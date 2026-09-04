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5 सितंबर को पांच जोड़ी ट्रेनों का परिचालन रहेगा प्रभावित, किता-सिल्ली रेलखंड पर लिया जाएगा मेगा ब्लॉक

रांची रेल मंडल ने मेगा ब्लॉक लिया है. इस कारण किता-सिल्ली रेलखंड से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

TRAINS OPERATION AFFECTED
रांची रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 4, 2026 at 9:03 PM IST

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रांची: रांची रेल मंडल के अंतर्गत किता-सिल्ली रेलखंड पर विकास कार्य के लिए ब्लॉक लिया जाएगा. इसके कारण 5 सितंबर 2026 को कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है. तीन ट्रेनों का आंशिक समापन और आंशिक प्रारंभ होगा, जबकि दो जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह रद्द रहेगा. रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले संशोधित परिचालन की जानकारी लेने की अपील की है.

रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 13503/13504 बर्द्धमान-हटिया-बर्द्धमान मेमू एक्सप्रेस का 5 सितंबर को गोमो स्टेशन पर आंशिक समापन और आंशिक प्रारंभ किया जाएगा. इसके चलते गोमो-हटिया-गोमो के बीच ट्रेन का परिचालन रद्द रहेगा. इसी तरह ट्रेन संख्या 18035/18036 खड़गपुर-हटिया-खड़गपुर एक्सप्रेस का परिचालन भी प्रभावित रहेगा. 5 सितंबर को इस ट्रेन का आद्रा स्टेशन पर आंशिक समापन और आद्रा से आंशिक प्रारंभ होगा. आद्रा-हटिया-आद्रा के बीच ट्रेन का परिचालन रद्द रहेगा.

वहीं, ट्रेन संख्या 63598/63597 आसनसोल-रांची-आसनसोल मेमू पैसेंजर का 5 सितंबर को मुरी स्टेशन पर आंशिक समापन और आंशिक प्रारंभ किया जाएगा. मुरी-रांची-मुरी के बीच इस ट्रेन का परिचालन रद्द रहेगा. इसके अलावा ट्रेन संख्या 58663/58664 हटिया-सांकी-हटिया पैसेंजर और ट्रेन संख्या 58665/58666 हटिया-सांकी-हटिया पैसेंजर का परिचालन 5 सितंबर को पूरी तरह रद्द रहेगा.

TRAINS OPERATION AFFECTED
रांची रेल मंडल का कार्यालय. (फोटो-ईटीवी भारत)

सीनियर डीसीएम श्रेया सिंह ने बताया कि किता-सिल्ली रेलखंड पर आवश्यक विकास कार्य को देखते हुए यह ब्लॉक लिया जा रहा है. यात्रियों की सुविधा और सुरक्षित रेल परिचालन को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों के परिचालन में अस्थायी बदलाव किया गया है. यात्रियों से अपील है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेन के परिचालन की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

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