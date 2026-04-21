असुविधा के लिए खेद है..26 अप्रैल को 7 घंटे तक रेल परिचालन ठप रहेगा, देखें लिस्ट
26 अप्रैल को 7 घंटे तक ट्रेन परिचालन बाधित रहेगा. कई ट्रेनें रद्द कर दी गयी हैं, देखें लिस्ट..
Published : April 21, 2026 at 7:14 PM IST
मुंगेर: पूर्व रेलवे के मालदा मंडल अंतर्गत जमालपुर-किऊल रेलखंड में 26 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित मेगा ब्लॉक के कारण रेल यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा. रेलवे प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस दिन सुबह 7:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक लगभग 7 घंटे के लिए अप और डाउन दोनों लाइनों पर ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक लिया जाएगा.
क्यों लिया जा रहा है मेगा ब्लॉक: जानकारी देते हुए पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिबराम मांझी ने बताया कि जमालपुर-किऊल खंड के अभयपुर और कजरा स्टेशनों के बीच स्थित लेवल क्रॉसिंग गेट संख्या 26 और 27 को हटाकर वहां आरसीसी बॉक्स और स्लैब लगाने का कार्य किया जाएगा.
लोकल और पैसेंजर ट्रेनों पर असर पड़ेगा: यह कार्य रेलवे ट्रैक की सुरक्षा और सुचारू संचालन के लिए बेहद जरूरी बताया जा रहा है. अधिकारियों के मुताबिक, इस कार्य के पूरा होने के बाद इस सेक्शन में ट्रेनों की आवाजाही और भी सुरक्षित और बेहतर होगी. सीपीआरओ शिबराम मांझी ने बताया कि इस मेगा ब्लॉक का सबसे ज्यादा असर लोकल और पैसेंजर ट्रेनों पर पड़ेगा.
"गया-जमालपुर अप डाउन, जमालपुर-सहरसा अप डाउन, जमालपुर-किऊल-जमालपुर जैसी कई महत्वपूर्ण पैसेंजर ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है. इससे दैनिक यात्रियों और नौकरी-पेशा लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है." - शिबराम मांझी, सीपीआरओ, पूर्व रेलवे
कुछ ट्रेनों का शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिन: रेलवे ने कुछ ट्रेनों के संचालन में आंशिक बदलाव भी किया है. मालदा टाउन-किऊल इंटरसिटी एक्सप्रेस को जमालपुर में ही समाप्त किया जाएगा, जबकि साहिबगंज-जमालपुर मेमू ट्रेन को भागलपुर में ही रोका जाएगा. ये ट्रेनें अपने गंतव्य से पहले ही यात्रा शुरू या समाप्त करेंगी, जिससे यात्रियों को बीच रास्ते में वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी.
মালদা ডিভিসনে সাবওয়ের ব্যবস্থা করার জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ— Eastern Railway (@EasternRailway) April 20, 2026
मालदा मंडल के तहत सबवे के प्रावधान के लिए ट्रेनों की नियंत्रण व्यवस्था
Regulation of Trains for Provision of Subway Over Malda Division#EasternRailway#SpecialTrain pic.twitter.com/bQ19wik7F5
लंबी दूरी की ट्रेनों पर भी असर: अजमेर-भागलपुर एक्सप्रेस को लगभग 1 घंटा 30 मिनट तक रोका जाएगा. इसके अलावा कामाख्या-ओल्ड दिल्ली ब्रह्मपुत्र मेल, गोड्डा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस, बांका-राजेंद्र नगर इंटरसिटी, भागलपुर-आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस और दुमका-पटना एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के समय में 1 से 5 घंटे तक की देरी की गई है.
ब्लॉक से पहले और बाद की ट्रेनें: रेलवे ने स्पष्ट किया है कि ब्लॉक शुरू होने से पहले अंतिम ट्रेन के रूप में डाउन आनंद विहार टर्मिनल-भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस और अप भागलपुर-दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस को पास कराया जाएगा. ब्लॉक खत्म होने के बाद सबसे पहले पटना-दुमका एक्सप्रेस और कामाख्या-ओल्ड दिल्ली ब्रह्मपुत्र मेल को चलाया जाएगा.
असुविधा के लिए खेद है: पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिबराम मांझी ने जानकारी देते हुए कहा की 'यह कार्य यात्रियों की सुरक्षा और बेहतर रेल संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक है. अस्थायी असुविधा के लिए हमें खेद है, लेकिन इस कार्य के पूर्ण होने के बाद इस रूट पर ट्रेनों का संचालन अधिक सुरक्षित और सुचारू हो जाएगा.'
"यात्रियों से अपील है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें. ट्रेन समय सारणी देखें और वैकल्पिक यात्रा योजना बनाकर ही घर से निकलें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके." - शिबराम मांझी, सीपीआरओ, पूर्व रेलवे