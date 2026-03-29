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फरीदाबाद में मेगा जॉब फेयर, 100 से ज्यादा कंपनियों में भर्तियों के लिए हजारों युवाओं ने दिया इंटरव्यू

फरीदाबाद में मेगा जॉब फेयर में बड़ी संख्या में युवाओं ने नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया है. जल्द उन्हें नौकरी मिलेगी.

Mega Job Fair in Faridabad
फरीदाबाद में मेगा जॉब फेयर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 29, 2026 at 1:53 PM IST

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फरीदाबाद: जेसी बोस विश्वविद्यालय फरीदाबाद के प्रांगण में मेगा जॉब फेयर 2026 का आयोजन किया गया. जॉब फेयर का आयोजन भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से किया गया. कार्यक्रम में 100 से ज्यादा कंपनियों में नौकरी के लिए हजारों की संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया. जॉब फेयर का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने संयुक्त रूप से किया. भाजयुमो के जिला अध्यक्ष ने मंच पर दोनों नेताओं का स्वागत किया.

सबसे ज्यादा नौकरियां देने वाली कंपनियों को सीएम करेंगे सम्मानितः अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि "जो कंपनियां सबसे अधिक रोजगार देगी, उन्हें आगामी 4 अप्रैल को मुख्यमंत्री की फरीदाबाद में होने वाली रैली में सम्मानित किया जायेगा." मंत्री ने कहा कि "सभी युवा कॉन्फिडेंट के साथ अपना इंटरव्यू दें और बिल्कुल ना घबराएं. यहां ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा और फिर भी यदि कोई युवा रह जाता है तो आने वाले समय में उनके लिए और जॉब फेयर लगाए जाएंगे." उन्होंने युवाओं से कहा कि "प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 विकसित भारत का जो संकल्प लिया है वह युवाओं के दम पर ही लिया है."

100 से ज्यादा कंपनियों में भर्तियों के लिए हजारों युवाओं ने दिया इंटरव्यू (Etv Bharat)

15-20 फीसदी युवाओं को नौकरी पर सब्सिडी: उन्होंने कहा कि हरियाणा के युवाओं को नौकरी देने को लेकर जो 48000 की सब्सिडी दी जा रही थी. उसे बढ़ाकर एक लाख किया गया है. पहले सरकार हरियाणा के 50% युवाओं को नौकरी देने पर सब्सिडी देती थी लेकिन अब जो कंपनियां 15 से 20% युवाओं को नौकरियां देंगी उन्हें भी सब्सिडी मिलेगी.

भविष्य में भी इस तरह के मेगा जॉब फेयर का होगा आयोजन: कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल कहा कि "हरियाणा की सरकार प्रदेश के युवाओं को सशक्त बनाने का काम कर रही है." उन्होंने कहा कि "प्रदेश की सरकार भविष्य में भी इस तरह के मेगा जॉब फेयर का आयोजन करती रहेगी." इस अवसर पर खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने भी रोजगार मेलों को युवाओं के लिए बड़ा अवसर बताया और कहा कि "ज्यादा से ज्यादा युवा यहां से रोजगार लेकर अपने घर जाएंगे."

मेगा जॉब फेयर युवाओं के लिए लाभदायकः मेगा जॉब फेयर में पहुंचे युवा गौरांग ने बताया कि "उन्होंने बीटेक किया है और पिछले 2 साल से सैमसंग में नौकरी कर रहे हैं. आज यहां एक कंपनी में जीएम मार्केटिंग के लिए अपना इंटरव्यू दिया है. मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है. अब सिर्फ रिजल्ट का इंतजार है. इस तरह के मेगा जॉब फेयर युवाओं के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं."

ये भी पढ़ें-देशभर में 18वें रोजगार मेला का आयोजन, पंचकूला जॉब फेयर में पहुंचे केन्द्रीय मंत्री खट्टर, बोले- "मैरिट से बदली हरियाणा की तस्वीर"

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