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सुकमा में मेगा सुपरस्पेशलिटी हेल्थ कैंप बना उम्मीद की नई किरण, जहां कभी डर था अब वहां इलाज की उम्मीद

सुकमा में मेगा सुपरस्पेशलिटी हेल्थ कैंप बना उम्मीद की नई किरण ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

छत्तीसगढ़ शासन के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने विधिवत पूजा-अर्चना और दीप प्रज्वलित कर इस विशाल स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया. यह सिर्फ एक स्वास्थ्य कैंप नहीं, बल्कि उन हजारों ग्रामीणों के लिए जीवन की नई उम्मीद बनकर आया है, जो वर्षों से बेहतर इलाज के अभाव में अपनी तकलीफों को चुपचाप सहते रहे.

सुकमा: बस्तर के सुदूर और कभी नक्सल प्रभावित रहे सुकमा जिले में अब तस्वीर बदल रही है. जहां कभी गोलियों की गूंज और डर का साया था, वहीं आज लोगों के चेहरों पर राहत, विश्वास और उम्मीद साफ दिखाई दे रही है. इसी बदलते दौर की एक मजबूत तस्वीर मिनी स्टेडियम, सुकमा में 28 और 29 मार्च को आयोजित जिलास्तरीय मेगा सुपरस्पेशलिटी हेल्थ कैंप के रूप में सामने आई है.

मिनी स्टेडियम, सुकमा में 28 और 29 मार्च को आयोजित हेल्थ कैंप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कई बीमारियों के विशेषज्ञ रहे मौजूद

इस शिविर की खास बात यह है कि यहां हृदय रोग, हड्डी रोग, स्त्री रोग, किडनी, कैंसर, पेट और श्वास संबंधी गंभीर बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टर एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं. करीब 40 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम, जिसमें बैंगलोर, मैसूर और मणिपाल मेडिकल कॉलेज के अनुभवी चिकित्सक शामिल हैं. यहां ग्रामीणों को निशुल्क जांच, परामर्श और दवाएं प्रदान की जा रही हैं.

हेल्थ कैंप में कई बीमारियों के विशेषज्ञ रहे मौजूद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मंत्री ने भी कराया टेस्ट

प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने स्वयं भी शिविर में पहुंचकर बीपी, शुगर सहित अन्य स्वास्थ्य जांच कराई और मरीजों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं जानीं. उन्होंने कहा कि सुकमा ने वर्षों तक नक्सलवाद की पीड़ा झेली है, लेकिन अब यहां विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार तेजी से हो रहा है. मेडिकल कॉलेज की स्थापना, आयुष्मान योजना के जरिए मुफ्त इलाज और नए स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण इस बदलाव के मजबूत संकेत हैं.

केदार कश्यप ने स्वयं भी शिविर में पहुंचकर बीपी, शुगर सहित अन्य स्वास्थ्य जांच कराई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कलेक्टर-SP भी पहुंचे

कलेक्टर अमित कुमार ने जिले की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए बताया कि प्रशासन का प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति इलाज से वंचित न रहे. वहीं एसपी किरण चव्हाण सहित पुलिस और प्रशासन की संयुक्त पहल ने इस आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई. इस कैंप की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यहां हर सेवा पूरी तरह निशुल्क है. यह उन गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, जिनके लिए बड़े शहरों में इलाज कराना आज भी एक सपना है.

प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने मरीजों से सीधे संवाद किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कार्यक्रम के अंत में जिला सीईओ मुकुन्द ठाकुर ने आभार व्यक्त किया और प्रभारी मंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया. सुकमा का यह हेल्थ कैंप सिर्फ इलाज का केंद्र नहीं, बल्कि उस बदलती सोच और नई शुरुआत का प्रतीक है, जहां अब बंदूक नहीं, बल्कि बेहतर स्वास्थ्य और विकास की बातें हो रही हैं.