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बुद्ध पूर्णिमा पर मेगा वाइल्डलाइफ सर्वे, 52 प्वाइंट्स पर पूरी रात चली गणना, ये निकल कर आए आंकड़े

टाइगर रिजर्व में 8 बाघ और बाघिन : रामगढ़ टाइगर रिजर्व के डीएफओ अरुण कुमार डी ने बताया कि इस व्यापक अभियान में रामगढ़ रेंज सहित कुल चार रेंज क्षेत्रों को शामिल किया गया. अकेले रामगढ़ रेंज में 24 प्वाइंट निर्धारित किए गए थे, जहां हर प्वाइंट पर ऊंचे मचान बनाकर दो-दो वनकर्मियों को तैनात किया गया. इन मचानों से कर्मचारियों ने पूरी रात जंगल की गतिविधियों पर नजर बनाए रखी और हर छोटी-बड़ी हलचल को रिकॉर्ड किया. इस गणना के दौरान रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में 8 बाघ और बाघिनों की उपस्थिति दर्ज की गई है, जो इस क्षेत्र में टाइगर संरक्षण की सफलता को दर्शाता है. इसके अलावा 60 से अधिक लेपर्ड (पैंथर) की मौजूदगी भी सामने आई है, जो जंगल की संतुलित पारिस्थितिकी का संकेत है.

बूंदी : रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व एक बार फिर अपनी समृद्ध जैव विविधता को लेकर चर्चा में है. बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर यहां आयोजित वार्षिक वन्यजीव गणना इस बार 'मेगा सर्वे' के रूप में सामने आई, जिसमें 52 अलग-अलग प्वाइंटों पर एक साथ गिनती का कार्य किया गया. यह पूरी प्रक्रिया चांदनी रात में संपन्न हुई, जिससे वन्यजीवों की स्वाभाविक गतिविधियों को नजदीक से समझने का अवसर मिला. अभियान का संचालन डीएफओ अरुण कुमार डी के निर्देशन में किया गया. उनके साथ सहायक वन संरक्षक नवीन नरानिया और बूंदी रेंजर सुमित कनौजिया सहित वन विभाग की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ जुटी रही.

गणना में आधुनिक तकनीकों का भी उपयोग: उन्होंने बताया कि इस सर्वे में केवल बड़े शिकारी ही नहीं, बल्कि शाकाहारी और अन्य मांसाहारी जीवों की भी व्यापक गणना की गई. इनमें सांभर, चीतल, नीलगाय, जंगली सूअर, भालू, लकड़बग्घा, सियार, भेड़िया, लोमड़ी, जंगली बिल्ली, सियाघोश, नेवला और कबर बिज्जू जैसी कई प्रजातियां शामिल हैं. इन सभी जीवों की उपस्थिति जंगल के स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाती है. इस बार गणना में आधुनिक तकनीकों का भी उपयोग किया गया. जीपीएस आधारित लोकेशन ट्रैकिंग, डिजिटल डेटा कलेक्शन और रियल टाइम मॉनिटरिंग के जरिए आंकड़ों को अधिक सटीक और विश्वसनीय बनाया गया. हर प्वाइंट से जुटाई गई जानकारी को तुरंत रिकॉर्ड कर केंद्रीय डेटा में शामिल किया गया.

बुध पूर्णिमा पर चांदनी रात का नजारा (ETV Bharat Bundi)

आंकड़ों का विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा: बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हर वर्ष यह वन्यजीव गणना आयोजित की जाती है. पूर्णिमा की रात में चांदनी के कारण जंगल प्राकृतिक रूप से रोशन रहता है, जिससे वन्यजीवों की गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती है. यही वजह है कि इस दिन की गई गणना को सबसे अधिक प्रभावी और सटीक माना जाता है. डीएफओ ने बताया कि इस सर्वे के बाद प्राप्त आंकड़ों का विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा, जिसके आधार पर भविष्य की वन्यजीव संरक्षण नीतियां तैयार की जाएंगी. इस तरह की गणना से न केवल वन्यजीवों की संख्या का सही अनुमान मिलता है, बल्कि उनके व्यवहार और निवास क्षेत्र की भी बेहतर समझ विकसित होती है.

वाटर प्वाइंट पर पानी पीता बाघ (रामगढ़ टाइगर रिजर्व, बूंदी)

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वन्यजीव प्रेमी पृथ्वी सिंह राजावत बताते हैं कि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व पिछले कुछ वर्षों में वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में तेजी से उभर रहा है. यहां बाघों की स्थिर और बढ़ती संख्या यह संकेत देती है कि संरक्षण प्रयास सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. साथ ही, लेपर्ड और अन्य प्रजातियों की भरमार इस क्षेत्र की जैव विविधता को और भी मजबूत बनाती है.