राष्ट्रीय एकता दिवस पर 69 हजार से ज्यादा स्कूलों में हुई मेगा पीटीएम, पैरेंट्स ने जानी बच्चों की रिपोर्ट

सरकारी स्कूलों के छात्रों की शैक्षणिक प्रगति और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में अभिभावकों की सहभागिता के उद्देश्य से मेगा पीटीएम का आयोजन किया गया.

Scene from the PTM at the school
स्कूल में पीटीएम का दृश्य (ETV Bharat Jaipur)
ETV Bharat Rajasthan Team

October 31, 2025

जयपुर: राष्ट्रीय एकता दिवस पर शुक्रवार को राजस्थान शिक्षा विभाग के निर्देश पर राज्य के 69953 सरकारी स्कूलों में एक साथ मेगा पैरेंट-टीचर मीटिंग (मेगा पीटीएम) आयोजित हुई. जिसमें लाखों विद्यार्थियों के अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. इस दौरान सरकारी स्कूलों में चल रहे प्रखर राजस्थान अभियान के तहत शिक्षकों ने विद्यार्थियों की लर्निंग आउटकम, परीक्षा परिणाम, उपस्थिति, व्यवहार और आगामी शिक्षण योजनाओं की जानकारी भी अभिभावकों के साथ शेयर की.

पीटीएम में बड़ी संख्या में छात्रों के अभिभावक स्कूल पहुंचे और शिक्षकों से अपने बच्चों की रिपोर्ट जानी. पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय विद्यालय के प्रिंसिपल हनुमान सिंह भाटी ने बताया कि पीटीएम का आयोजन शिक्षा विभाग के प्रखर राजस्थान अभियान के तहत किया गया. जिसका मकसद सरकारी स्कूलों में समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है. सभी विद्यालयों स्कूल टाइम में अभिभावक स्कूल आए. विद्यालय स्तर पर सुधार के लिए अभिभावकों से सुझाव लिए गए. कई स्कूलों में बच्चों ने अपने अभिभावकों के सामने रीडिंग भी की. ताकि वे स्वयं देख सकें कि उनका बच्चा किस स्तर पर है और किस क्षेत्र में सुधार की जरूरत है. वहीं इस दौरान छात्रों के लिए निबंध लेखन, चित्रकला, पोस्टर-स्लोगन प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया. साथ ही राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई गई.

सरकारी स्कूलों की पीटीएम में उत्साह से पहुंचे अभिभावक (ETV Bharat Jaipur)

बीज से फलन तक: वहीं प्रखर अभियान की स्कूल कोऑर्डिनेटर कविता शर्मा ने बताया कि स्कूल में प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को चार समूहों बीज, अंकुरण, पुष्पन और फलन में विभाजित किया गया. इन ग्रुप्स के जरिए शिक्षकों ने अभिभावकों को बताया कि उनके बच्चे की लर्निंग यात्रा किस चरण में है. इस मॉडल का उद्देश्य विद्यार्थियों की संपूर्ण ग्रोथ का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करना है. इन समूह को छात्रों की शैक्षणिक प्रगति के अनुसार निर्धारित किया गया है. पीटीएम के दौरान विद्यालयों में अभिभावकों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के संवाद से उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा में और अधिक सक्रिय रूप से जुड़ने का अवसर मिला है.

Students took oath of national unity
विद्यार्थियों को दिलाई राष्ट्रीय एकता की शपथ (ETV Bharat Jaipur)

बहरहाल, राज्य सरकार की ये पहल सरकारी स्कूलों में अभिभावक-शिक्षक संवाद को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है. शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि ऐसे संवाद नियमित अंतराल पर आयोजित किए जाएं, ताकि हर बच्चे की प्रगति में परिवार और विद्यालय दोनों की समान भूमिका सुनिश्चित हो सके.

Teacher showing report to student
विद्यार्थी को रिपोर्ट दिखाती शिक्षक (ETV Bharat Jaipur)

झालावाड़ में यूनिटी मार्च: लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर शुक्रवार को यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया. मार्च को प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. उन्होंने सरदार वल्लभभाई पटेल तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की. मंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल का देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है. आजादी के बाद उन्होंने देश में स्थित कई रियासतों को एक साथ लाकर देश को एकजुट किया. सरदार पटेल युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं.

Unity March in Jhalawar
झालावाड़ में यूनिटी मार्च (ETV Bharat Jaipur)

इस दौरान जिला कलेक्टर ने आमजन को तंबाकू व नशा मुक्त रहने की अपील की. कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ दिलाई गई. यूनिटी मार्च मिनी सचिवालय से शुरू होकर मामा भांजा सर्कल, मूर्ति चौराहा, मंगलपुरा होते हुए गढ़ परिसर स्थित स्काउट गाइड कार्यालय में संपन्न हुआ.

