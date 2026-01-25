ETV Bharat / state

Mega PTM Record : 72 हजार सरकारी स्कूलों में सवा करोड़ से ज्यादा लोगों ने शामिल होकर बनाया रिकॉर्ड

जयपुर: प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आयोजित मेगा पीटीएम 2026 केवल एक शैक्षणिक आयोजन नहीं, एक रिकॉर्ड के रूप में याद रहेगा. 72 हजार से ज्यादा सरकारी स्कूलों में सवा करोड़ से ज्यादा लोगों की सक्रिय भागीदारी के साथ ये आयोजन न सिर्फ आंध्रप्रदेश का पूर्व रिकॉर्ड तोड़ने में सफल रहा, बल्कि राजस्थान को देशभर में नई पहचान दिलाने वाला साबित हुआ. बसंत पंचमी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 130वीं जयंती के अवसर पर शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेशभर के सभी सरकारी स्कूलों में आयोजित मेगा पीटीएम 2026 ने इतिहास रचा. प्रदेश के 72 हजार 648 सरकारी स्कूलों के 1 करोड़ 26 लाख 29 हजार 237 छात्रों, अभिभावक और शिक्षक इस आयोजन में शामिल हुए और आंध्रप्रदेश (52 लाख 34 हजार 863) का पूर्व रिकॉर्ड तोड़ दिया. इसकी एंट्री शाला दर्पण पोर्टल पर हो चुकी है. इसके अलावा इस बार की मेगा पीटीएम और निपुण मेला ने कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं. स्टूडेंट्स से मिलते सीएम भजनलाल (Source : CM Office)