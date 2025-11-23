ETV Bharat / state

खगड़िया में 27 नवंबर को मेगा जॉब कैंप, 500 बेरोजगार युवाओं को मिलेगा रोजगार, जानें पूरी डिटेल

खगड़िया में 27 नवंबर को मेगा जॉब कैंप लगने वाला है. जिसमें 500 पुरुषों की भर्ती होगी. जानें कितना होगा वेतन और कहां होगी पोस्टिंग.

KHAGARIA JOB CAMP
खगड़िया जॉब कैंप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 23, 2025 at 8:27 AM IST

2 Min Read
खगड़िया: बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. श्रम संसाधन विभाग एवं जिला नियोजनालय खगड़िया के संयुक्त तत्वावधान में 27 नवंबर 2025 को एक दिवसीय मेगा जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है. इस कैंप में देश की प्रतिष्ठित कंपनी मदरसन ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज एंड इंजीनियरिंग (Motherson Automotive Technologies & Engineering) सीधे भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले रही है.

500 पदों पर होगी सीधी बहाली: जिला नियोजन पदाधिकारी राणा अमितेश ने बताया कि इस जॉब कैंप के माध्यम से कुल 500 युवाओं की भर्ती की जाएगी. कंपनी गुजरात स्थित अपने प्लांट के लिए युवाओं का चयन करेगी. यह भर्ती पूरी तरह पारदर्शी और सरल प्रक्रिया के तहत होगी ताकि अधिक से अधिक योग्य अभ्यर्थी इसका लाभ उठा सकें.

खगड़िया जॉब कैंप (ETV Bharat)

“यह बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है. मदरसन जैसी प्रतिष्ठित कंपनी सीधे 500 पदों पर भर्ती कर रही है. हमने पूरी प्रक्रिया को सरल और पूरी तरह पारदर्शी रखी है ताकि एक भी योग्य युवा इस मौके से वंचित न रहे.”-राणा अमितेश, जिला नियोजन पदाधिकारी, मुंगेर

कौन कर सकता है आवेदन?: यह भर्ती केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है. योग्यता के रूप में ITI, डिप्लोमा तथा ग्रेजुएशन पास युवा आवेदन कर सकते हैं. आयु सीमा 18 से 30 वर्ष रखी गई है. चयनित उम्मीदवारों को 14,800 रुपये से 21,500 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा, जो उनकी शैक्षणिक योग्यता पर निर्भर करेगा.

आकर्षक सुविधाएं भी उपलब्ध: वेतन के अलावा चयनित कर्मियों को 1,000 रुपये का अटेंडेंस बोनस, कैंटीन सुविधा तथा कंपनी की ओर से बस सेवा भी दी जाएगी. पोस्टिंग गुजरात में होगी, इसलिए रहने-खाने की व्यवस्था भी कंपनी करेगी.

NCS पोर्टल पर पंजीकरण जरूरी: इच्छुक अभ्यर्थी सबसे पहले राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल www.ncs.gov.in पर अपना पंजीकरण कराएं. पंजीकरण के बाद 27 नवंबर 2025 को सुबह 10 बजे सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ जिला नियोजनालय खगड़िया परिसर में पहुंचना अनिवार्य है.

ये दस्तावेज साथ लाएं: आवेदकों को बायोडाटा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां एवं फोटोकॉपी, दो पासपोर्ट साइज फोटो तथा NCS पंजीकरण की प्रिंट कॉपी साथ लानी होगी. जॉब कैंप सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा. अधिकारी ने सभी बेरोजगार युवाओं से इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाने की अपील की है.

