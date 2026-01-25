ETV Bharat / state

Mega PTM Record : 72 हजार सरकारी स्कूलों में सवा करोड़ से ज्यादा लोगों ने शामिल होकर बनाया रिकॉर्ड

मेगा पीटीएम ने बनाया नया कीर्तिमान. 1 करोड़ 26 लाख 29 हजार 237 छात्रों, अभिभावक और शिक्षक इस आयोजन में शामिल हुए.

Mega PTM
मेगा पीटीएम ने बनाया नया कीर्तिमान (Source : CM Office)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 25, 2026 at 8:36 PM IST

जयपुर: प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आयोजित मेगा पीटीएम 2026 केवल एक शैक्षणिक आयोजन नहीं, एक रिकॉर्ड के रूप में याद रहेगा. 72 हजार से ज्यादा सरकारी स्कूलों में सवा करोड़ से ज्यादा लोगों की सक्रिय भागीदारी के साथ ये आयोजन न सिर्फ आंध्रप्रदेश का पूर्व रिकॉर्ड तोड़ने में सफल रहा, बल्कि राजस्थान को देशभर में नई पहचान दिलाने वाला साबित हुआ.

बसंत पंचमी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 130वीं जयंती के अवसर पर शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेशभर के सभी सरकारी स्कूलों में आयोजित मेगा पीटीएम 2026 ने इतिहास रचा. प्रदेश के 72 हजार 648 सरकारी स्कूलों के 1 करोड़ 26 लाख 29 हजार 237 छात्रों, अभिभावक और शिक्षक इस आयोजन में शामिल हुए और आंध्रप्रदेश (52 लाख 34 हजार 863) का पूर्व रिकॉर्ड तोड़ दिया. इसकी एंट्री शाला दर्पण पोर्टल पर हो चुकी है. इसके अलावा इस बार की मेगा पीटीएम और निपुण मेला ने कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं.

CM Bhajanlal Sharma
स्टूडेंट्स से मिलते सीएम भजनलाल (Source : CM Office)

आधा दर्जन रिकॉर्ड का साक्षी बना आयोजन :

  • 65 लाख 82 हजार 578 अभिभावकों ने मेगा पीटीएम में सहभागिता कर आंध्रप्रदेश का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा.
  • मेगा पीटीएम में प्रदेश के 72 हजार 648 सरकारी स्कूलों 1 करोड़ 26 लाख 29 हजार 237 छात्र अभिभावक और शिक्षक शामिल हुए.
  • 1 करोड़ 26 लाख 29 हजार 237 लोगों ने एक साथ वंदे मातरम और सरस्वती वंदना का गायन कर नया कीर्तिमान स्थापित किया.
  • प्रदेश के सभी राजकीय स्कूल में 50 लाख 50 हजार 506 छात्रों और अभिभावकों ने तिथि भोजन-कृष्ण भोग ग्रहण कर विश्व रिकॉर्ड बनाया.
  • राज्य के 11 हजार 428 सरकारी स्कूलों में 20 लाख 80 हजार 478 लोगों ने निपुण मेले में सहभागिता निभाकर रिकॉर्ड कायम किया, जिनमें 6 लाख 17 हजार 750 अभिभावक शामिल रहे.

मेगा पीटीएम बैठक नहीं, सशक्त मंच : वहीं, स्कूल शिक्षा के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने मेगा पीटीएम एवं निपुण मेला सहित अन्य रिकॉर्ड पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मेगा पीटीएम केवल एक बैठक नहीं, बल्कि वो सशक्त मंच है, जहां शिक्षक और अभिभावक मिलकर छात्र के समग्र विकास के लिए साझी जिम्मेदारी निभाते हैं. ऐसे अवसरों पर इन रिकॉर्ड का बनना ये दर्शाता है कि अभिभावक अब शिक्षा व्यवस्था के सक्रिय सहभागी बन चुके हैं. उन्होंने कहा कि स्कूल केवल एक चारदीवारी नहीं है, बल्कि वो स्थान है जहां एक बालक का सर्वांगीण विकास होता है. कुणाल ने शिक्षक को बच्चे के चरित्र, संस्कार और सपनों को साकार करने वाला निर्माणकर्ता बताया.

वंदे मातरम गायन के विश्व रिकॉर्ड का मिला प्रमाण पत्र : वहीं, राष्ट्रगीत वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर 7 नवंबर 2025 को प्रदेश के 78 हजार 291 प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में एक साथ 1.21 करोड़ छात्रों और शिक्षकों ने सामूहिक वंदे मातरम का गायन किया. इसका विश्व रिकॉर्ड प्रमाण पत्र वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड लंदन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भेंट किया.

