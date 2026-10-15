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मेगा ट्रैफिक ब्लॉक हटा, लखनऊ स्टेशन से अब संचालित होने लगीं ये ट्रेनें...

लखनऊ: रेलवे प्रशासन ने लखनऊ स्टेशन के रिडेवलपमेंट को लेकर लिए गए मेगा ब्लाक को बुधवार को हटा लिया है. अब जनता एक्सप्रेस, गोरखधाम एक्सप्रेस और काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें पूर्व की तरह लखनऊ से होकर संचालित होने लगी है. रेल भूमि विकास प्राधिकरण ने 13 अक्टूबर तक लखनऊ स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या दो व तीन पर एयर कॉन्कोर्स के बीम लगाने और प्लेट बिछाने के लिए मेगा ब्लाक लिया था. इससे लखनऊ स्टेशन आने वाली लगभग 36 ट्रेनों के स्टेशनों में परिवर्तन कर दिया गया था. गोरखपुर की ओर से आने वाली गोरखधाम एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों को बाराबंकी से बादशाहनगर-ऐशबाग होकर संचालित किया गया. गोरखधाम एक्सप्रेस को रोजाना ऐशबाग स्टेशन पर 40 मिनट से एक घंटे तक बिना किसी वजह के रोकने की भी शिकायतें आईं. सुलतानपुर और रायबरेली रेलखंड से आने वाली ट्रेनों का ठहराव उतरेटिया और आलमनगर स्टेशन पर दिया गया था. अब पहले की ही तरह लखनऊ स्टेशन से चने और गुजरने वाली ट्रेनों को बहाल कर दिया गया है, इससे यात्रियों को अब किसी तरह की दुविधा नहीं होगी.

लखनऊ होकर चलेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली और बिहार के बीच पांच नवंबर से फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन संचालित करने का फैसला लिया है. आठ फेरों के लिए संचालन किया जाएगा यह अनरिजर्व कोच वाली ट्रेन होंगी. लखनऊ में यह ट्रेन आलमनगर स्टेशन से गुजरते हुए रवाना होगी, जिससे लखनऊ आने और दिल्ली बा बिहार जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिल जाएगी.



उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि ट्रेन संख्या 04410/04409 को दिल्ली की शकूर बस्ती जंक्शन से बिहार के मधुबनी जिले में स्थित झंझारपुर जंक्शन तक संचालित किया जाएगा. शकूर बस्ती से ट्रेन 04410 को पांच से सात और 10 से 14 नवंबर को संचालित किया जाएगा.





झंझारपुर जंक्शन से इसे छह से आठ और 11 से 15 नवंबर तक चलाया जाएगा. शकूर बस्ती जंक्शन से यह दोपहर एक बजे चलेगी. नई दिल्ली, गाजियाबाद, अलीगढ़, कानपुर सेंट्रल और उन्नाव जंक्शन पर ठहरते हुए लखनऊ के आलमनगर स्टेशन पर देर रात 01.15 बजे पहुंचेगी और 01.20 बजे चलेगी. गोंडा, गोरखपुर, कप्तानगंज, बगहा, नरकटियागंज, सिकता, रक्सौल, घोरसहान, बैरागनिया, सीतामढ़ी, जनकपुर रोड, कमतउल, सिशोहा, सकरी स्टेशन पर ठहराव करते हुए अगले दिन शाम चार बजे झंझारपुर जंक्शन पहुंचेगी.





वापसी में झंझारपुर जंक्शन से यह उन्हीं तारीखों में शाम 18.15 बजे संचालित होगी. इन्हीं स्टेशनों से होते हुए अगले दिन दोपहर 13.10 बजे आलमनगर पहुंचेगी. 13.20 बजे आगे के लिए रवाना हो जाएगी. रात 01.40 बजे शकूर बस्ती जंक्शन पहुंचेगी.

