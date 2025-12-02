ETV Bharat / state

दिल्ली के प्रत्येक बूथ से कांग्रेस के कार्यकर्ता वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली में लेंगे हिस्सा: देवेंद्र यादव

बैठक को संबोधित करते हुए देवेंद्र यादव ने कहा कि नेता विपक्ष राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई को निर्णायक बनाने के लिए हमें 14 दिसंबर को अधिक से अधिक संख्या में पहुंच कर भाजपा को उखाड़ फैंकने के लिए दिल्ली से देश भर की जनता को एक संदेश पहुंचाना है कि संवैधानिक व्यवस्था में आपके वोट के अधिकार की चोरी करके भाजपा केंद्र और राज्यों की सत्ता हथियाकर लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रही है.

नई दिल्ली: दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में 14 दिसंबर, 2025 को भाजपा और चुनाव आयोग की सांठगांठ से लगातार हो रही वोट चोरी के खिलाफ होने वाली महारैली की तैयारियों को लेकर आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, पूर्व विधायकों, जिला अध्यक्षों, ब्लाक अध्यक्षों, निगम पार्षदों, चुनाव लड़े प्रत्याशियों, अग्रिम संगठन महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, सेवादल, एनएसयूआई के अध्यक्षों, सेल एवं प्रकोष्ठों के चेयरमैन, लोकसभा, जिला, विधानसभा के आर्ब्जवरों की अलग-अलग समय पर बैठकें ली. बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिल्ली प्रभारी काजी निजामुद्दीन व पूर्व मंत्री डॉ नरेंद्र नाथ भी मौजूद थे.

कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली: देवेंद्र यादव ने कहा कि 14 दिसंबर की रामलीला मैदान की महारैली कोई राजनैतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक अभियान है, लोकतांत्रिक व्यवस्था मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी और विश्वसनीय बनाए रखने का. कांग्रेस चुनाव आयोग से वोट चोरी के पूरे प्रकरण की जांच की मांग कर रही है, ताकि मतदाता सूची विश्वसनीय बनी रहे. उन्होंने कहा कि कर्नाटक, हरियाणा की वोट चोरी को देश के सामने लाकर भाजपा और चुनाव आयोग की सांठगांठ को उजागर किया. भाजपा सरकार ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित हर जगह वोट चोरी के खिलाफ उठी आवाज को दबाने की कोशिश की है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं है.

उन्होंने कहा कि 14 दिसंबर की रामलीला मैदान में तैयारियां शुरु कर दी है. महारैली में प्रत्येक बूथ से कांग्रेस कार्यकर्ता, सेक्टर इंचार्ज, मंडलम अध्यक्ष सहित दिल्ली भर से कांग्रेस का एक-एक कार्यकर्ता रामलीला मैदान में पहुंचेंग. उन्होंने जिला एवं ब्लाक अध्यक्षों को वोट चोरी के खिलाफ जन जागरुकता अभियान को तेज करने और वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली को सफल बनाने का आव्हान किया.

देवेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा की वोट चोरी करके सत्ता हासिल करने की साजिश लगातार जारी है. दिल्ली विधानसभा में वोट चोरी करके सत्ता हासिल करने के बाद निगम उपचुनावों में वोट चोरी के खुलासे लगातार उजागर हुए और वोटिंग वाले दिन वोट चोरी खुलकर सामने आई है. मतदाता के पहुंचने से पहले ही वोट डाले जा चुके थे.

ये भी पढ़ें: