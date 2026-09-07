RIMS में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खास बैठक, हॉटस्पॉट पर महिला की जगह पुरुष गार्ड होंगे तैनात
RIMS में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक हुई. बैठक में अलग-अलग सुरक्षा जोन बनाने का प्रस्ताव रखा गया. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 7, 2026 at 4:47 PM IST
रांची: राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में रोगियों के परिजन और जूनियर डॉक्टरों एवं अन्य मेडिकल स्टाफ के बीच अक्सर मारपीट और झड़प की घटना घटती है. हाल में भी इस तरह की घटना पर रोक लगाने और रिम्स के डॉक्टरों-मेडिकल स्टाफ, नर्सों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सोमवार को रिम्स निदेशक डॉ डीके सिन्हा ने बैठक की.
इस बैठक में संस्थान की सुरक्षा से जुड़े सभी स्टेकहोल्डर्स ने भाग लिया. बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई. बैठक की लिखित कार्यवाही सामने आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी. बैठक में रिम्स जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की ओर से भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सुझाव संस्थान के सामने रखा जाएगा.
रिम्स जेडीए के अध्यक्ष डॉ जितेन्द्र कुमार ने बताया कि उनकी मांग है कि रिम्स के पूरे परिसर को अलग-अलग सिक्योरिटी जोन में बांट कर सुरक्षा की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जाए. इसके तहत हॉस्पिटल, हॉस्टल परिसर, एकेडमिक परिसर, ICU क्षेत्र और न्यू ट्रॉमा सेंटर जैसे संवेदनशील इलाकों को अलग-अलग जोन में रखा जा सकता है.
हर सिक्योरिटी जोन का होगा एक जिम्मेदार अधिकारी- जेडीए
रिम्स जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के मुताबिक प्रत्येक सिक्योरिटी जोन की जिम्मेदारी किसी स्थायी फैकल्टी सदस्य, प्रोफेसर, मेडिकल ऑफिसर या प्रशासनिक पद पर कार्यरत डॉक्टर को दी जानी चाहिए. संबंधित अधिकारी अपने जोन में तैनात सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था और कामकाज की निगरानी करें. प्रस्ताव में हर जोन की साप्ताहिक समीक्षा कराने की बात भी कही गई है. रिम्स जेडीए के अध्यक्ष डॉ जितेंद्र ने कहा कि किसी एक जोन में यदि 10 सुरक्षा गार्ड तैनात हैं तो उनकी उपस्थिति, मुस्तैदी, कार्यक्षमता और सुरक्षा व्यवस्था को संभालने की क्षमता की नियमित समीक्षा की जाए.
सुरक्षाकर्मियों की जवाबदेही तय हो
डॉ जितेंद्र ने कहा कि रिम्स जेडीए का मानना है कि रिम्स में सुरक्षा गार्डों की तैनाती तो होती है, लेकिन कई बार घटना के वक्त सुरक्षा कर्मी डॉक्टरों और कर्मचारियों की मदद के लिए समय पर नहीं पहुंचते. ऐसे में केवल सुरक्षा गार्डों की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उनकी जवाबदेही और कार्यक्षमता भी सुनिश्चित करनी चाहिए.
साप्ताहिक समीक्षा के दौरान यदि किसी सुरक्षा कर्मी की लापरवाही या अक्षमता सामने आती है, तो उसके कारणों की पड़ताल की जा सकेगी. जरूरत पड़ने पर संबंधित गार्ड को बदला जा सकता है, उसे आवश्यक निर्देश दिए जा सकते हैं या कम संवेदनशील क्षेत्र में तैनात किया जा सकता है.
सुरक्षा व्यवस्था में होगा सुधार
रिम्स जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का मानना है कि अस्पताल परिसर में होने वाली घटनाओं से डॉक्टरों के सम्मान और मनोबल पर भी असर पड़ता है. ऐसे में संस्थान के शिक्षक और प्रशासन डॉक्टरों की भावनाओं को समझते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाएंगे, ऐसी उम्मीद है.
हॉटस्पॉट पर महिला जगह पुरुष सुरक्षाकर्मी होंगे तैनात- निदेशक
बैठक के बाद निदेशक डॉ डीके सिन्हा ने बताया कि सुरक्षा कर्मियों के लिए नया रोस्टर तैयार करने का निर्देश दिया गया है. इसके तहत प्रतिदिन अलग-अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी तय होगी और संबंधित सुरक्षाकर्मियों की ड्यूटी की निगरानी की जाएगी. सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी चीफ सिक्योरिटी से जुड़े अधिकारी संतोष को दी गई है.
उन्होंने बताया कि हॉटस्पॉट पर महिला गार्ड की जगह पुरुषों की तैनाती की जाएगी. उन्होंने कहा कि RIMS के उन स्थानों को भी चिह्नित किया गया, जहां सुरक्षा की दृष्टि से ज्यादा खतरा रहता है. इन हॉटस्पॉट पर तैनात महिला सुरक्षा कर्मियों को हटाकर वहां पुरुष सुरक्षा गार्ड की तैनाती करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही संस्थान परिसर में लगातार होने वाली सुरक्षा पेट्रोलिंग को और बढ़ाने का फैसला लिया गया है. इसका उद्देश्य संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी बढ़ाना और किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करना है.
रविवार को भी होगी सुरक्षा कर्मियों की परेड
निदेशक ने बताया कि रिम्स की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. अब रविवार को भी सुरक्षा कर्मियों की परेड कराई जाएगी. इस दौरान उन्हें उनकी जिम्मेदारियों और ड्यूटी से जुड़े निर्देशों के बारे में बताया जाएगा. सुरक्षा कर्मियों को स्पष्ट किया जाएगा कि रविवार को भी उनकी ड्यूटी रहेगी और इसे छुट्टी के दिन के तौर पर नहीं लिया जा सकता. प्रबंधन की कोशिश है कि ड्यूटी को लेकर किसी तरह की लापरवाही या भ्रम की स्थिति न रहे.
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