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बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! काशी के युवाओं को मिलेगा 5 लाख का पैकेज! जानिए कब और कहां पहुंचना है?

प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क ( Photo Credit: ETV Bharat )

बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! (Photo Credit: ETV Bharat)

25 सितंबर को लगेगा रोजगार मेला: इस बारे में क्षेत्रीय मेला प्रभारी दीप सिंह ने बताया कि, वाराणसी 25 सितंबर को प्रातः 10:00 बजे से ट्रेड फैसिलिटी सेंटर (टीएफसी बिल्डिंग) चांदमारी, बड़ालालपुर में रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है.आयोजित रोजगार मेला में देश के विभिन्न क्षेत्रों से कंपनियां हिस्सा ले रही हैं.

वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बेरोजगार अभ्यर्थियों को निःशुल्क रोजगार प्रदान किए जाने के उद्द्येश से वृहद रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है.ये मेला 25 सितम्बर को ट्रेड फैसिलिटी सेंटर में आयोजित होगा.इस मेले में दर्जनों युवाओं को लगभग 5 लाख का पैकेज दिया जाएगा.

इस रोजगार मेले में एडुटेक, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल एवं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की विभिन्न कंपनियों हिस्सा ले रही हैं.- दीप सिंह,क्षेत्रीय मेला प्रभारी

काशी के युवाओं को मिलेगा 5 लाख का पैकेज! (Photo Credit: ETV Bharat)



इन पदों पर होगी भर्ती: इसमें एचआर मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, अप्रेंटिसशिप, कलेक्शन ऑफिसर, रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, असेंबली लाइन ऑपरेटर, प्रोडक्शन असिस्टेंट (पुरुष) आदि पदों पर साक्षात्कार के उपरांत भर्ती की जाएगी.विभिन्न पदों हेतु अनिवार्य शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, आईटीआई, डिप्लोमा, एवं बीटेक आदि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिभा किया जा सकता है.कंपनियों द्वारा विभिन्न पदों के लिए 02 लाख 20 हजार से 5 लाख 20 हजार तक सालाना पैकेज पर जॉब ऑफर किया जाएगा.

25 सितंबर को लगेगा मेगा जॉब फेयर (Photo Credit: ETV Bharat)

25 सितंबर को आयोजित बृहद रोजगार मेला में जनपद वाराणसी के इच्छुक बेरोजगार युवक/युवतियां अपने बायोडेटा के साथ सभी शैक्षिक दस्तावेजों की दो प्रति तथा 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ हिस्सा ले सकते हैं.- दीप सिंह,क्षेत्रीय मेला प्रभारी



इस रोजगार मेला से नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को काफी लाभ मिल सकता है. मेला प्रभारी ने युवाओं से इसमें हिस्सा लेने की अपील की है.

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