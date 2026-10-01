SPECIAL: दुर्गा पूजा पर झारखंड में सुरक्षा का मेगा प्लान, 8 कंपनी अतिरिक्त फोर्स की तैनाती, 24 घंटे कंट्रोल रूम रहेगा एक्टिव
दुर्गा पूजा और त्योहारों के अवसर पर झारखंड में सुरक्षा का मेगा प्लान तैयार किया गया है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 1, 2026 at 7:14 PM IST
रांची: दुर्गा पूजा, दशहरा और दीपावली को लेकर झारखंड पुलिस ने सुरक्षा का मेगा प्लान तैयार किया है. अक्टूबर में लगातार होने वाले त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के बीच पुलिस मुख्यालय ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा का घेरा मजबूत करने का फैसला लिया है. आठ कंपनी अतिरिक्त केंद्रीय बल की तैनाती से लेकर ड्रोन निगरानी, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती और पंडालों के सुरक्षा फिटनेस प्रमाणपत्र तक, सुरक्षा व्यवस्था कई स्तरों पर रहेगी.
रैपिड एक्शन फोर्स और अतिरिक्त केंद्रीय बल की मांग
आईजी अभियान सह पुलिस प्रवक्ता नरेंद्र सिंह के अनुसार, त्योहारों के दौरान अतिरिक्त केंद्रीय बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है. इसमें छह कंपनी सीआरपीएफ की मांग की गई है, जबकि कुल आठ कंपनी अतिरिक्त केंद्रीय बल की मांग भी एमएचए से की गई है. संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती पर भी विशेष जोर दिया गया है.
पांच जिलों पर पुलिस की खास नजर
रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, बोकारो और धनबाद को सुरक्षा के लिहाज से विशेष निगरानी में रखा गया है. इन जिलों में पूर्व की घटनाओं और संवेदनशील इलाकों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी. आईजी के अनुसार पुलिस की रणनीति साफ है भीड़ बढ़ने से पहले निगरानी, तनाव बढ़ने से पहले हस्तक्षेप और किसी घटना की स्थिति में तत्काल कार्रवाई के लिए प्लान तैयार रहना चाहिए.
ड्रोन बताएगा कहां बढ़ रही भीड़
दुर्गा पूजा के दौरान पुलिस जमीन के साथ आसमान से भी निगरानी करेगी. संवेदनशील इलाकों और प्रमुख पूजा पंडालों पर ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाएगी. सभी जिलों के एसपी को अपने-अपने क्षेत्रों के लाइसेंसी और गैर-लाइसेंसी पूजा पंडालों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है. सूची तैयार होने के बाद पंडालों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच होगी. ड्रोन के जरिए भीड़ की स्थिति, पंडालों के आसपास की गतिविधियों और संवेदनशील स्थानों पर नजर रखी जाएगी. कहीं भी भीड़ अनियंत्रित होने या स्थिति बिगड़ने के संकेत मिलने पर पुलिस तत्काल अतिरिक्त बल भेज सकेगी.
पंडाल बनाना है तो सुरक्षा प्रमाणपत्र भी जरूरी
इस बार पूजा पंडालों की सुरक्षा को लेकर भी पुलिस सख्त रुख अपना रही है. पंडालों को बिजली से लेकर ढांचे तक कई सुरक्षा मानकों पर खरा उतरना होगा. पुलिस की चेकलिस्ट में मुख्य रूप से बिजली वायरिंग और इलेक्ट्रिकल फिटनेस, पंडाल की संरचनात्मक मजबूती, शॉर्टसर्किट और आग का खतरा, आपात स्थिति में बाहर निकलने का रास्ता, अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता तथा श्रद्धालुओं की भीड़ नियंत्रित करने की व्यवस्था की जांच होगी. जांच के बाद पूजा समिति को सुरक्षा फिटनेस प्रमाणपत्र देना होगा. यानी सिर्फ भव्य पंडाल बनाने से काम नहीं चलेगा, उसकी सुरक्षा भी साबित करनी होगी.
पंडालों के आसपास दमकल और एंबुलेंस की तैनाती
आगजनी या किसी अन्य आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रमुख पूजा स्थलों के आसपास दमकल की गाड़ियां तैनात करने की तैयारी है. वहीं मेडिकल इमरजेंसी के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों से समन्वय किया जा रहा है. भीड़भाड़ वाले प्रमुख इलाकों में एंबुलेंस उपलब्ध रखने की व्यवस्था होगी, ताकि दुर्घटना या किसी व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने पर तत्काल अस्पताल पहुंचाया जा सके.
24 घंटे सक्रिय रहेगा कंट्रोल रूम, जारी होगा टोल फ्री नंबर
त्योहारों के दौरान पुलिस का कंट्रोल रूम 24 घंटे एक्टिव रहेगा. आम लोगों को संदिग्ध गतिविधि, विवाद, अफवाह या किसी सुरक्षा संबंधी समस्या की सूचना देने के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा. कंट्रोल रूम से सीधे फील्ड में तैनात पुलिस अधिकारियों और जवानों के साथ समन्वय रखा जाएगा. सूचना मिलते ही संबंधित क्षेत्र में पुलिस भेजने की व्यवस्था होगी.
शांति समितियां अब सिर्फ औपचारिकता नहीं
त्योहारों के दौरान सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए शांति समितियों को भी सक्रिय किया जाएगा. समितियों में समाज के जिम्मेदार, बुद्धिजीवी और सामाजिक रूप से सक्रिय लोगों को शामिल करने का निर्देश दिया गया है. बैठकों में स्थानीय समस्याओं, संवेदनशील इलाकों और पुराने विवादों पर चर्चा होगी. मकसद यह है कि किसी विवाद के बड़ा रूप लेने से पहले ही स्थानीय स्तर पर उसका समाधान निकाला जा सके.
पुराने दंगों और विवादों की फाइल फिर खुलेगी
पुलिस उन इलाकों और मामलों की भी समीक्षा करेगी, जहां पहले त्योहारों के दौरान विवाद, हिंसा या कानून-व्यवस्था की समस्या सामने आई थी. पुराने मामलों में शामिल रहे उपद्रवी तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ लंबित गिरफ्तारी वारंट और कुर्की के आदेशों की भी समीक्षा की जाएगी. कानूनी कार्रवाई लंबित रहने वाले मामलों में नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.
अक्टूबर में त्योहारों की लंबी श्रृंखला, पुलिस के सामने बड़ी चुनौती
नवरात्र से शुरू होने वाला त्योहारों का सिलसिला दशहरा और दीपावली तक जारी रहेगा. पूजा पंडाल, बाजार, मेला क्षेत्र और प्रमुख सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है. ऐसे में पुलिस को एक साथ कानून-व्यवस्था, ट्रैफिक, भीड़ नियंत्रण, संवेदनशील इलाकों की निगरानी और आपात सेवाओं को संभालना होगा. आईजी अभियान नरेंद्र सिंह के अनुसार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को समय रहते तैयारियां पूरी करने और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है.
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