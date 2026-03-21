दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की तैयारियों को लेकर बैठक: मुख्य बिंदुओं और सरकार की प्राथमिकताओं पर चर्चा
दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र अगले सोमवार से और दिल्ली का बजट 24 मार्च को पेश होगा. जिसको लेकर प्रमुख विधानसभा में बैठक हुई.
Published : March 21, 2026 at 12:56 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा का बहुप्रतीक्षित बजट सत्र अगले सोमवार से शुरू होने जा रहा है जिसको लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. दिल्ली की बीजेपी सरकार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में अपना दूसरा पूर्ण बजट पेश करेगी. इस महत्वपूर्ण सत्र के सुचारू और उत्पादक संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, आज दिल्ली विधानसभा में आयोजित की गई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और वरिष्ठ मंत्री प्रवेश वर्मा ने भाग लिया.
यह बैठक विधानसभा में अध्यक्ष के कार्यालय में आयोजित की गई. बैठक का प्राथमिक एजेंडा बजट सत्र के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना था. विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने तैयारियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था और सदस्यों के लिए आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता शामिल थी. उन्होंने सत्र के दौरान स्वस्थ और रचनात्मक बहस की आवश्यकता पर जोर दिया और मुख्यमंत्री व मंत्री से सहयोग का आह्वान किया.
सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने आगामी वित्त वर्ष के लिए आवंटित फंड के उपयोग और प्रमुख परियोजनाओं के तेजी से कार्यान्वयन के महत्व पर जोर दिया है. यह बजट ग्रीन बजट के रूप में पेश किए जाने की संभावना है.
कुल मिलाकर, बजट सत्र से ठीक पहले हुई बैठक ने दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के लिए मंच तैयार कर दिया है. अब सभी की निगाहें मंगलवार यानि 24 मार्च पर टिकी हैं जब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी और दिल्ली के विकास के लिए सरकार की योजना सामने आएगी. गत वर्ष रेखा सरकार ने विधानसभा में एक लाख करोड़ का बजट पेश किया था.
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