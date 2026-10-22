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दिल में छेद की बीमारी से जूझ रहे बच्चों के लिए मेगा हेल्थ चेकअप कैंप, लातेहार में 29 और रांची में 30 अक्टूबर को होगी जांच

रांची: जन्म से ही दिल में छेद या अन्य हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के लिए झारखंड में मेगा हेल्थ चेकअप कैम्प का आयोजन किया जा रहा है. 29 अक्टूबर को लातेहार और 30 अक्टूबर को रांची के रिम्स में यह कैम्प लगेगा. कोच्चि स्थित हॉस्पिटल के प्रख्यात चिकित्सक राज्यभर से स्क्रीनिंग के बाद आए करीब 1200 बच्चों की जांच करेंगे.

नामकुम स्थित NHM मुख्यालय में अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने राज्य के सभी जिलों में दिल की छेद या जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित बच्चों की पहचान के लिए जारी स्क्रीनिंग की ऑनलाइन समीक्षा की. समीक्षा के दौरान उन्होंने बोकारो जिले में अब तक 76 बच्चों की स्क्रीनिंग होने पर तारीफ की. वहीं चतरा में अब तक सिर्फ 10 बच्चों की प्रारंभिक पहचान पर नाराजगी जताई.

शशि प्रकाश झा का बयान (ETV Bharat)

उन्होंने सभी जिलों को निर्देश दिए कि कम से कम 50 ऐसे बच्चों की पहचान अवश्य करें जो जन्म से ही दिल में छेद या जन्मजात हृदय की बीमारी से जूझ रहे हैं. निदेशक ने साफ कहा कि हर जिले में ऐसे बच्चे हैं जिनका समय पर इलाज हो जाने पर वे पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं. ऐसे में किसी भी कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

सरकार अपने खर्च पर कराती है इलाज

जन्म से ही दिल में छेद की समस्या का निदान सर्जरी से संभव है. झारखंड सरकार का स्वास्थ्य विभाग अपने खर्च पर ऐसे बच्चों की पहचान कर उनका इलाज केरल के कोच्चि स्थित अस्पताल में कराती है. NHM झारखंड के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने बताया कि अब तक राज्य के अलग-अलग जिलों के 260 ऐसे बच्चों का सफल इलाज कराया जा चुका है. आज वे सभी बच्चे स्वस्थ और सामान्य जीवन जी रहे हैं. विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दिल में छेद की समस्या से जूझ रहे ऐसे हर मरीज के इलाज में सरकार 10 लाख रुपया प्रति मरीज खर्च करती है.