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चिरमिरी में मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन, सेवा संकल्प अभियान पहुंची विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम, 10 हजार मरीजों की जांच का लक्ष्य

चिरमिरी में सेवा संकल्प अभियान के तहत स्वास्थ्य परीक्षण के लिए दो दिवसीय मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन हुआ.

Mega health camp organized
चिरमिरी में मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 1, 2026 at 2:00 PM IST

3 Min Read
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एमसीबी : सेवा संकल्प अभियान-2026 के तहत मंगल भवन पोड़ी, चिरमिरी में दो दिवसीय मेगा हेल्थ कैंप का शुभारंभ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के मुख्य आतिथ्य में हुआ. कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिक निगम चिरमिरी के महापौर रामनरेश राय ने की. शिविर में प्रदेश के अस्पतालों से पहुंचे विशेषज्ञ डॉक्टर मरीजों की जांच, उपचार एवं परामर्श दिया जा रहा है.


एक ही छत के नीचे विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं

मेगा हेल्थ कैंप में कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, बाल रोग विशेषज्ञ, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, कैंसर विशेषज्ञ, यूरोलॉजिस्ट, शल्य रोग विशेषज्ञ, अस्थि रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, मेडिसिन विशेषज्ञ, दंत चिकित्सक, फिजियोथेरेपिस्ट, नेत्र रोग विशेषज्ञ, चर्म रोग विशेषज्ञ एवं ईएनटी विशेषज्ञ सहित अलग-अलग क्षेत्रों के चिकित्सक सेवाएं दे रहे हैं.

Health tests under one roof
एक ही छत के नीचे हेल्थ टेस्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
10 हजार लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण का लक्ष्य
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि मेगा हेल्थ कैंप में करीब 10 हजार लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार का लक्ष्य रखा गया है.उन्होंने कहा कि जिन लोगों को हाथ-पैर से संबंधित परेशानी है, कम दिखाई देता है या आंखों से संबंधित समस्या है, वे शिविर में पहुंचकर विशेषज्ञ चिकित्सकों से जांच एवं उपचार कराएं.
चिरमिरी में मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बड़े अस्पतालों से विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीमें चिरमिरी पहुंची हैं. गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों को आवश्यकता पड़ने पर दिल्ली, मुंबई एवं देश के अन्य बड़े अस्पतालों में उपचार के लिए भेजने की व्यवस्था भी की जाएगी. मरीजों के आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने की बात भी स्वास्थ्य मंत्री ने कही- श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री



अंगदान और देहदान के लिए किया जागरूक
स्वास्थ्य मंत्री ने नागरिकों से अंगदान एवं देहदान के लिए आगे आने की अपील की.आयोजकों के अनुसार शिविर के दौरान लोगों ने अंगदान और देहदान का संकल्प लिया है. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जरूरतमंद मरीजों के जीवन को बचाने में अंगदान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.

Mega health camp organized
चिरमिरी में मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हितग्राहियों को बांटी सहायक सामग्री
कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने जरूरतमंद हितग्राहियों को छड़ी, श्रवण यंत्र, आयुष्मान कार्ड एवं टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत पोषण आहार का वितरण किया. वहीं एमसीबी स्वास्थ्य विभाग को 8 डेड बॉडी फ्रीजर भी दिए गए. शिविर में सेवाएं देने पहुंचे विशेषज्ञ चिकित्सकों को स्वास्थ्य मंत्री ने स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया.

Mega health camp
विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


इस मौके पर सीएमएचओ डॉ. अविनाश खरे ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की पहल से चिरमिरी में इस तरह का मेगा हेल्थ कैंप आयोजित किया गया है, जिससे जिले के लोगों को अपने क्षेत्र में ही विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं मिल रही हैं. सीएमएचओ ने लोगों से शिविर में पहुंचकर स्वास्थ्य जांच कराने की अपील की.

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