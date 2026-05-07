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बड़कागांव के मेगालिथ को मिलेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान, इंग्लैंड के प्रसिद्ध न्यूग्रॅज और हेरेंज के तर्ज होगा विकसित

बड़कागांव के मेगालिथ को जल्द इंटरनेशनल पहचान मिलने वाली है. कला एवं पर्यटन विभाग ने इसके विकसित के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं.

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बड़कागांव का मेगालिथ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 7, 2026 at 10:45 AM IST

3 Min Read
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हजारीबाग: जिले का बड़कागांव ऐतिहासिक और पौराणिक क्षेत्र के रूप में पूरे राज्य भर में जाना जाता है. अब इसकी पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने जा रही है. बड़कागांव का मेगालिथ जिसका इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है. इसकी पहचान पहचान वैश्विक पटेल पर उभरने वाली है. इसे लेकर कला एवं पर्यटन विभाग के सचिव मुकेश कुमार ने मेगालिथ क्षेत्र का भ्रमण कर विकसित करने को लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं.

हजारीबाग के लिए यह एक बेहद बड़ी और सुकून देने वाली खबर है. हजारीबाग बड़कागांव स्थित मेगालिथ को विकसित करने की तैयारी चल रही है. राज्य सरकार के वरीय पदाधिकारी ने क्षेत्र भ्रमण कर व्यापक जानकारी इकट्ठा किया है. एक सुनियोजित तरीके से क्षेत्र को विकसित किया जाएगा.

हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड पंकरी बरवाडीह में स्थित मेगालिथ लगभग 3000-4000 वर्ष पुराने प्राचीन पत्थर के स्मारक हैं, जो आदिवासियों की खगोलीय समझ को दर्शाते हैं. यह एक अनूठी प्रागैतिहासिक वेधशाला है, जहां 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधे पत्थरों के बीच से गुजरती हैं, जिसे इक्विनॉक्स (विषुव) कहा जाता है. इस ऐतिहासिक क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए झारखंड सरकार इन दिनों इसकी तैयारी कर रही है.

इसे लेकर रांची से कला एवं पर्यटन विभाग के सचिव मुकेश कुमार ने मेगालिथ क्षेत्र का भ्रमण कर आवश्यक निर्देश दिए हैं. इनके साथ विभाग के कई वरीय पदाधिकारी और हजारीबाग के जिला प्रशासन की टीम भी मौजूद रही. उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र ऐतिहासिक है और इसे विकसित करने की तैयारी चल रही है. राज्य सरकार के निर्देश पर पूरा काम किया जा रहा है.

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बड़कागांव का मेगालिथ क्षेत्र (ETV BHARAT)

हजारीबाग बड़कागांव का मेगालिथ को इंग्लैंड के प्रसिद्ध न्यूग्रॅज और हेरेंज के तर्ज विकसित किया जाएगा. ताकि यह वर्ल्ड हेरिटेज के श्रेणी में शामिल हो जाए. पकरी बरवाडीह जैसे गिने-चुने इक्वोनोक्स स्थल ही विश्व में है. भारत में यह इकलौता, ऐतिहासिक और अनोखा इक्वोनोक्स स्थल है.

ऐसे स्थल इंग्लैंड के न्यूग्रॅज और हेरेंज में देखने को मिलते हैं, जहां इक्वोनोक्स के अनोखे सूर्योदय का नजारा देखने के लिए दुनियाभर के लोग जुटते हैं. बड़कागांव में पूरा नजारा वहां खड़े "वी" आकार के दो पत्थरों (मेगालिथ) के बीच से एक निश्चित जगह बने पत्थर के पास से दिखता है. यह खगोलीय घटना देखने की परंपरा आदिवासियों के सटीक खगोलीय गणितीय गणना और उनके अध्यात्म से जुड़ी है.

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मेगालिथ क्षेत्र का भ्रमण करते अधिकारी (ETV BHARAT)

पकरी बरवाडीह में मेगालिथ स्थल की खोज वर्ष 2000 में मेगालिथ शोधकर्ता सह खोजकर्ता हजारीबाग नवाबगंज निवासी शुभाशीष दास ने की थी. यह क्षेत्र अगर पर्यटन की दृष्टिकोण से विकसित होगा तो हजारीबाग की पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर में बनेगी तो दूसरी ओर रोजगार के भी कई रास्ते खुलेंगे.

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