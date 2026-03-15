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समस्तीपुर रेल मंडल में मेगा टिकट चेकिंग, पकड़े गए 11701 बेटिकट यात्री, 81 लाख रुपए की हुई वसूली

समस्तीपुर : बिहार के समस्तीपुर रेल मंडल अपने विभिन्न रूटों पर चेकिंग के लिए स्पेशल ड्राईव चला रहा है. डिवीजन प्रशासन ने बेटिकट यात्रियों को चेताया और कहा है कि यात्रा उचित टिकट लेकर करें क्योंकि आगे चेकिंग और सख्त होगी.

बिना टिकट यात्रियों की शामत : समस्तीपुर मंडल द्वारा यात्रियों को वैध टिकट के साथ यात्रा करने को लेकर जागरूक किया जा रहा है. बिना टिकट यात्रा पर रोक लगाने के लिए अपने विभिन्न रेलखंड पर टिकट जांच अभियान चला रहा. इसी क्रम में मंडल के विभिन्न स्टेशनों तथा ट्रेनों में टिकट जांच अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत बड़ी संख्या में बिना टिकट एवं अनियमित यात्रियों के विरुद्ध कार्रवाई हुयी है.

पकड़े गए 11701 बेटिकट यात्री : समस्तीपुर डिविजन के जनसम्पर्क विभाग के प्रभारी आर.के सिंह की मानें तो, रेलवे के इस स्पेशल ड्राईव में अतिरिक्त आय प्राप्त हुई है. चार दिनों तक चले इस अभियान में करीब 11701 अनियमित टिकट तथा बिना टिकट यात्रियों को टिकट जांच में पकडा गया. जिनसे इन चार दिनों के टिकट चेकिंग अभियान में कुल 81.03 लाख रुपये जुर्माने के रूप में वसूल किए गए.

"समस्तीपुर मंडल के विभिन्न रूट पर मेगा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. चार दिनों के इस अभियान में 11701 बेटिकट यात्री पकड़े गए जिनमें जुर्माने के रूप में 81.03 लाख रुपए की आमदनी वसूली के रूप में प्राप्त हुई. इस दौरान रेल यात्रियों को जागरूक भी किया गया."- आरके सिंह, प्रभारी, जनसंपर्क विभाग, समस्तीपुर रेल डिवीजन

मेगा चेकिंग में बेटिकट यात्रियों से वसूली : डिविजन के जरी आंकड़ों पर गौर करें तो 10 मार्च को मेगा चेकिंग अभियान चलाया गया. इस दौरान 4495 बेटिकट और अनियमित यात्रियों को पकड़ा गया. पहले दिन की कार्रवाई में 34.05 लाख की आय प्राप्त हुई.