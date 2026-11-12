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जनगणना प्रपत्र में एससी-एसटी की तरह अलग ओबीसी कॉलम के लिए 28 नवंबर 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में सामाजिक न्याय आंदोलन

प्रेस वार्ता करते समाजसेवी योगेंद्र यादव ( Etv Bharat )

रांची: देश में हो रहे जनगणना में ओबीसी समुदाय के लिए अलग कॉलम को लेकर देशभर के ओबीसी संगठन गोलबंद हो रहे हैं. इसी क्रम में आज नई दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में अखिल भारतीय जाति जनगणना समन्वय समिति के तत्वावधान में आयोजित बैठक में देश के कई राज्यों के ओबीसी संगठनों ने भाग लिया. बाद में आयोजित प्रेस वार्ता में ओबीसी के लिए जनगणना प्रपत्र में अलग कॉलम और जाति जनगणना में सभी जातियों के लिए ड्रॉप-डाउन मेनू (सूचीबद्ध विकल्प) लागू करने की मांग को लेकर 29 नवंबर को चलो रामलीला मैदान की हुंकार भरी गई.

प्रेस वार्ता को राज्य सभा सांसद पी विल्सन, समाजसेवी योगेंद्र यादव, डॉ सूरज मंडल, डॉ अनिल जय हिंद, मध्यप्रदेश से धर्मेंद्र कुशवाहा, हैदराबाद से किरण कुमार, वी. श्रीनिवास गौड, महाराष्ट्र से उमेश कोर्राम, तमिलनाडु से रत्ना सभापति, दिल्ली से विजेंद्र यादव और झारखंड के राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने संबोधित किया.