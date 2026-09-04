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5 सितंबर को पांच जोड़ी ट्रेनों का परिचालन रहेगा प्रभावित, किता-सिल्ली रेलखंड पर लिया जाएगा मेगा ब्लॉक

रांची: रांची रेल मंडल के अंतर्गत किता-सिल्ली रेलखंड पर विकास कार्य के लिए ब्लॉक लिया जाएगा. इसके कारण 5 सितंबर 2026 को कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है. तीन ट्रेनों का आंशिक समापन और आंशिक प्रारंभ होगा, जबकि दो जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह रद्द रहेगा. रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले संशोधित परिचालन की जानकारी लेने की अपील की है.

रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 13503/13504 बर्द्धमान-हटिया-बर्द्धमान मेमू एक्सप्रेस का 5 सितंबर को गोमो स्टेशन पर आंशिक समापन और आंशिक प्रारंभ किया जाएगा. इसके चलते गोमो-हटिया-गोमो के बीच ट्रेन का परिचालन रद्द रहेगा. इसी तरह ट्रेन संख्या 18035/18036 खड़गपुर-हटिया-खड़गपुर एक्सप्रेस का परिचालन भी प्रभावित रहेगा. 5 सितंबर को इस ट्रेन का आद्रा स्टेशन पर आंशिक समापन और आद्रा से आंशिक प्रारंभ होगा. आद्रा-हटिया-आद्रा के बीच ट्रेन का परिचालन रद्द रहेगा.

वहीं, ट्रेन संख्या 63598/63597 आसनसोल-रांची-आसनसोल मेमू पैसेंजर का 5 सितंबर को मुरी स्टेशन पर आंशिक समापन और आंशिक प्रारंभ किया जाएगा. मुरी-रांची-मुरी के बीच इस ट्रेन का परिचालन रद्द रहेगा. इसके अलावा ट्रेन संख्या 58663/58664 हटिया-सांकी-हटिया पैसेंजर और ट्रेन संख्या 58665/58666 हटिया-सांकी-हटिया पैसेंजर का परिचालन 5 सितंबर को पूरी तरह रद्द रहेगा.