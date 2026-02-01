ETV Bharat / state

बिहार में मेगा जॉब कैंप, 1200 से ज्यादा होगी बहाली, आठवीं पास भी कर सकते हैं आवेदन

मुंगेर में 6 फरवरी को मेगा रोजगार मेला आयोजित होगा. 20 से ज्यादा कंपनियां 1200 से अधिक युवाओं को नौकरी देंगी. जानें कैसे करें अप्लाई.

Munger job Camp
मुंगेर रोजगार मेला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 1, 2026 at 2:50 PM IST

मुंगेर: बिहार के मुंगेर जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की ओर से नए साल का सबसे बड़ा मेगा रोजगार मेला 6 फरवरी 2026 को आयोजित किया जा रहा है. यह आयोजन शहर के पोलो मैदान में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा. जिले के साथ-साथ आसपास के जिलों के युवाओं में भी इस मेले को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है.

स्थानीय स्तर पर रोजगार पर फोकस: प्रभारी जिला नियोजन पदाधिकारी राणा अमितेश ने बताया कि यह रोजगार मेला पूरी तरह निशुल्क है. इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय युवाओं को उनके ही जिले में रोजगार उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें काम की तलाश में अन्य राज्यों या शहरों की ओर पलायन न करना पड़े. मेले के माध्यम से 1200 से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है.

मुंगेर रोजगार मेला (ETV Bharat)

20 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेंगी: रोजगार मेले में 20 से अधिक निजी क्षेत्र की नामी कंपनियां हिस्सा लेंगी. ये कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, सिक्योरिटी, फाइनेंस और सर्विस सेक्टर से जुड़ी होंगी. इंस्टा कार्ड, ब्लिंकिट, टाटा मोटर्स, सुजुकी, एमआरएफ, एसआईएस, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, नव भारत और शिवशक्ति जैसी 15 से ज्यादा प्रमुख कंपनियां युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करेंगी.

आठवीं पास से उच्च शिक्षित तक के लिए मौका: यह मेला सभी योग्यताओं के युवाओं के लिए खुला है. आठवीं पास से लेकर उच्च शिक्षित बेरोजगार युवा इसमें भाग ले सकते हैं. चयन प्रक्रिया योग्यता और साक्षात्कार के आधार पर मौके पर ही पूरी की जाएगी. कुछ पदों के लिए उसी दिन ऑफर लेटर भी जारी किए जा सकते हैं.

देश-विदेश की नौकरियों के अवसर उपलब्ध: प्रभारी जिला नियोजन पदाधिकारी राणा अमितेश ने बताया कि मेले में केवल जिला या राज्य स्तर की नौकरियां ही नहीं, बल्कि देश और विदेश तक की नौकरियों के अवसर भी उपलब्ध रहेंगे. इससे युवाओं को विविध क्षेत्रों में बेहतर करियर विकल्प मिल सकेंगे.

"यह रोजगार मेला पूरी तरह निशुल्क है और इसमें मुंगेर जिले के साथ-साथ आसपास के जिलों के युवा भी भाग ले सकते हैं. इस मेले का मुख्य उद्देश्य स्थानीय युवाओं को उनके ही जिले में रोजगार उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें काम की तलाश में दूसरे राज्यों या शहरों में भटकना न पड़े."-राणा अमितेश, प्रभारी जिला नियोजन पदाधिकारी, मुंगेर

युवाओं के लिए महत्वपूर्ण सलाह: युवाओं से अपील की गई है कि वे अपने सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सीवी, आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र लेकर समय पर पोलो मैदान पहुंचें. इससे चयन प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सकेगी और किसी तरह की असुविधा नहीं होगी.

