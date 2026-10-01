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रामलीला में सुरक्षा से लेकर नशामुक्ति तक, दिल्ली सरकार ने तैयार किया पूरा प्लान

नई दिल्ली: दिल्ली में आगामी रामलीला आयोजनों के लिए स्थानों, तैयारियों एवं आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा तथा उन्हें अंतिम रूप देने के लिए आज दिल्ली सचिवालय में दो महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गईं. बैठकों की अध्यक्षता समाज कल्याण मंत्री एवं रामलीला समिति के अध्यक्ष रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने की. बैठकों में रामलीला समिति के सदस्य, रामलीला समितियों के प्रतिनिधि एवं संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.

रामलीला स्थलों पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए सुरक्षा एवं भीड़ प्रबंधन की भी विस्तृत समीक्षा की गई. बैठक में स्थल के आकार और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सिविल डिफेंस कर्मियों की तैनाती पर चर्चा हुई. दिल्ली पुलिस को भीड़ के अनुसार पर्याप्त पुलिस बल, मेटल डिटेक्टर तथा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया. रामलीला समितियों से सीसीटीवी कैमरों की पर्याप्त व्यवस्था करने और भीड़ की निगरानी के लिए आधुनिक कैमरा व्यवस्था का उपयोग करने का भी आग्रह किया गया.

बिजली व्यवस्था की समीक्षा के दौरान पिछले वर्ष के अनुरूप सिक्योरिटी डिपॉजिट को एक-चौथाई किए जाने तथा 1200 यूनिट तक निःशुल्क बिजली से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई. रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने संबंधित अधिकारियों को एक-चौथाई सिक्योरिटी डिपॉजिट की व्यवस्था से संबंधित सर्कुलर शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए. उन्होंने बिजली कनेक्शन के लिए अलग से एसडीएम/डीएम के पत्र मांगे जाने पर कहा कि सिंगल विंडो व्यवस्था में अलग-अलग अनुमति की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा.

रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिंगल विंडो व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया जाए, ताकि रामलीला समितियों को अलग-अलग विभागों के चक्कर न लगाने पड़ें. उन्होंने लंबित अनुमतियों एवं एनओसी की समेकित स्थिति तैयार कर उनका शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि समितियों की वास्तविक समस्याओं का विभागों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से समयबद्ध समाधान किया जाना चाहिए.

बैठक में सभी रामलीला स्थलों पर पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. डीडीए एवं एमसीडी के शौचालयों की नियमित सफाई एवं रखरखाव तथा रामलीला अवधि के दौरान नियमित फॉगिंग कराने पर भी जोर दिया गया. आवश्यकता के अनुसार मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए. इसके साथ ही रामलीला से पहले पार्कों के प्रवेश मार्गों एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स की मरम्मत, साफ-सफाई और आवश्यक रखरखाव पूरा करने को कहा गया, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो. बैठक में रामलीला स्थलों पर अन्य मेले, झूले, अस्थायी बाजार अथवा अन्य गतिविधियों से होने वाले संभावित व्यवधान पर भी चर्चा हुई.

रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने कहा कि इन गतिविधियों का निर्धारण इस प्रकार किया जाए कि मुख्य रामलीला आयोजन में किसी प्रकार का व्यवधान न हो. उन्होंने स्पष्ट किया कि रामलीला आयोजन को प्राथमिकता देते हुए अन्य गतिविधियों का समन्वय उसी के अनुरूप किया जाना चाहिए.

बुकिंग एवं सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए ग्रेस पीरियड पर विचार

बैठक में आयोजन समाप्त होने के बाद सामान एवं ढांचा हटाने के लिए निर्धारित समय तथा सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त होने को लेकर भी चर्चा हुई. इस पर रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने कहा कि बड़ी रामलीलाओं के आयोजन के बाद पूरा सामान एवं ढांचा हटाने में स्वाभाविक रूप से अतिरिक्त समय लगता है. इसलिए निर्धारित 45 दिनों की अवधि के साथ उचित ग्रेस पीरियड दिए जाने की व्यवस्था पर विचार किया जाए, ताकि मामूली देरी के कारण समितियों की सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त न हो.

समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए नियमित समीक्षा व्यवस्था

रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने कहा कि रामलीला समितियों की समस्याओं का केवल आयोजन के समय समाधान करने के बजाय स्थायी और समन्वित व्यवस्था विकसित करना आवश्यक है. उन्होंने सुझाव दिया कि रामलीला महासंघ एवं संबंधित विभागों के साथ प्रत्येक तीन माह में नियमित समीक्षा बैठक आयोजित की जाए, ताकि समस्याओं की पहले से पहचान कर उनका समाधान किया जा सके.

उन्होंने कहा कि रामलीला दिल्ली की महत्वपूर्ण धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपरा है और इसके सफल, सुरक्षित एवं व्यवस्थित आयोजन के लिए सभी संबंधित विभागों को पूरी जिम्मेदारी और बेहतर समन्वय के साथ कार्य करना चाहिए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आयोजन के दौरान किसी भी रामलीला समिति को अनावश्यक प्रशासनिक परेशानी का सामना न करना पड़े. समिति रामलीला आयोजनों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, वोकल फॉर लोकल, स्वच्छता, जल संरक्षण, स्वदेशी, नशा मुक्त भारत अभियान तथा सार्वजनिक महत्व के अन्य विषयों से जुड़े संदेशों को बढ़ावा देने पर भी कार्य करेगी. साथ ही सभी रामलीला में संत वाल्मीकि एवं संत रविदास जी की तस्वीर भी लगाई जाएगी.

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