन वितरण के लिए गांव में अन्नपूर्णा भवन का निर्माण कराया. गांव में स्वास्थ्य केंद्र तो काफी समय से बना हुआ था लेकिन वह चलता नहीं था. उसकी मरम्मत कराकर उसे अधिकारियों के सहयोग से उसका ठीक से संचालन कराया. आज गांव के लोगों को उसका लाभ मिलता है.