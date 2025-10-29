राष्ट्रीय एकता दिवस: 69953 स्कूलों में मेगा पीटीएम, 76 लाख से ज्यादा छात्रों की प्रगति पर अभिभावक-शिक्षक करेंगे बात
मेगा पीटीएम राजस्थान के सभी सरकारी विद्यालयों में 31 अक्टूबर को सुबह 10 बजे आयोजित की जाएगी.
Published : October 29, 2025 at 5:09 PM IST
जयपुर: राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में अभिभावक-शिक्षक संवाद को नई दिशा दी है. प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर अब सरकारी स्कूलों में भी पीटीएम आयोजित की जाने लगी है. इसी कड़ी में 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस पर राजस्थान के सभी 69953 सरकारी स्कूलों में एक साथ मेगा पैरेंट-टीचर मीटिंग (मेगा पीटीएम) आयोजित होगी. जिनमें पढ़ने वाले करीब 76.48 लाख विद्यार्थियों के अभिभावक स्कूल पहुंचेंगे. इसका उद्देश्य केवल छात्रों की पढ़ाई का आकलन करना नहीं, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए अभिभावकों की सहभागिता बढ़ाना भी है.
ये है पीटीएम का उद्देश्य: विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति और विद्यालयी वातावरण को बेहतर बनाने के लिए राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में 31 अक्टूबर को मेगा पैरेंट-टीचर मीटिंग (मेगा पीटीएम) आयोजित की जाएगी. शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि इस पीटीएम का उद्देश्य अभिभावकों और शिक्षकों के बीच संवाद को मजबूत करना और विद्यार्थियों की अध्ययन प्रगति, उपस्थिति और व्यवहार से जुड़ी जानकारी शेयर करना है. इस दौरान अभिभावकों से सुझाव लेकर विद्यालय स्तर पर शिक्षण की गुणवत्ता को और सुदृढ़ किया जाएगा.
जन सहभागिता पर फोकस: शिक्षा विभाग की ओर से संचालित प्रखर राजस्थान अभियान 2.0 के तहत जन समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये मेगा पीटीएम राष्ट्रीय एकता दिवस (31 अक्टूबर) को आयोजित होगी. इस अवसर पर शिक्षक विद्यार्थियों की लर्निंग आउटकम, परीक्षा परिणाम और आगामी शिक्षण योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी. पीटीएम सुबह 10 बजे से राज्यभर के विद्यालयों में एक साथ आयोजित होगी.
'विविधता में एकता' होगी थीम: इस वर्ष मेगा पीटीएम की थीम 'विविधता में एकता' रखी गई है. इस थीम के अंतर्गत स्कूलों में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, वाद-विवाद, निबंध लेखन, चित्रकला, पोस्टर-स्लोगन प्रतियोगिताएं और उपलब्धि प्रदर्शनी जैसी गतिविधियां भी होंगी. विद्यार्थियों को राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सौहार्द पर केंद्रित लघु फिल्में भी दिखाई जाएगी. इस दौरान शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई जाएगी.