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दिल्ली में मेगा प्लांटेशन ड्राइव: DDA ने एक दिन में रोपे एक लाख से अधिक पौधे, LG ने भी किया पौधारोपण

LG ने निर्देश दिए कि इस तरह के वृक्षारोपण अभियानों को सिर्फ एक दिन का आयोजन ना समझा जाए, इसे नियमित प्रक्रिया बनाया जाए.

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पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान LG तरणजीत सिंह संधू (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 31, 2026 at 4:57 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण को बढ़ाने की दिशा में शुक्रवार को एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा दिल्ली में एक विशाल एक दिवसीय वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया. इस महा-अभियान के तहत 77 विभिन्न स्थानों पर एक लाख से अधिक स्थानीय पेड़ और झाड़ियां लगाई गईं.

अभियान का मुख्य आकर्षण कमला नेहरू रिज रहा, जहां दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने पौधे लगाए और इस जन-आंदोलन का नेतृत्व किया. कमला नेहरू रिज में लगभग 200 प्रतिभागियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया. इस दौरान सेंट स्टीफन, हिंदू, हंसराज और महर्षि वाल्मीकि कॉलेज के छात्र-छात्राओं के अलावा ममता पब्लिक स्कूल (विकासपुरी) और गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल (शक्ति नगर) के छात्रों ने अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज कराई.

इसके साथ ही, बड़ी संख्या में मॉर्निंग वॉकर्स और लगभग बीस रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने भी इस महा-अभियान में हाथ बंटाया. यह इस बात का प्रमाण था कि अब पर्यावरण संरक्षण का यह प्रयास धीरे-धीरे एक जन-आंदोलन का रूप ले चुका है.

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LG ने कमला नेहरू रिज पर किया पौधारोपण (ETV BHARAT)

उपराज्यपाल के सख्त निर्देश: तय हो जवाबदेही

कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने DDA को निर्देश दिए कि इस तरह के वृक्षारोपण अभियानों को केवल एक दिवसीय आयोजन तक सीमित न रखकर इसे एक नियमित प्रक्रिया बनाया जाए. उन्होंने इस मॉडल को शहर के अन्य रिज क्षेत्रों में भी तुरंत लागू करने को कहा.

उपराज्यपाल ने जोर देकर कहा कि ऐसे अभियानों का संचालन युवाओं द्वारा और युवाओं के लिए होना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां पर्यावरण के प्रति जागरूक और जिम्मेदार बन सकें. वर्तमान पीढ़ी का यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को एक हरा-भरा दिल्ली सौंपें. पारदर्शिता और पौधों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, एलजी ने DDA को प्रत्येक प्लांटेशन साइट के लिए एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करने का निर्देश दिया है. यह अधिकारी लगाए गए पौधों के जीवित रहने की पूरी निगरानी करेगा और किसी भी लापरवाही के लिए उत्तरदायी होगा.

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दिल्ली में विशाल वृक्षारोपण अभियान (ETV BHARAT)

स्थानीय प्रजातियों से सुधरेगी रिज की पारिस्थितिकी

कमला नेहरू रिज पर रोपे गए पौधों में दिल्ली की मूल और जलवायु के अनुकूल प्रजातियों पर विशेष ध्यान दिया गया. इनमें मुख्य रूप से अनोजीसस पेंडुला (धोक), कैसिया फिस्टुला (अलतास), ब्यूटिया मोनोस्पर्म (ढाक) और ग्मेलिना आर्बोरेया (गम्हर) जैसी स्वदेशी प्रजातियां शामिल हैं, जो रिज की मूल वनस्पति को पुनर्जीवित करने में मदद करेंगी.

शहर भर में 76 अन्य स्थानों पर भी चले अभियान

कमला नेहरू रिज के अलावा दिल्ली के 76 अन्य प्रमुख हरित क्षेत्रों और पार्कों में भी एक साथ वृक्षारोपण किया गया. इनमें प्रमुख रूप से अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क, आस्था कुंज पार्क, संजय वन, नरेला के ग्रीन बेल्ट और पार्क, पश्चिमी पुरी, हौज खास, वसंत उद्यान और दिलशाद गार्डन स्थित डियर पार्क में पीपल, नीम, जामुन, अर्जुन, शीशम, बोगनवेलिया और चांदनी जैसे एक लाख से अधिक पौधे रोपे गए. इस दौरान उपराज्यपाल ने सर्पटाइन झील और बटरफ्लाई कंजरवेटिव का भी दौरा किया और वहां DDA द्वारा किए जा रहे जल संरक्षण कार्यों की समीक्षा की.

दिल्ली में मेगा प्लांटेशन ड्राइव
दिल्ली में मेगा प्लांटेशन ड्राइव (ETV BHARAT)

'एक पेड़ मां के नाम' अभियान का हिस्सा

यह पूरा वृक्षारोपण अभियान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा शुरू किए गए 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत 70 लाख पौधरोपण मिशन का एक अहम हिस्सा है. इस मिशन के तहत DDA को राष्ट्रीय राजधानी में 23 लाख पौधे लगाने का जिम्मा सौंपा गया है, जिसमें चालू सीजन के दौरान केवल रिज क्षेत्र में 1,81,700 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है. पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के बड़े पैमाने पर होने वाले पौधरोपण से न केवल दिल्ली का ग्रीन कवर बढ़ेगा, बल्कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में सुधार होगा, धूल प्रदूषण कम होगा और अर्बन हीट आइलैंड के प्रभाव को भी प्रभावी ढंग से कम किया जा सकेगा.

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