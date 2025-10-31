ETV Bharat / state

राष्ट्रीय एकता दिवस पर 69 हजार से ज्यादा स्कूलों में हुई मेगा पीटीएम, पैरेंट्स ने जानी बच्चों की रिपोर्ट

जयपुर: राष्ट्रीय एकता दिवस पर शुक्रवार को राजस्थान शिक्षा विभाग के निर्देश पर राज्य के 69953 सरकारी स्कूलों में एक साथ मेगा पैरेंट-टीचर मीटिंग (मेगा पीटीएम) आयोजित हुई. जिसमें लाखों विद्यार्थियों के अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. इस दौरान सरकारी स्कूलों में चल रहे प्रखर राजस्थान अभियान के तहत शिक्षकों ने विद्यार्थियों की लर्निंग आउटकम, परीक्षा परिणाम, उपस्थिति, व्यवहार और आगामी शिक्षण योजनाओं की जानकारी भी अभिभावकों के साथ शेयर की.

पीटीएम में बड़ी संख्या में छात्रों के अभिभावक स्कूल पहुंचे और शिक्षकों से अपने बच्चों की रिपोर्ट जानी. पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय विद्यालय के प्रिंसिपल हनुमान सिंह भाटी ने बताया कि पीटीएम का आयोजन शिक्षा विभाग के प्रखर राजस्थान अभियान के तहत किया गया. जिसका मकसद सरकारी स्कूलों में समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है. सभी विद्यालयों स्कूल टाइम में अभिभावक स्कूल आए. विद्यालय स्तर पर सुधार के लिए अभिभावकों से सुझाव लिए गए. कई स्कूलों में बच्चों ने अपने अभिभावकों के सामने रीडिंग भी की. ताकि वे स्वयं देख सकें कि उनका बच्चा किस स्तर पर है और किस क्षेत्र में सुधार की जरूरत है. वहीं इस दौरान छात्रों के लिए निबंध लेखन, चित्रकला, पोस्टर-स्लोगन प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया. साथ ही राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई गई.

सरकारी स्कूलों की पीटीएम में उत्साह से पहुंचे अभिभावक (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: राष्ट्रीय एकता दिवस: 69953 स्कूलों में मेगा पीटीएम, 76 लाख से ज्यादा छात्रों की प्रगति पर अभिभावक-शिक्षक करेंगे बात

बीज से फलन तक: वहीं प्रखर अभियान की स्कूल कोऑर्डिनेटर कविता शर्मा ने बताया कि स्कूल में प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को चार समूहों बीज, अंकुरण, पुष्पन और फलन में विभाजित किया गया. इन ग्रुप्स के जरिए शिक्षकों ने अभिभावकों को बताया कि उनके बच्चे की लर्निंग यात्रा किस चरण में है. इस मॉडल का उद्देश्य विद्यार्थियों की संपूर्ण ग्रोथ का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करना है. इन समूह को छात्रों की शैक्षणिक प्रगति के अनुसार निर्धारित किया गया है. पीटीएम के दौरान विद्यालयों में अभिभावकों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के संवाद से उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा में और अधिक सक्रिय रूप से जुड़ने का अवसर मिला है.