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नई सरकार को लेकर बैठकों का दौर जारी, JDU दफ्तर से हटा '2025-30.. फिर से नीतीश' का पोस्टर

एक तरफ नई सरकार को लेकर बैठकों का दौर जारी है, दूसरी तरफ जेडीयू दफ्तर से नीतीश कुमार का एक पोस्टर को हटा गया है.

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बिहार में नई सरकार की कवायद (सौ. JDU एक्स हैंडल)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 13, 2026 at 5:13 PM IST

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पटना: बिहार में नई सरकार बनाने को लेकर हलचल तेज हो गई है. मुख्यमंत्री आवास से लेकर उपमुख्यमंत्री के आवास पर बैठकों का दौर जारी है. सुबह में जेडीयू के वरिष्ठ नेता संजय झा, ललन सिंह, बिजेंद्र यादव और श्रवण कुमार सीएम आवास पहुंचे थे. नीतीश कुमार के साथ बैठक भी हुई है. उसके बाद संजय झा के आवास पर ललन सिंह गए, वहां भी बैठक हुई है और फिर संजय झा और ललन सिंह एक साथ एक ही गाड़ी में उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर गए, फिर वहां भी बैठक हुई.

14 को तय होगा नए सीएम का नाम: बिहार में नई सरकार में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और मंत्रियों को लेकर मंथन चल रहा है. 14 अप्रैल को भाजपा विधान मंडल की बैठक भी होगी, जिसमें नेता का चयन होगा. उसके बाद एनडीए विधायक दल की भी बैठक होगी, जिसमें नए नेता के नाम पर मुहर लगेगी. बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक बनाया है. बीजेपी विधान मंडल दल की बैठक 2:00 बजे से शुरू हो सकती है.

बिहार में नई सरकार को लेकर हलचल तेज (ETV Bharat)

15 अप्रैल को नई सरकार का गठन: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 अप्रैल को 11:00 बजे ही कैबिनेट की बैठक बुलाई है. नीतीश कुमार की यह अंतिम कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें उनके इस्तीफे पर एक तरह से मुहर लगेगी. मुख्यमंत्री उसके बाद लोक भवन जाकर अपना इस्तीफा देंगे और फिर नई सरकार बनाने की तैयारी शुरू हो जाएगी. 15 अप्रैल को लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा.

Nitish Kumar
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (सौ. JDU एक्स हैंडल)

शपथ ग्रहण समारोह में पीएम भी होंगे शामिल: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं. वहीं एनडीए के सभी प्रमुख नेता भी मौजूद रहेंगे. पहली बार बिहार में एनडीए सरकार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा. जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक वर्तमान सरकार के अधिकांश मंत्रियों को रिपीट किया जाएगा. वहीं कई नए चेहरे को भी बीजेपी और जेडीयू मौका देगी.

बीजेपी का सीएम, जेडीयू का डिप्टी सीएम: बिहार में एनडीए में जो फार्मूला है, उसके हिसाब से मुख्यमंत्री सहित 17 मंत्री भाजपा के बनाए जा सकते हैं. 15 मंत्री जदयू के बनाये जा सकते हैं. लोजपा (रामविलास) के दो, जबकि हम और आरएलएम के एक-एक मंत्री बनाए जा सकते हैं लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के साथ कुछ मंत्रियों को ही शपथ दिलाने की भी चर्चा हो रही है.

Nitish Kumar
नीतीश कुमार (सौ. JDU एक्स हैंडल)

नीतीश का पोस्टर फटा या हटा?: इधर, नीतीश कुमार के इस्तीफे से ठीक पहले जेडीयू कार्यालय से विधानसभा चुनाव के समय '2025 से 2030 फिर से नीतीश' का पोस्टर हटा दिया गया है. बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार तो बनाई गई लेकिन 6 महीना भी मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार नहीं रह पाएंगे और इसलिए जो 2025 से 2030 वाला पोस्टर है, उसे हटाया जा रहा है. हालांकि पार्टी का कहना है कि पोस्टर हटाया नहीं गया है, बल्कि आंधी के कारण फटा है.

जेडीयू ऑफिस से नीतीश कुमार का पोस्टर क्यों हटा? (ETV Bharat)

"पोस्टर हटाया नहीं गया है. यह नीतीश कुमार की पार्टी है. भला यहां से उनका पोस्टर कैसे हटाया जा सकता है, आंधी के कारण पोस्टर फट गया था."- नवल शर्मा, प्रवक्ता, जनता दल यूनाइटेड

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'2025-30 से नीतीश' वाला पोस्टर हटा (ETV Bharat)

क्या निशांत का पोस्टर लगेगा?: जेडीयू कार्यालय में नीतीश कुमार का पोस्टर हटाने के बाद कौन सा पोस्टर लगेगा, अभी तक इसको लेकर पार्टी के नेता कुछ भी बोल नहीं रहे हैं लेकिन तय है कि निशांत यदि सरकार में उपमुख्यमंत्री बनते हैं तो निशांत का पोस्टर अब पार्टी कार्यालय में दिख सकता है.

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