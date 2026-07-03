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कंसबहाल धारुआडीही सेक्शन के मध्य मेगा ब्लॉक, बिलासपुर से गुजरने वाली कई गाड़ियां होंगी प्रभावित

चक्रधरपुर रेल मंडल के कंसबहाल धारुआडीही सेक्शन के बीच पांच महीनों तक रेल ट्रैक सुधार का काम चलेगा.जिसके लिए कई ट्रेनें प्रभावित होंगी.

Mega block in Railway
कंसबहाल धारुआडीही सेक्शन के मध्य मेगा ब्लॉक (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 3, 2026 at 12:13 PM IST

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रायपुर : दक्षिण पूर्व रेलवे (SER) के चक्रधरपुर मंडल में कंसबहाल और धारुआडीही के अप एवं डाउन लाइन पर TRT मशीनों की मदद से ट्रैक का काम किया जाना है. इस काम को देखते हुए कंसबहाल और धारुआडीही सेक्शन के बीच मेगा ब्लॉक किया जाएगा. मेगा ब्लॉक 03 जुलाई 2026 से 17 नवंबर 2026 तक हर मंगलवार और शुक्रवार को लिया जाएगा. इस दौरान दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संबंधित कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित होगा.इस दौरान कुछ गाड़ियां निरस्त होंगी,वहीं कुछ आंशिक निरस्त के साथ ही परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएंगी.




किन गाड़ियों को किया गया रद्द

हैदराबाद से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 17005 हैदराबाद-रक्सौल एक्सप्रेस रद्द

  • जुलाई 2026- 02, 09, 16, 23 एवं 30
  • अगस्त 2026- 06, 13, 20 एवं 27
  • सितंबर 2026- 03, 10, 17 एवं 24
  • अक्टूबर 2026 -01, 08, 15, 22 एवं 29
  • नवम्बर 2026 - 05 एवं 12 नवंबर



    रक्सौल से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 17006 रक्सौल-हैदराबाद एक्सप्रेस रद्द
  • जुलाई 2026 - 05, 12, 19 एवं 26 को रद्द रहेगी
  • अगस्त 2026- 02, 09, 16, 23 एवं 30 को रद्द रहेगी
  • सितंबर 2026- 06, 13, 20 एवं 27 को रद्द रहेगी
  • अक्टूबर 2026- दिनांक 04, 11, 18 एवं 25 को रद्द रहेगी
  • नवम्बर माह 2026 में दिनांक 01, 08 एवं 15 को रद्द रहेगी




18109 टाटानगर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी और 18110 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी-टाटानगर एक्सप्रेस रद्द रहेगी.

  • जुलाई माह 2026 में दिनाँक 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28 एवं 31 को रद्द रहेगी
  • अगस्त माह 2026 में दिनांक 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25 एवं 28 को रद्द रहेगी
  • सितंबर माह 2026 में दिनांक 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25 एवं 29 को रद्द रहेगी
  • अक्टूबर माह 2026 में दिनांक 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27 एवं 30 को रद्द रहेगी
  • नवम्बर माह 2026 में दिनांक 03, 06, 10, 13 एवं 17 को रद्द रहेगी

बिलासपुर से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 18114 बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस रद्द रहेगी.

  • जुलाई माह 2026 में दिनांक 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27 एवं 31 को रद्द रहेगी
  • अगस्त माह 2026 में दिनांक 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28 एवं 31 को रद्द रहेगी
  • सितंबर माह 2026 में दिनांक 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25 एवं 28 को रद्द रहेगी
  • अक्टूबर माह 2026 में दिनांक 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26 एवं 30 को रद्द रहेगी
  • नवम्बर माह 2026 में दिनांक 02, 06, 09, 13 एवं 16 को रद्द रहेगी

टाटानगर से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 18113 टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी.

  • जुलाई माह 2026 में दिनांक 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25 एवं 28 को रद्द रहेगी
  • अगस्त माह 2026 में दिनांक 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25 एवं 29 को रद्द रहेगी
  • सितंबर माह 2026 में दिनांक 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26 एवं 29 को रद्द रहेगी
  • अक्टूबर माह 2026 में दिनांक 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27 एवं 31 को रद्द रहेगी
  • नवम्बर माह 2026 में दिनांक 03, 07, 10, 14 एवं 17 को रद्द रहेगी

बीच में समाप्त/प्रारम्भ होने वाली गाड़ियां

आरा से चलने वाली गाड़ी संख्या 13288 आरा-दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस राउरकेला स्टेशन में समाप्त होगी और राउरकेला-दुर्ग के मध्य रद्द रहेगी.

  • जुलाई माह 2026 में दिनांक 02, 09, 16, 23, 30 जुलाई तक
  • अगस्त माह 2026 में 06, 13, 20, 27 अगस्त तक
  • सितंबर माह 2026 में 03, 10, 17, 24 सितम्बर तक
  • अक्टूबर माह 2026 में 01, 08, 15, 22, 29 अक्टूबर तक
  • नवम्बर माह 2026 में 05 व 12 नवंबर तक

दुर्ग से चलने वाली गाड़ी संख्या 13287 दुर्ग-आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस राउरकेला स्टेशन से प्रारंभ होगी और दुर्ग-राउरकेला के मध्य रद्द रहेगी.

  • जुलाई माह 2026 में दिनांक 03, 10, 17, 24, 31 जुलाई तक
  • अगस्त माह 2026 में 07, 14, 21, 28 अगस्त तक
  • सितंबर माह 2026 में 04, 11, 18, 25 सितम्बर तक
  • अक्टूबर माह 2026 में 02, 09, 16, 23, 30 अक्टूबर तक
  • नवम्बर माह 2026 में 06 व 13 नवंबर तक

मार्ग बदलकर चलने वाली गाड़ियां

योगनगरी ऋषिकेश से चलने वाली गाड़ी संख्या 18478 योगनगरी ऋषिकेश -पुरी उत्कल एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग व्हाया ईब-झारसुगुड़ा रोड-संबलपुर सिटी-कटक मार्ग होकर पुरी जाएगी.

  • जुलाई माह 2026 में दिनांक 02, 09, 16, 23, 30 जुलाई तक
  • अगस्त माह 2026 में 06, 13, 20, 27 अगस्त तक
  • सितंबर माह 2026 में 03, 10, 17, 24 सितम्बर तक
  • अक्टूबर माह 2026 में 01, 08, 15, 22, 29 अक्टूबर तक
  • नवम्बर माह 2026 में 05 व 12 नवंबर तक

आरा से चलने वाली गाड़ी संख्या 13288 आरा-दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग व्हाया कांड्रा-सीनी (टाटानगर-गमहारीया छोड़कर) मार्ग होकर दुर्ग आएगी.

  • जुलाई माह 2026 में दिनांक 06, 13, 20, 27 जुलाई तक
  • अगस्त माह 2026 में 03, 10, 17, 24, 31 अगस्त तक
  • सितंबर माह 2026 में 07, 14, 21, 28 सितंबर तक
  • अक्टूबर माह 2026 में 05, 12, 19, 26 अक्टूबर तक
  • नवम्बर माह 2026 में 02, 09 व 16 नवंबर तक

रेलवे प्रशासन यात्रियों से अनुरोध करता है कि यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व अपनी गाड़ी की वर्तमान समय को अवश्य जांच लें. किसी भी असुविधा से बचने हेतु यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाएं.

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