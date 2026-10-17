स्नातक-शिक्षक MLC चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक, चुनाव प्रभारियों और बूथ संयोजकों को दिये निर्देश
आवास विकास कॉलोनी स्थित भाजपा जिला मुख्यालय पर शनिवार को बैठक की गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 10:10 PM IST
फर्रुखाबाद : आवास विकास कॉलोनी स्थित भाजपा जिला मुख्यालय पर शनिवार को स्नातक-शिक्षक MLC चुनाव की तैयारियों के संबंध में जिलाध्यक्ष फतेहचंद वर्मा की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई. बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष फतेहचंद वर्मा ने कहा कि इस चुनाव में जीत का सबसे बड़ा मूलमंत्र संपर्क और संवाद है. इसके माध्यम से प्रत्येक मतदाता तक पहुंचकर उन्हें मतदान के लिए प्रेरित किया जा सकता है.
उन्होंने कहा कि प्रत्येक बूथ पर अधिक से अधिक मतदाताओं की उपस्थिति और शत-प्रतिशत मतदान सुनिश्चित कराने के लिए बूथ संयोजकों को पूरी सक्रियता के साथ कार्य करना होगा. सभी मतदाताओं से निरंतर संपर्क और संवाद स्थापित कर उन्हें संगठन से जोड़ने का प्रयास किया जाए.
उन्होंने बताया कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में कल से मतदाता सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे. इन सम्मेलनों में अधिक से अधिक संख्या में शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता व्यक्तिगत संपर्क करें.
जिला संगठन प्रभारी नरेंद्र राजपूत ने कहा कि भाजपा इस चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए पूरी मजबूती से मैदान में है. प्रत्येक पन्ना प्रमुख को सौंपे गए 20 मतदाताओं से व्यक्तिगत संपर्क एवं संवाद स्थापित करना होगा और उन्हें मतदान केंद्र तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी.
उन्होंने कहा कि शिक्षकों एवं प्रबंधकों से व्यक्तिगत संपर्क साधकर मतदान के प्रति जागरूक करना संगठन की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि यह कोई सामान्य चुनाव नहीं, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व एक सेमीफाइनल है.
इस चुनाव में कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम, समर्पण और संगठन की मजबूती के आधार पर सफलता प्राप्त करने के लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करना होगा. सदर विधायक मेजर सुनील द्विवेदी ने भी शिक्षक विधान परिषद चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों से पूरी ताकत के साथ जुट जाने का आह्वान किया. इस अवसर पर पूर्व विधायक अमर सिंह खटिक, सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे.
बैठक में आगरा खंड शिक्षक क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी हरिकिशोर तिवारी, जिला संगठन प्रभारी नरेंद्र राजपूत, भोजपुर विधानसभा प्रभारी विनय वर्मा एवं सदर विधानसभा प्रभारी रामवीर सिंह कठेरिया ने सभी विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव प्रभारियों एवं बूथ संयोजकों को चुनाव की तैयारियों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
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