बिहार में नौकरी की बहार, 400 पदों पर सीधी भर्ती, जानें कितना मिलेगा वेतन?

"इस जॉब कैंप में कुल 200 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें डिप्लोमा ट्रेनी, अप्रेंटिस ऑपरेटर, फैक्ट्री वर्कर और असेंबली टेक्नीशियन जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं. बुधवार सुबह 10 बजे से इसकी प्रक्रिया शुरू होने वाली है." -राणा अमितेश, जिला प्रभारी नियोजन पदाधिकारी

10 बजे लगेगा कैंप: श्रम संसाधन विभाग, जिला नियोजनालय खगड़िया की ओर से 3 दिसंबर को मेगा जॉब कैंप लग रहा है. जिला नियोजन कार्यालय शांति पैलेस पुरानी कचहरी रोड बालुआही में सुबह 10 बजे से इसकी प्रक्रिया शुरू होगी. प्रभारी नियोजन पदाधिकारी के अनुसार 'SUBROS LIMITED', 'TVS TRAINING & SERVICES' जैसी बड़ी कंपनियां सीधी भर्ती प्रक्रिया चलाएंगी.

मुंगेर में गुरुवार को लगेगा कैंप: मुंगेर में 4 दिसंबर को श्रम संसाधन विभाग की ओर से संयुक्त श्रम भवन में जॉब कैंप का आयोजन होगा. कैंप सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा. मुंगेर जिला नियोजनालय के प्रभारी पदाधिकारी राणा अमितेश ने बताया कि इस कैंप में कुल 200 पदों पर भर्ती की जाएगी.

राणा अमितेश ने बताया कि इस भर्ती में 10वीं, 12वीं, आईटीआई, डिप्लोमा, बी.टेक, बी.एससी, बी.कॉम, बीए, बीबीए से लेकर ईईई, ईसीई, मैकेनिकल ट्रेड वाले युवा भी हिस्सा ले सकते हैं. यानी छोटे जिलों के युवाओं के लिए बड़ी कंपनियों में काम करने का सुनहरा अवसर है.

22 हजार तक मिलेगा वेतन: आवेदकों की उम्र सीमा 18 से 30 वर्ष रखी गई है. चयनित अभ्यर्थियों को ₹17,000 से ₹22,000 तक मासिक वेतन दिया जाएगा. कंपनी की ओर से ट्रांसपोर्ट, बोनस, कैंटीन और बस की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी.

चेन्नई और बेंगलुरु में मिलेगी नौकरी: नौकरी की लोकेशन चेन्नई और बेंगलुरु तय की गई है, जहां देशभर के युवा काम कर रहे हैं. जिला नियोजनालय ने स्पष्ट किया है कि इच्छुक अभ्यर्थी NCS Portal (www.ncs.gov.in) पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लें. सभी आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपि तथा दो पासपोर्ट साइज फोटो के साथ कैंप में पहुंचे.

