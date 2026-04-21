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ओलंपिक दिवस पर झारखंड में मेगा वृक्षारोपण अभियान, एक सप्ताह तक चलेगा कैंपेन

रांची: ओलंपिक दिवस के अवसर पर झारखंड में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक व्यापक पहल की जा रही है. झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन (JOA) द्वारा 23 जून 2026 से राज्यभर में एक सप्ताह तक वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा. यह कार्यक्रम इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद डॉ. पीटी उषा के निर्देशानुसार आयोजित किया जा रहा है.

इस अभियान के तहत झारखंड के सभी 24 जिलों में जिला ओलंपिक एसोसिएशनों के माध्यम से कुल 2036 पौधे लगाए जाएंगे. यह पहल अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ओलंपिक फॉरेस्ट अभियान और सतत विकास के उद्देश्यों के अनुरूप है. वर्ष 2036 में भारत में संभावित ओलंपिक आयोजन को ध्यान में रखते हुए इसे प्रतीकात्मक रूप से देशभर में भी संचालित किया जा रहा है.

झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव डॉ. मधुकांत पाठक ने बताया कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राज्य के वन विभाग से सहयोग लिया जाएगा. इसके अलावा खेल विभाग झारखंड से भी इस अभियान को व्यापक बनाने के लिए समन्वय किया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि वृक्षारोपण कार्यक्रम सार्वजनिक स्थलों, खेल परिसरों, स्कूल-कॉलेजों और पार्कों में आयोजित किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके. इस अभियान में खिलाड़ियों, खेल संगठनों, युवाओं और आम नागरिकों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, ताकि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़े. डॉ. मधुकांत पाठक ने कहा कि यह पहल खेल और समाज के बीच एक सकारात्मक संबंध स्थापित करेगी और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.