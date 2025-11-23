ETV Bharat / state

खगड़िया में 27 नवंबर को मेगा जॉब कैंप, 500 बेरोजगार युवाओं को मिलेगा रोजगार, जानें पूरी डिटेल

खगड़िया: बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. श्रम संसाधन विभाग एवं जिला नियोजनालय खगड़िया के संयुक्त तत्वावधान में 27 नवंबर 2025 को एक दिवसीय मेगा जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है. इस कैंप में देश की प्रतिष्ठित कंपनी मदरसन ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज एंड इंजीनियरिंग (Motherson Automotive Technologies & Engineering) सीधे भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले रही है. 500 पदों पर होगी सीधी बहाली: जिला नियोजन पदाधिकारी राणा अमितेश ने बताया कि इस जॉब कैंप के माध्यम से कुल 500 युवाओं की भर्ती की जाएगी. कंपनी गुजरात स्थित अपने प्लांट के लिए युवाओं का चयन करेगी. यह भर्ती पूरी तरह पारदर्शी और सरल प्रक्रिया के तहत होगी ताकि अधिक से अधिक योग्य अभ्यर्थी इसका लाभ उठा सकें. खगड़िया जॉब कैंप (ETV Bharat) “यह बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है. मदरसन जैसी प्रतिष्ठित कंपनी सीधे 500 पदों पर भर्ती कर रही है. हमने पूरी प्रक्रिया को सरल और पूरी तरह पारदर्शी रखी है ताकि एक भी योग्य युवा इस मौके से वंचित न रहे.”-राणा अमितेश, जिला नियोजन पदाधिकारी, मुंगेर