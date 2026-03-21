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दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की तैयारियों को लेकर बैठक: मुख्य बिंदुओं और सरकार की प्राथमिकताओं पर चर्चा

यह बैठक विधानसभा में अध्यक्ष के कार्यालय में आयोजित की गई. बैठक का प्राथमिक एजेंडा बजट सत्र के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना था. विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने तैयारियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था और सदस्यों के लिए आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता शामिल थी. उन्होंने सत्र के दौरान स्वस्थ और रचनात्मक बहस की आवश्यकता पर जोर दिया और मुख्यमंत्री व मंत्री से सहयोग का आह्वान किया.

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा का बहुप्रतीक्षित बजट सत्र अगले सोमवार से शुरू होने जा रहा है जिसको लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. दिल्ली की बीजेपी सरकार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में अपना दूसरा पूर्ण बजट पेश करेगी. इस महत्वपूर्ण सत्र के सुचारू और उत्पादक संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, आज दिल्ली विधानसभा में आयोजित की गई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और वरिष्ठ मंत्री प्रवेश वर्मा ने भाग लिया.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा अध्यक्ष को आगामी बजट के मुख्य बिंदुओं और उनकी सरकार की प्राथमिकताओं से अवगत कराया. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का दूसरा बजट विकासोन्मुखी, समावेशी और जनकल्याणकारी होगा. मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार सरकार का ध्यान स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे, और रोजगार सृजन पर केंद्रित रहेगा. उन्होंने यह भी बताया कि बजट में महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष योजनाएं शामिल की जाएंगी.

सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने आगामी वित्त वर्ष के लिए आवंटित फंड के उपयोग और प्रमुख परियोजनाओं के तेजी से कार्यान्वयन के महत्व पर जोर दिया है. यह बजट ग्रीन बजट के रूप में पेश किए जाने की संभावना है.

दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की तैयारियों को लेकर बैठक (ETV Bharat)

मंत्री प्रवेश वर्मा ने बैठक में सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले प्रमुख विधेयकों और विधायी कार्यों का विवरण दिया. उन्होंने आगामी सत्र में महत्वपूर्ण चर्चाओं और बहस के लिए सरकार की तत्परता को दोहराया. बैठक के दौरान विपक्ष से सहयोग प्राप्त करने और सत्र के दौरान रचनात्मक बहस के लिए वातावरण बनाने के तरीकों पर भी चर्चा की गई. विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सभी दलों के नेताओं से सत्र को उत्पादक और सार्थक बनाने की अपील की.दिल्ली की बीजेपी सरकार के दूसरे बजट सत्र को कई मायनों में ऐतिहासिक माना जा रहा है. सरकार अपने पहले वर्ष की उपलब्धियों को उजागर करने और आगामी वर्षों के लिए अपनी दृष्टि प्रस्तुत करने के लिए इस सत्र का उपयोग करेगी. उम्मीद है कि बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं और पहल शामिल होंगी जो दिल्ली के विकास को गति देंगी. विपक्ष भी इस सत्र में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयारी कर रहा है और विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की योजना बना रहा है.

कुल मिलाकर, बजट सत्र से ठीक पहले हुई बैठक ने दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के लिए मंच तैयार कर दिया है. अब सभी की निगाहें मंगलवार यानि 24 मार्च पर टिकी हैं जब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी और दिल्ली के विकास के लिए सरकार की योजना सामने आएगी. गत वर्ष रेखा सरकार ने विधानसभा में एक लाख करोड़ का बजट पेश किया था.

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