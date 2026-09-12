झारखंड के 493 खिलाड़ियों को मिलेगा 4.51 करोड़ का सम्मान, पेंशन के लिए मिले सिर्फ 2 आवेदन
झारखंड के खिलाड़ियों को सम्मान देने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाया है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : September 12, 2026 at 12:40 AM IST
रांचीः झारखंड के खिलाड़ियों के लिए बड़ी खबर है. राज्य सरकार की ओर से पदक विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार राशि देने और पूर्व खिलाड़ियों को पेंशन देने की प्रक्रिया को लेकर गठित उच्चस्तरीय समिति की बैठक हुई.
इस बैठक में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के बाद 493 खिलाड़ियों को करीब 4.51 करोड़ रुपये की सम्मान राशि देने की अनुशंसा की गई है. वहीं, खिलाड़ी पेंशन योजना के तहत मिले 21 आवेदनों की जांच में सिर्फ 2 आवेदन ही पात्र पाए गए.
खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय की ओर से 1 अप्रैल 2024 से 31 जनवरी 2026 तक पदक के आधार पर सम्मान राशि के लिए राज्य के खिलाड़ियों से आवेदन मांगे गए थे. इस अवधि में अलग-अलग जिलों से कुल 911 आवेदन प्राप्त हुए. इनमें 510 आवेदन योग्य और 401 आवेदन अयोग्य अनुशंसा के साथ मिले थे.
समिति ने पहले से प्रमाणपत्रों की जांच किए गए 510 आवेदनों पर विचार किया. जांच के बाद इनमें से 493 आवेदन योग्य पाए गए. इन खिलाड़ियों को करीब 4.51 करोड़ रुपये की नकद पुरस्कार राशि दिए जाने की अनुशंसा की गई है.
इन खिलाड़ियों ने 24 खेल विधाओं में पदक हासिल किए हैं। इनमें हॉकी, फुटबॉल, लॉन बॉल, आधुनिक पेंटाथलॉन, तीरंदाजी, जिम्नास्टिक, वुशु, एथलेटिक्स, साइकिलिंग, गटका, मुक्केबाजी, नेटबॉल, कुश्ती, भारोत्तोलन, शूटिंग, ताइक्वांडो, बास्केटबॉल, रग्बी, स्क्वॉश, स्केटिंग, जूडो, कराटे, बैडमिंटन और पैरा गेम्स शामिल हैं. योग्य खिलाड़ियों के पदकों में 241 स्वर्ण, 136 रजत और 107 कांस्य पदक शामिल हैं. इसके अलावा 9 खिलाड़ियों ने भागीदारी के आधार पर आवेदन किया है.
वहीं, खिलाड़ी पेंशन योजना के तहत कुल 21 आवेदन प्राप्त हुए थे. समिति ने सभी आवेदनों की गहन जांच की. इसमें सिर्फ 2 आवेदन पात्र पाए गए, बाकी आवेदनों में जरूरी दस्तावेजों की कमी मिली. समिति ने संबंधित आवेदकों से आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने की अनुशंसा की है.
बैठक में यह भी सामने आया कि झारखंड खिलाड़ी पेंशन योजना के लिए बेहद कम आवेदन मिल रहे हैं. समिति ने योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के लिए सभी उपायुक्तों को पत्र भेजने की अनुशंसा की है. नकद पुरस्कार से जुड़े शेष आवेदनों और प्रशिक्षकों के आवेदनों पर विचार के लिए अगली बैठक बुलाकर निर्णय लेने की अनुशंसा भी की गई है.
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