ETV Bharat / state

SPECIAL: दुर्गा पूजा पर झारखंड में सुरक्षा का मेगा प्लान, 8 कंपनी अतिरिक्त फोर्स की तैनाती, 24 घंटे कंट्रोल रूम रहेगा एक्टिव

डिजाइन इमेज ( Etv Bharat )

रांची: दुर्गा पूजा, दशहरा और दीपावली को लेकर झारखंड पुलिस ने सुरक्षा का मेगा प्लान तैयार किया है. अक्टूबर में लगातार होने वाले त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के बीच पुलिस मुख्यालय ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा का घेरा मजबूत करने का फैसला लिया है. आठ कंपनी अतिरिक्त केंद्रीय बल की तैनाती से लेकर ड्रोन निगरानी, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती और पंडालों के सुरक्षा फिटनेस प्रमाणपत्र तक, सुरक्षा व्यवस्था कई स्तरों पर रहेगी.