अर्धकुंभ मेले को लेकर साधु संतों के साथ चर्चा, अमृत स्नान, पेशवाई और भूमि आवंटन को लेकर मांगे सुझाव

अर्धकुंभ मेले को लेकर बुलाई गई बैठक ( Photo-ETV Bharat )