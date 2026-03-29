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फरीदाबाद में मेगा जॉब फेयर, 100 से ज्यादा कंपनियों में भर्तियों के लिए हजारों युवाओं ने दिया इंटरव्यू

फरीदाबाद में मेगा जॉब फेयर ( Etv Bharat )

फरीदाबाद: जेसी बोस विश्वविद्यालय फरीदाबाद के प्रांगण में मेगा जॉब फेयर 2026 का आयोजन किया गया. जॉब फेयर का आयोजन भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से किया गया. कार्यक्रम में 100 से ज्यादा कंपनियों में नौकरी के लिए हजारों की संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया. जॉब फेयर का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने संयुक्त रूप से किया. भाजयुमो के जिला अध्यक्ष ने मंच पर दोनों नेताओं का स्वागत किया. सबसे ज्यादा नौकरियां देने वाली कंपनियों को सीएम करेंगे सम्मानितः अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि "जो कंपनियां सबसे अधिक रोजगार देगी, उन्हें आगामी 4 अप्रैल को मुख्यमंत्री की फरीदाबाद में होने वाली रैली में सम्मानित किया जायेगा." मंत्री ने कहा कि "सभी युवा कॉन्फिडेंट के साथ अपना इंटरव्यू दें और बिल्कुल ना घबराएं. यहां ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा और फिर भी यदि कोई युवा रह जाता है तो आने वाले समय में उनके लिए और जॉब फेयर लगाए जाएंगे." उन्होंने युवाओं से कहा कि "प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 विकसित भारत का जो संकल्प लिया है वह युवाओं के दम पर ही लिया है." 100 से ज्यादा कंपनियों में भर्तियों के लिए हजारों युवाओं ने दिया इंटरव्यू (Etv Bharat)