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भिवानी में बेटियों के लिए लगा मेगा रोजगार मेला, 22 कंपनियों ने 600 छात्राओं को दिया नौकरी का मौका

प्रशिक्षण से बढ़ा आत्मविश्वास: मेले से पहले दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें छात्राओं को इंटरव्यू तकनीक, कम्युनिकेशन स्किल और कॉर्पोरेट वर्क कल्चर के बारे में जानकारी दी गई. इससे छात्राओं का आत्मविश्वास बढ़ा और वे बेहतर तरीके से इंटरव्यू में शामिल हो सकीं.

600 छात्राओं ने दिए इंटरव्यू: इस रोजगार मेले में लगभग 600 शिक्षित छात्राओं ने भाग लिया और विभिन्न कंपनियों के सामने अपने इंटरव्यू दिए. कंपनियां कंप्यूटर, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, बैंकिंग, फार्मा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वस्त्र उद्योग और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों से जुड़ी हुई थीं. चयन प्रक्रिया पूरी तरह इंटरव्यू और स्किल आधारित रही.

भिवानी: भिवानी स्थित चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले आदर्श महिला महाविद्यालय में पहली बार केवल बेटियों के लिए मेगा रोजगार मेले का आयोजन किया गया. इस अनोखी पहल का उद्देश्य निजी क्षेत्र में बेटियों की भागीदारी बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना रहा. इस मेले में 22 निजी कंपनियों ने हिस्सा लिया और छात्राओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए.

आयोजकों ने बताया मेले का उद्देश्य: मेले की कोऑर्डिनेटर गायत्री आर्यने बताया कि, "इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बेटियों को निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए प्रेरित करना है." वहीं, मेगा फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर डॉ. रजत श्रीवास्तव ने कहा कि, "इस मेले का उद्देश्य बेटियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है." इसके अलावा महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. अल्का मित्तल ने कहा कि, "इस मेले का लक्ष्य बेटियों को निजी कंपनियों में रोजगार के जरिए करियर बनाने का अवसर उपलब्ध कराना है."

छात्राओं को मिला 15 से 40 हजार रुपए तक का ऑफर: कंपनियों ने चयनित छात्राओं को 15 हजार से लेकर 40 हजार रुपये प्रति माह तक के जॉब ऑफर दिए हैं. इसके साथ ही कंपनियों की ओर से ट्रेनिंग और अन्य लाभ भी दिए जाएंगे. कई छात्राओं का चयन फाइनल इंटरव्यू के बाद प्रशिक्षण अनुबंध के साथ हुआ.

छात्राओं ने किया अनुभव साझा: इंटरव्यू देने वाली छात्रा सिमरन और कोमल ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि, "हमें इस मेले में अच्छा अवसर मिला है. इंटरव्यू अच्छा रहा.हमें 40 हजार रुपये तक का ऑफर मिला है.नौकरी से पहले ट्रेनिंग का भी अवसर दिया गया है. यह हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है."

बता दें कि भिवानी में आयोजित इस मेगा रोजगार मेले ने बेटियों को न सिर्फ रोजगार के अवसर दिए बल्कि उन्हें निजी क्षेत्र में करियर बनाने के लिए एक मजबूत मंच भी दिया.

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