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झारखंड में SIR: 10 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर लगेगा मेगा हेल्प डेस्क, 12 से 16 अक्टूबर तक विशेष आउटरीच अभियान

झारखंड में 10 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर लगेगा मेगा हेल्प डेस्क ( Etv Bharat )

रांचीः मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान शनिवार 10 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर मेगा हेल्प डेस्क लगाकर मतदाताओं की मदद की जायेगी. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि एसआईआर-2026 के तहत राज्य में यह सुनिश्चित किया जाना है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे. इसी उद्देश्य से 10 अक्टूबर 2026 को राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष मेगा हेल्प डेस्क तथा 12 से 16 अक्टूबर तक विशेष आउटरीच अभियान आयोजित किया जा रहा है.

बूथ लेवल एजेंट-2 की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी