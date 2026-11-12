जनगणना प्रपत्र में एससी-एसटी की तरह अलग ओबीसी कॉलम के लिए 28 नवंबर 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में सामाजिक न्याय आंदोलन
जनगणना में अलग ओबीसी कॉलम की मांग को लेकर 28 नवंबर को रामलीला मैदान में जुटेंगे सामाजिक संगठन. रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.
Published : November 12, 2026 at 9:46 PM IST
रांची: देश में हो रहे जनगणना में ओबीसी समुदाय के लिए अलग कॉलम को लेकर देशभर के ओबीसी संगठन गोलबंद हो रहे हैं. इसी क्रम में आज नई दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में अखिल भारतीय जाति जनगणना समन्वय समिति के तत्वावधान में आयोजित बैठक में देश के कई राज्यों के ओबीसी संगठनों ने भाग लिया. बाद में आयोजित प्रेस वार्ता में ओबीसी के लिए जनगणना प्रपत्र में अलग कॉलम और जाति जनगणना में सभी जातियों के लिए ड्रॉप-डाउन मेनू (सूचीबद्ध विकल्प) लागू करने की मांग को लेकर 29 नवंबर को चलो रामलीला मैदान की हुंकार भरी गई.
प्रेस वार्ता को राज्य सभा सांसद पी विल्सन, समाजसेवी योगेंद्र यादव, डॉ सूरज मंडल, डॉ अनिल जय हिंद, मध्यप्रदेश से धर्मेंद्र कुशवाहा, हैदराबाद से किरण कुमार, वी. श्रीनिवास गौड, महाराष्ट्र से उमेश कोर्राम, तमिलनाडु से रत्ना सभापति, दिल्ली से विजेंद्र यादव और झारखंड के राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने संबोधित किया.
ओबीसी के लिएअलग कॉलम की मांग
दिल्ली में गुरुवार जनगणना में ओबीसी के लिए SC-ST के तर्ज पर अलग कॉलम की मांग को लेकर बनीं रणनीति की जानकारी देते हुए राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों से आए ओबीसी, संगठनों के प्रतिनिधियों ने एक स्वर में मांग की है कि आगामी जनगणना 2027 को सही तरीके से कराई जाए और उसमें जाति के लिए अलग से ओबीसी कॉलम बनाया जाए.
सभी पार्टियों को इस मांग का समर्थन करना चाहिए
अखिल भारतीय जाति जनगणना समन्वय समिति ने विशेष रूप से मांग की कि जाति जनगणना में सभी जातियों के लिए ड्रॉप-डाउन मेनू (सूचीबद्ध विकल्प) लागू किया जाए ताकि हर व्यक्ति अपनी जाति सही तरीके से दर्ज करा सके और जनगणना में कोई गड़बड़ी न हो. समन्वय समिति ने देश के सभी राजनीतिक पार्टियों से भी इस मांग का समर्थन करने की अपील की क्योंकि ओबीसी कॉलम का मुद्दा किसी एक पार्टी का नहीं, बल्कि पूरे देश के सामाजिक न्याय का मुद्दा है. इसलिए सभी पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस मांग का समर्थन करना चाहिए.
ओबीसी को कमजोर करने की साजिशः राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष
झारखंड के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि जाति जनगणना में ओबीसी कॉलम नहीं देना, देश में ओबीसी को कमजोर करने की साजिश है. जब जनगणना प्रपत्र में एससी-एसटी के लिए अलग कॉलम है, तो ओबीसी के लिए क्यों नहीं? ओबीसी समाज देश की सबसे बड़ी आबादी है, उसे उसकी गिनती से ही वंचित करना अन्याय है. उन्होंने आगे कहा कि बिना ओबीसी कॉलम के जाति जनगणना अधूरी रहेगी और ओबीसी को उसका हक कभी नहीं मिलेगा.
ओबीसी कॉलम लागू करने का संकल्प लिया गया
प्रेस वार्ता में 'चलो रामलीला मैदान आंदोलन' का भी आह्वान किया गया. समन्वय समिति ने घोषणा की कि 28 नवंबर 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में सामाजिक न्याय आंदोलन के तहत विशाल जनसभा होगी, जिसमें देशभर से लाखों लोग भाग लेंगे. देशभर से दिल्ली में एकजुट हुए ओबीसी संगठनों ने एकजुट होकर 'जाति जनगणना सही तरीके से कराओ, ओबीसी कॉलम लागू करो' का संकल्प लिया.
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