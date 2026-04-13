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जैसलमेर में बनेगा मेगा स्पोर्ट्स हब, अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाओं से बदलेगी स्वर्णनगरी की तस्वीर

जैसलमेर में इंदिरा इंडोर स्टेडियम परिसर में 40 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित हो रहा मेगा स्पोर्ट्स हब. तन्मय बिस्सा की रिपोर्ट...

मेगा स्पोर्ट्स हब
मेगा स्पोर्ट्स हब (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 13, 2026 at 1:41 PM IST

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जैसलमेर : स्वर्णनगरी अब सिर्फ धोरों, किलों और विरासत की पहचान तक सीमित नहीं रहने वाली है. अब यह खेल, पर्यटन और विकास के साथ ही नई दिशा तय कर रही है. इंदिरा इंडोर स्टेडियम परिसर में 40 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित हो रहा मेगा स्पोर्ट्स हब इस परिवर्तन की सबसे बड़ी मिसाल बनकर उभर रहा है. ऑल वेदर इंडोर स्विमिंग पूल, ओलिंपिक मानकों वाला 400 मीटर सिंथेटिक ट्रैक, आर्टिफिशियल टर्फ फुटबॉल ग्राउंड, इंडोर कोर्ट्स और आधुनिक जिम जैसी सुविधाएं जैसलमेर को स्पोर्ट्स टूरिज्म के राष्ट्रीय मानचित्र पर नई पहचान देने जा रही हैं. यह पहल दिखाती है कि दूरदर्शी सोच और मजबूत इच्छाशक्ति के साथ कैसे किसी शहर का भविष्य गढ़ा जाता है.

एक ही स्थान पर सुविधाएं विकसित : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में खेलों को बढ़ावा देने और उन्हें पर्यटन से जोड़ने की नीति का लाभ अब सीमावर्ती जैसलमेर तक पहुंच रहा है. आने वाले समय में यह परिसर खिलाड़ियों, कोचों और खेल आयोजनों का बड़ा केंद्र बनेगा. बजट घोषणा के बाद यहां तेजी से काम शुरू हुआ और अब स्टेडियम परिसर में हर दिन नई सुविधाएं आकार लेती दिखाई दे रही हैं. पहली बार खेलों और पर्यटन को इस स्तर पर जोड़ने का प्रयास किया गया है. प्रशासनिक प्रयासों और दूरदर्शी योजना के चलते खिलाड़ियों के लिए एक ही स्थान पर अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं विकसित की जा रही हैं.

जैसलमेर में बनेगा मेगा स्पोर्ट्स हब (ETV Bharat and District Sports Officer Rakesh Bishnoi)

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ऑल वेदर इंडोर स्विमिंग पूल : जिला खेल अधिकारी राकेश विश्नोई के अनुसार, इस परियोजना का सबसे बड़ा आकर्षण 17 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा ऑल वेदर इंडोर स्विमिंग पूल है. यह पूल पूरी तरह से ढका हुआ रहेगा और सर्दियों में गर्म पानी की सुविधा भी उपलब्ध होगी. यानी मौसम चाहे कैसा भी हो, खिलाड़ियों का अभ्यास बाधित नहीं होगा. यह सुविधा प्रदेश के चुनिंदा स्विमिंग पूल में गिनी जाएगी, जहां राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकेंगी. एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए 14 करोड़ रुपए की लागत से 400 मीटर का सिंथेटिक रेस ट्रैक बनाया जा रहा है, जो ओलिंपिक मानकों के अनुरूप होगा.

