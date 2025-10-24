ETV Bharat / state

प्रदेश में गन्ना पेराई सत्र शुरू होने से पहले तैयारियां तेज, मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दिए ये निर्देश

उत्तराखंड में गन्ना पेराई सत्र 2025-26 को लेकर मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बैठक कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए.

Sugarcane crushing season meeting
सचिवालय में गन्ना पेराई सत्र को लेकर हुई बैठक (Photo-ETV Bharat)
ETV Bharat Uttarakhand Team

October 24, 2025

देहरादून: गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री सौरभ बहुगुणा ने चीनी मिलों के आगामी पेराई सत्र की तैयारियों को लेकर सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की. पेराई सत्र 2025-26 के शुरू होने से पहले मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. जिससे किसानों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े. बैठक में चीनी मिलों को आगामी पेराई सत्र में दिए गए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य-योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए. वहीं साल 2024-25 के सापेक्ष इस पेराई सत्र 2025-26 में कम से कम 65 प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान चीनी मिलों द्वारा अपने संसाधनों से करने के लिए निर्देशित किया.

कार्य योजना तैयार करने के दिए निर्देश: गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री सौरभ बहुगुणा ने चीनी मिलों के आगामी पेराई सत्र 2025-26 के शुरू होने से पहले 31 अक्टूबर तक मरम्मत व रख-रखाव कार्य पूरे करने के निर्देश दिए. वहीं नवम्बर, 2025 के प्रथम सप्ताह में नादेही एवं बाजपुर चीनी मिल एवं किच्छा एवं डोईवाला चीनी मिल का शुभारम्भ द्वितीय से तृतीय सप्ताह में किया जाएगा. मंत्री ने चीनी मिलों को आगामी पेराई सत्र में दिए गए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य-योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए. साथ ही गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री ने चीनी मिलों में किसानों के लिए तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए निर्देशित किया.

सरकार पर गन्ना मूल्य भुगतान की निर्भरता कम की जाएगी: उन्होंने अधिकारियों को चीनी मिलों की क्षमता के अनुसार गन्ने की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने आगे कहा कि चीनी मिलों का मरम्मत एवं रख रखाव कार्य इस प्रकार किया जाए कि आगामी पेराई सत्र के दौरान तकनीकी व अन्य समस्याओं का सामना न करना पड़े. कहा कि साल 2024-25 के सापेक्ष इस पेराई सत्र 2025-26 में कम से कम 65 प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान चीनी मिलों द्वारा अपने संसाधनों से किया जाए, जिससे राज्य सरकार पर गन्ना मूल्य भुगतान की निर्भरता में कमी लाई जा सके.

व्यवस्थाएं दुरुस्त करने को कहा: चीनी मिलों में कृषकों के रहने, शौचालय, पेयजल एवं पंचर बनाने की पूर्व में व्यवस्था अनिवार्य रूप से चीनी मिलों द्वारा समीक्षा करने को कहा गया. साथ ही कृषकों की समस्याओं के तत्काल निस्तारण के लिए गोष्ठियों आयोजित की जाए. प्रदेश में संचालित कोल्हू के संबंध में एक सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा.

