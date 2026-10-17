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स्नातक-शिक्षक MLC चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक, चुनाव प्रभारियों और बूथ संयोजकों को दिये निर्देश

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फर्रुखाबाद : आवास विकास कॉलोनी स्थित भाजपा जिला मुख्यालय पर शनिवार को स्नातक-शिक्षक MLC चुनाव की तैयारियों के संबंध में जिलाध्यक्ष फतेहचंद वर्मा की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई. बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष फतेहचंद वर्मा ने कहा कि इस चुनाव में जीत का सबसे बड़ा मूलमंत्र संपर्क और संवाद है. इसके माध्यम से प्रत्येक मतदाता तक पहुंचकर उन्हें मतदान के लिए प्रेरित किया जा सकता है.

उन्होंने कहा कि प्रत्येक बूथ पर अधिक से अधिक मतदाताओं की उपस्थिति और शत-प्रतिशत मतदान सुनिश्चित कराने के लिए बूथ संयोजकों को पूरी सक्रियता के साथ कार्य करना होगा. सभी मतदाताओं से निरंतर संपर्क और संवाद स्थापित कर उन्हें संगठन से जोड़ने का प्रयास किया जाए.