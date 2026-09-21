दुर्गा पूजा को लेकर रांची नगर निगम की तैयारी तेज, सफाई से लेकर ट्रैफिक व्यवस्था पर मंथन
दुर्गा पूजा को लेकर रांची नगर निगम की तरफ से साफ सफाई समेत जरूरी चीजें मुहैया कराने को लेकर समीक्षा बैठक हुई. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य
Published : September 21, 2026 at 6:30 PM IST
रांची: दुर्गा पूजा के सफल और शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर रांची नगर निगम और रांची महानगर दुर्गा पूजा समिति के बीच सोमवार को महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने की. इसमें नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रांची महानगर दुर्गा पूजा समिति से जुड़े विभिन्न पूजा पंडालों के आयोजक शामिल हुए. बैठक में श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा, साफ-सफाई, यातायात और विसर्जन व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा की गई. साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.
बैठक में पूजा के दौरान शहर में विशेष साफ-सफाई अभियान चलाने का मुद्दा प्रमुखता से उठा. पूजा समितियों की ओर से पंडालों और आसपास के इलाकों में नियमित सफाई की मांग की गई. नगर निगम की ओर से भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां लगातार सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गई. पूजा पंडालों तक पहुंचने वाले प्रमुख रास्तों और सड़कों पर मौजूद गड्ढों की मरम्मत समय रहते कराने का निर्देश दिया गया. पूजा पंडालों और विसर्जन मार्गों पर बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त करने तथा पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने पर भी चर्चा हुई.
जरूरी सुविधाओं को लेकर मंथन
श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रमुख पूजा स्थलों के आसपास पेयजल टैंकर और चलंत शौचालय उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर भी मंथन हुआ. पूजा के दौरान संभावित जाम को देखते हुए ट्रैफिक, पार्किंग और अतिक्रमण से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई. प्रमुख मार्गों पर अनावश्यक कट को हटाने, अवैध पार्किंग पर कार्रवाई करने और पंडालों के आसपास पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गई.
सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण को लेकर पूजा समितियों को पंडालों में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग प्रवेश और निकास की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया. पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ सुरक्षा व्यवस्था में पूजा समिति के स्वयंसेवकों की तैनाती करने को भी कहा गया. ध्वनि प्रदूषण को लेकर उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की बात कही गई. रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक रहेगी. इसके अलावा विज्ञापन के लिए अनधिकृत तोरण द्वार नहीं लगाने का निर्देश भी पूजा समितियों को दिया गया.
एक ही दिन विसर्जन का आग्रह
विसर्जन को लेकर भी बैठक में विशेष चर्चा हुई. प्रशासन की ओर से सभी पूजा समितियों से आपसी समन्वय बनाकर एक ही दिन विसर्जन करने को लेकर आम सहमति बनाने का आग्रह किया गया. विसर्जन जुलूस के लिए पहले से निर्धारित मार्ग और प्रशासन की ओर से चिन्हित घाटों का ही इस्तेमाल करने की बात कही गई.
मेयर रोशनी खलखो ने कहा कि बैठक में श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और शहर की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है. सभी संबंधित विभागों और पूजा समितियों के साथ समन्वय बनाकर व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा. नगर प्रशासक सुशांत गौरव ने कहा कि बैठक में सामने आए सभी बिंदुओं को नोट कर लिया गया है. पूजा को लेकर नगर निगम में युद्धस्तर पर तैयारी की जा रही है. साफ-सफाई समेत जो भी समस्याएं हैं, उन्हें समय रहते दूर किया जाएगा. पंडाल निर्माण को लेकर भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं.
रांची महानगर दुर्गा पूजा समिति के कार्यकारी अध्यक्ष राजन वर्मा ने कहा कि नगर निगम के साथ समन्वय बनाकर हर दिशा में काम किया जा रहा है. पूजा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए समिति और निगम मिलकर व्यवस्था को बेहतर बनाने में जुटे हैं.
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