जैसलमेर में बनेगा मेगा स्पोर्ट्स हब
जैसलमेर में बनेगा मेगा स्पोर्ट्स हब (ETV Bharat GFX)

अंतरराष्ट्रीय स्तर की सतह पर अभ्यास : इस ट्रैक के ठीक मध्य आर्टिफिशियल ग्रास से सुसज्जित फुटबॉल ग्राउंड तैयार किया जा रहा है. यह व्यवस्था स्थानीय खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सतह पर अभ्यास का अवसर देगी, जो अब तक केवल बड़े शहरों में उपलब्ध था. इसके अलावा खिलाड़ियों की समग्र तैयारी को ध्यान में रखते हुए चार इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, चार आउटडोर टेनिस कोर्ट, दो बास्केटबॉल कोर्ट, जिम्नास्टिक एरिना और 1.20 करोड़ रुपए की लागत से हाई-टेक जिम स्थापित किया जा रहा है. साथ ही एक मल्टी-पर्पज इंडोर स्टेडियम भी विकसित होगा, जहां एक साथ कई इनडोर खेलों का आयोजन संभव होगा.

क्या होगा फायदा
क्या होगा फायदा (ETV Bharat GFX)

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क्या मिलेंगी सुविधाएं
क्या मिलेंगी सुविधाएं (ETV Bharat GFX)

छोटे व्यवसायों को भी सीधा लाभ : उन्होंने बताया कि इस पूरी योजना की सबसे खास बात यह है कि इसे केवल खेल सुविधाओं तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि पर्यटन से जोड़ा गया है. सामान्यतः मार्च के बाद गर्मी बढ़ने पर जैसलमेर में पर्यटकों की आवक कम हो जाती है, लेकिन अब जब यहां राज्य, राष्ट्रीय और विश्वविद्यालय स्तर के टूर्नामेंट, ट्रेनिंग कैंप और स्पोर्ट्स मीट आयोजित होंगे तो देशभर से खिलाड़ी, कोच, सपोर्ट स्टाफ और उनके परिजन जैसलमेर पहुंचेंगे. इससे ऑफ-सीजन में भी शहर की रौनक बनी रहेगी. होटल व्यवसाय, परिवहन, स्थानीय बाजार और छोटे व्यवसायों को इसका सीधा लाभ मिलेगा. यह पहल स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति देगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगी.

आर्टिफिशियल टर्फ फुटबॉल ग्राउंड (प्रतीकात्मक)
आर्टिफिशियल टर्फ फुटबॉल ग्राउंड (प्रतीकात्मक) (जिला खेल अधिकारी राकेश विश्नोई)

ग्रामीण और शहरी प्रतिभाओं को समान अवसर : स्पोर्ट्स टूरिज्म के जरिए जैसलमेर में सालभर गतिविधियां बनी रहेंगी. स्थानीय खिलाड़ियों के लिए यह परियोजना किसी वरदान से कम नहीं है. अब उन्हें बेहतर सुविधाओं के लिए बड़े शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा. राष्ट्रीय स्तर की तैयारी की सारी सुविधाएं अपने शहर में ही उपलब्ध होंगी, जिससे ग्रामीण और शहरी प्रतिभाओं को समान अवसर मिलेगा. एक ही परिसर में स्विमिंग, एथलेटिक्स, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक, वॉलीबॉल, कबड्डी, टेबल टेनिस और फिटनेस जैसी सुविधाएं होंगी, जो इस मेगा स्पोर्ट्स हब को स्पोर्ट्स टूरिज्म के लिए खास बनाती हैं.

बास्केटबॉल कोर्ट (प्रतीकात्मक)
बास्केटबॉल कोर्ट (प्रतीकात्मक) (जिला खेल अधिकारी राकेश विश्नोई)

जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी ने इसको लेकर कहा कि आने वाले समय में यहां नियमित रूप से प्रतियोगिताएं, कैंप और खेल आयोजन होंगे. जैसलमेर की पहचान एक पर्यटन स्थल से आगे बढ़कर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित होगी. यह परियोजना बताती है कि जब सरकार की मंशा, प्रशासनिक प्रयास और स्थानीय नेतृत्व एक साथ काम करते हैं, तो बदलाव केवल कागजों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जमीन पर दिखाई देता है. जैसलमेर अब केवल देखने की जगह नहीं रहेगा, बल्कि खेलने, सीखने और देश को नए खिलाड़ी देने वाली धरती के रूप में अपनी नई पहचान बनाएगा. यही इस मेगा स्पोर्ट्स हब की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी.

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