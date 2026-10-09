झारखंड में SIR: 10 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर लगेगा मेगा हेल्प डेस्क, 12 से 16 अक्टूबर तक विशेष आउटरीच अभियान
झारखंड में 10 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर मेगा हेल्प डेस्क लगाकर पात्र नामों को जोड़ा जाएगा. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : October 9, 2026 at 4:46 PM IST
रांचीः मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान शनिवार 10 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर मेगा हेल्प डेस्क लगाकर मतदाताओं की मदद की जायेगी. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि एसआईआर-2026 के तहत राज्य में यह सुनिश्चित किया जाना है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे. इसी उद्देश्य से 10 अक्टूबर 2026 को राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष मेगा हेल्प डेस्क तथा 12 से 16 अक्टूबर तक विशेष आउटरीच अभियान आयोजित किया जा रहा है.
बूथ लेवल एजेंट-2 की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि 10 अक्टूबर के मेगा हेल्प डेस्क में एसआईआर से संबंधित लंबित मामलों, नो मैपिंग और विसंगति से जुड़े मामलों में सहायता दी जायेगी. मेगा हेल्प डेस्क में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (BLA)-2 की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी ताकि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी अपने क्षेत्र के मतदाताओं को मतदाता सूची में निबंधन सुनिश्चित करने हेतु संबंधित पदाधिकारियों के साथ समन्वय कर सकें. बीएलए-2 अपने क्षेत्र के मतदाताओं को यदि किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, तो उसे बीएलओ एवं बीएलए-2 की बैठक में अवश्य रखें, ताकि आवश्यक समन्वय किया जा सके.
12 से 16 अक्टूबर तक विशेष आउटरीच अभियान
चुनाव आयोग के द्वारा 12 से 16 अक्टूबर 2026 तक विशेष आउटरीच अभियान के दौरान बीएलओ एवं संबंधित पदाधिकारी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों, ट्रांसजेंडर तथा अन्य कमजोर एवं वंचित वर्गों के पात्र नागरिकों तक स्वयं पहुंचेंगे और उन्हें दस्तावेज, सत्यापन तथा मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग देंगे.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार इस अभियान में विशेष रूप से वृद्धाश्रम, आश्रयगृह, शक्ति सदन, अनाथालय तथा अन्य संस्थानों में रहने वाले पात्र नागरिकों तक पहुंच सुनिश्चित करने का लक्ष्य है ताकि जानकारी अथवा आवश्यक सहयोग के अभाव में कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से वंचित नहीं हो.
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