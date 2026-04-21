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असुविधा के लिए खेद है..26 अप्रैल को 7 घंटे तक रेल परिचालन ठप रहेगा, देखें लिस्ट

मुंगेर: पूर्व रेलवे के मालदा मंडल अंतर्गत जमालपुर-किऊल रेलखंड में 26 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित मेगा ब्लॉक के कारण रेल यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा. रेलवे प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस दिन सुबह 7:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक लगभग 7 घंटे के लिए अप और डाउन दोनों लाइनों पर ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक लिया जाएगा.

क्यों लिया जा रहा है मेगा ब्लॉक: जानकारी देते हुए पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिबराम मांझी ने बताया कि जमालपुर-किऊल खंड के अभयपुर और कजरा स्टेशनों के बीच स्थित लेवल क्रॉसिंग गेट संख्या 26 और 27 को हटाकर वहां आरसीसी बॉक्स और स्लैब लगाने का कार्य किया जाएगा.

लोकल और पैसेंजर ट्रेनों पर असर पड़ेगा: यह कार्य रेलवे ट्रैक की सुरक्षा और सुचारू संचालन के लिए बेहद जरूरी बताया जा रहा है. अधिकारियों के मुताबिक, इस कार्य के पूरा होने के बाद इस सेक्शन में ट्रेनों की आवाजाही और भी सुरक्षित और बेहतर होगी. सीपीआरओ शिबराम मांझी ने बताया कि इस मेगा ब्लॉक का सबसे ज्यादा असर लोकल और पैसेंजर ट्रेनों पर पड़ेगा.

"गया-जमालपुर अप डाउन, जमालपुर-सहरसा अप डाउन, जमालपुर-किऊल-जमालपुर जैसी कई महत्वपूर्ण पैसेंजर ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है. इससे दैनिक यात्रियों और नौकरी-पेशा लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है." - शिबराम मांझी, सीपीआरओ, पूर्व रेलवे

कुछ ट्रेनों का शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिन: रेलवे ने कुछ ट्रेनों के संचालन में आंशिक बदलाव भी किया है. मालदा टाउन-किऊल इंटरसिटी एक्सप्रेस को जमालपुर में ही समाप्त किया जाएगा, जबकि साहिबगंज-जमालपुर मेमू ट्रेन को भागलपुर में ही रोका जाएगा. ये ट्रेनें अपने गंतव्य से पहले ही यात्रा शुरू या समाप्त करेंगी, जिससे यात्रियों को बीच रास्ते में वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी.