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पलामू में शुरू हुआ रक्तदान महाअभियान, प्रशिक्षु आईएएस और उनकी पत्नी ने किया रक्तदान

पलामू में रक्तदान अभियान की शुरुआत की गई है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

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रक्तदान करते प्रशिक्षु आईएएस ऋत्विक मेहता और उनकी पत्नी डॉ. वेदीका गुप्ता. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 12, 2026 at 3:29 PM IST

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पलामू:पलामू जिला प्रशासन की ओर से रक्तदान महाअभियान की शुरुआत की गई है. पलामू जिला प्रशासन का यह रक्तदान अभियान पूरे एक वर्ष तक चलाया जाएगा. रक्तदान अभियान को शहर से लेकर गांव तक ले जाया जाएगा. इस अभियान के माध्यम से पलामू में खून की कमी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है. पलामू समाहरणालय से शनिवार को इस अभियान की शुरुआत हुई है.

2011 की जनसंख्या के अनुसार पलामू में आबादी के हिसाब से 1965 यूनिट ब्लड रिजर्व की जरूरत है. स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2026 में 77 यूनिट रक्तदान के माध्यम से ब्लड को जमा किया गया है. लोगों के बीच ब्लड डोनेशन को लेकर जागरुकता लाने और रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए पलामू जिला प्रशासन ने महाअभियान की शुरुआत की है. पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने रक्तदान महाअभियान की शुरुआत की है और लोगों से अधिक से अधिक रक्तदान करने की अपील की है.

प्रशिक्षु आईएएस ऋत्विक मेहता और डॉ. वेदीका गुप्ता का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

पलामू समाहरणालय में आयोजित रक्तदान शिविर में प्रशिक्षु आईएएस ऋत्विक मेहता और उनकी पत्नी डॉ. वेदीका गुप्ता ने रक्तदान किया. दोनों ने पलामू के लोगों से रक्तदान करने की अपील की है. प्रशिक्षु आईएएस ऋत्विक ने कहा कि रक्तदान किसी के जीवन को बचा सकता है. ब्लड बैंक में ब्लड रहने से आपातकालीन स्थिति में किसी भी व्यक्ति को मदद पहुंचाई जा सकती है. इस तरह के अभियान से सरकारी अस्पतालों की स्थिति मजबूत होती है. सभी सक्षम व्यक्ति को ब्लड डोनेट करना चाहिए.

वहीं डॉ. वेदिका गुप्ता ने कहा कि रक्तदान महादान है.रक्तदान बहुत अच्छी चीज है. दान और चैरिटी से बढ़कर रक्तदान है. उन्होंने लोगों से अधिक से अधिक ब्लड डोनेट करने की अपील की. समाचार लिखे जाने तक 30 से अधिक लोगों ने पलामू समाहरणालय के कैंप में ब्लड डोनेट किया था. ब्लड डोनेट करने वालों में समाहरणालय संवर्ग के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल थे.

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