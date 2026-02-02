ETV Bharat / state

UP में 22 फरवरी को लगेगा मेगा विधिक साक्षरता शिविर, जानिए क्यों है ये उपयोगी

यूपी के हर जिलों में 22 फरवरी को लगेगा मेगा विधिक साक्षरता शिविर. ( ETV Bharat )

इस विशेष मेघा कैंप को बीते वर्ष कुछ ही चुनिंदा शहरों में आयोजित किया गया था. उस मेघा शिविर की सफलता की वजह से ही ये निर्णय लिया गया है. उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों को इस अवसर पर लाभांवित किया जाएगा.

अपर जिला न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेरठ की नवनियुक्त सचिव नम्रता सिंह. (ETV Bharat)

शनिवार को मेरठ में मीडिया से मुखातिब होते हुए न्यायालय भवन के सभागार कक्ष में अपर जिला न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेरठ की नवनियुक्त सचिव नम्रता सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा अलग-अलग विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए 22 फरवरी 2026 को वृहद विधिक साक्षरता एवं सेवा शिविर का आयोजन किये जाने के निर्देश हैं.

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के आदेश पर प्रदेश भर में 22 फरवरी को एक साथ वृहद विधिक साक्षरता मेगा शिविर लगाया जाएगा. इस बारे में आवश्यक निर्देश भी प्रदेश के हर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दिए जा चुके हैं.

मेरठ: उत्तर प्रदेश भर में वृहद विधिक साक्षरता मेगा कैंप इस बार 22 फरवरी को लगने जा रहे हैं. इस शिविर से सबको फायदा होगा.

उन्होंने बताया कि इस मेघा शिविर का मुख्य उद्देश्य विभागों द्वारा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं जैसे वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, सामूहिक विवाह योजना, कन्या सुमंगला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, श्रमिक पेंशन योजना, विश्वकर्मा सम्मान योजना समेत किसानों से जुड़ी योजनाओं, दिव्यांगजनों के लिए संचालित योजनाओं के अलावा बाकी भी सभी विभागों से जुड़ी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे.

22 फरवरी वृहद साक्षरता एवं सेवा शिविर के सफल आयोजन में सभी विभागों द्वारा अधिक से अधिक लाभार्थियों को चयनित कर उन्हें लाभान्वित किया जा सके. इस बारे में सभी विभागों को भी सूचना दी जाएगी, ताकि अधिक से अधिक लोग इस शिविर का लाभ उठा सकें. इस शिविर के माध्यम आम जनता को जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी जाएगी.

बता दें कि उत्तर प्रदेश में मेगा विधिक साक्षरता शिविरों में ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्रों में भी आम नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक होने का अवसर मिलता है. वहीं सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ दिलाने से लेकर मुफ्त कानूनी सहायता देने में भी ये कैंप बेहद ही उपयोगी साबित होते हैं.

मेरठ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नम्रता सिंह ने बताया कि खासतौर पर कमजोर वर्ग समेत महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने और न्याय तक उनकी पहुंच हो इसके मुख्य उद्देश्य हैं.

उन्होंने बताया कि पैरा-लीगल वालंटियर्स (PLVs) के माध्यम से मेरठ जिले के क्षेत्र तक पहुंच कर मेघा कैम्प के बारे जागरूक किया जाएगा. जिससे कि आम लोगों जागरूक और सशक्त बनाते हुए उन्हें अलग अलग योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके.