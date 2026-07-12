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मेगा लीगल एंपावरमेंट कैंप में करोड़ों की सहायता, एक मंच पर मिला न्याय और सरकारी योजनाओं का लाभ

धनबाद: मेगा लीगल एंपावरमेंट कैंप लोगों के लिए राहत और अधिकारों का बड़ा मंच साबित हुआ. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा), जिला प्रशासन और बीसीसीएल के संयुक्त प्रयास से आयोजित इस शिविर में करोड़ों रुपये की आर्थिक सहायता, मुआवजा, नियुक्ति पत्र और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों के बीच वितरित किया गया. कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को न सिर्फ उनके अधिकारों की जानकारी दी गई, बल्कि कई मामलों का मौके पर ही समाधान और मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया गया.

बीसीसीएल के अनुपूर्णा भवन में रविवार को आयोजित इस मेगा लीगल एंपावरमेंट कैंप का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश निकेश कुमार सिन्हा ने किया. अधिकार आपका, प्रयास हमारा ,अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के चयनित लाभुकों के बीच करोड़ों रुपये मूल्य की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया.

धनबाद में मेगा लीगल एंपावरमेंट कैंप (Etv Bharat)

कार्यक्रम में बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल, सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, ग्रामीण एसपी, अपर समाहर्ता प्रदीप कुमार शुक्ला, धनबाद बार एसोसिएशन के पदाधिकारी, न्यायिक अधिकारी तथा जिला प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

शिविर में अलग-अलग सरकारी विभागों के स्टॉल लगाए गए, जहां लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई. जरूरतमंदों को मौके पर ही आवेदन, परामर्श और अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई गई. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया और लाभुकों से बातचीत कर उनकी समस्याओं और सुझावों की भी जानकारी ली.

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश निकेश कुमार सिन्हा ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य समाज के गरीब, वंचित और जरूरतमंद लोगों तक निःशुल्क एवं त्वरित न्याय पहुंचाना है. उन्होंने बताया कि 90 दिवसीय विधिक जागरूकता अभियान के तहत गांवों, पंचायतों और शैक्षणिक संस्थानों में लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि आम लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सके