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समस्तीपुर रेल मंडल में मेगा टिकट चेकिंग, पकड़े गए 11701 बेटिकट यात्री, 81 लाख रुपए की हुई वसूली

समस्तीपुर रेल मंडल में बेटिकट यात्रियों से लाखों रुपए की वसूली की गई. कई रूट पर मेगा टिकट चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है-

समस्तीपुर रेल मंडल में टिकट चेकिंग अभियान
समस्तीपुर रेल मंडल में टिकट चेकिंग अभियान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 15, 2026 at 2:55 PM IST

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समस्तीपुर : बिहार के समस्तीपुर रेल मंडल अपने विभिन्न रूटों पर चेकिंग के लिए स्पेशल ड्राईव चला रहा है. डिवीजन प्रशासन ने बेटिकट यात्रियों को चेताया और कहा है कि यात्रा उचित टिकट लेकर करें क्योंकि आगे चेकिंग और सख्त होगी.

बिना टिकट यात्रियों की शामत : समस्तीपुर मंडल द्वारा यात्रियों को वैध टिकट के साथ यात्रा करने को लेकर जागरूक किया जा रहा है. बिना टिकट यात्रा पर रोक लगाने के लिए अपने विभिन्न रेलखंड पर टिकट जांच अभियान चला रहा. इसी क्रम में मंडल के विभिन्न स्टेशनों तथा ट्रेनों में टिकट जांच अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत बड़ी संख्या में बिना टिकट एवं अनियमित यात्रियों के विरुद्ध कार्रवाई हुयी है.

पकड़े गए 11701 बेटिकट यात्री : समस्तीपुर डिविजन के जनसम्पर्क विभाग के प्रभारी आर.के सिंह की मानें तो, रेलवे के इस स्पेशल ड्राईव में अतिरिक्त आय प्राप्त हुई है. चार दिनों तक चले इस अभियान में करीब 11701 अनियमित टिकट तथा बिना टिकट यात्रियों को टिकट जांच में पकडा गया. जिनसे इन चार दिनों के टिकट चेकिंग अभियान में कुल 81.03 लाख रुपये जुर्माने के रूप में वसूल किए गए.

"समस्तीपुर मंडल के विभिन्न रूट पर मेगा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. चार दिनों के इस अभियान में 11701 बेटिकट यात्री पकड़े गए जिनमें जुर्माने के रूप में 81.03 लाख रुपए की आमदनी वसूली के रूप में प्राप्त हुई. इस दौरान रेल यात्रियों को जागरूक भी किया गया."- आरके सिंह, प्रभारी, जनसंपर्क विभाग, समस्तीपुर रेल डिवीजन

मेगा चेकिंग में बेटिकट यात्रियों से वसूली : डिविजन के जरी आंकड़ों पर गौर करें तो 10 मार्च को मेगा चेकिंग अभियान चलाया गया. इस दौरान 4495 बेटिकट और अनियमित यात्रियों को पकड़ा गया. पहले दिन की कार्रवाई में 34.05 लाख की आय प्राप्त हुई.

11 मार्च 2026 को भी चेकिंग दल ने ट्रेनोंं में नियमित टिकट की जांच की, जिसमें बिना टिकट 2220 यात्री पकड़े गए. इस बार भी पकड़े गए यात्रियों से जुर्माना वसूला गया और रेलवे को कुल 15.03 लाख की आय प्राप्त हुई.

12 मार्च 2026 को फिर विभिन्न रूटों पर सघन चेकिंग की गई. अभियान में इस बार भी 2305 बेटिकट और अनियमित यात्रियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई. जुर्माने में बेटिकट यात्रियों से 15.18 लाख रुपए की वसूली की गई.

13 मार्च 2026 को भी मेगा चेकिंग अभियान जारी रहा. इस दिन जांच दल ने 2681 बेटिकट यात्रियों को पकड़ा गया. पकड़े गए बेटिकट यात्रियों से लगभग 16.77 लाख की आमदनी हुई. लगातार चल रही चेकिंग से बेटिकट यात्रियों को आगाह और जागरुक किया जा रहा है.

बेटिकट यात्री हो जाएं सावधान : वहीं डिविजन प्रशासन ने यात्रियों से अपील किया है की, वे सदैव वैध टिकट के साथ ही यात्रा करें. बिना टिकट अथवा अनियमित यात्रा करने पर रेलवे अधिनियम के अंतर्गत जुर्माना एवं अन्य कार्रवाई की जा सकती है. मंडल में आगे भी ऐसे सघन टिकट जांच अभियान निरंतर जारी रहेंगे.

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