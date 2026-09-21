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दुर्गा पूजा को लेकर रांची नगर निगम की तैयारी तेज, सफाई से लेकर ट्रैफिक व्यवस्था पर मंथन

रांची: दुर्गा पूजा के सफल और शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर रांची नगर निगम और रांची महानगर दुर्गा पूजा समिति के बीच सोमवार को महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने की. इसमें नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रांची महानगर दुर्गा पूजा समिति से जुड़े विभिन्न पूजा पंडालों के आयोजक शामिल हुए. बैठक में श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा, साफ-सफाई, यातायात और विसर्जन व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा की गई. साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.

बैठक में पूजा के दौरान शहर में विशेष साफ-सफाई अभियान चलाने का मुद्दा प्रमुखता से उठा. पूजा समितियों की ओर से पंडालों और आसपास के इलाकों में नियमित सफाई की मांग की गई. नगर निगम की ओर से भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां लगातार सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गई. पूजा पंडालों तक पहुंचने वाले प्रमुख रास्तों और सड़कों पर मौजूद गड्ढों की मरम्मत समय रहते कराने का निर्देश दिया गया. पूजा पंडालों और विसर्जन मार्गों पर बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त करने तथा पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने पर भी चर्चा हुई.

जानकारी देते पूजा समिति नेता और मेयर (ईटीवी भारत)

जरूरी सुविधाओं को लेकर मंथन

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रमुख पूजा स्थलों के आसपास पेयजल टैंकर और चलंत शौचालय उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर भी मंथन हुआ. पूजा के दौरान संभावित जाम को देखते हुए ट्रैफिक, पार्किंग और अतिक्रमण से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई. प्रमुख मार्गों पर अनावश्यक कट को हटाने, अवैध पार्किंग पर कार्रवाई करने और पंडालों के आसपास पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गई.

सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण को लेकर पूजा समितियों को पंडालों में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग प्रवेश और निकास की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया. पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ सुरक्षा व्यवस्था में पूजा समिति के स्वयंसेवकों की तैनाती करने को भी कहा गया. ध्वनि प्रदूषण को लेकर उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की बात कही गई. रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक रहेगी. इसके अलावा विज्ञापन के लिए अनधिकृत तोरण द्वार नहीं लगाने का निर्देश भी पूजा समितियों को दिया गया.