ETV Bharat / state

अलविदा की नमाज कल; लखनऊ में ड्रोन से की जाएगी निगरानी, ईद के मौके पर रहेगी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

लखनऊ में ईद-उल-फित्र और अलविदा की नमाज की तैयारियों को लेकर बैठक ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : ईद-उल-फित्र और अलविदा की नमाज की तैयारियों के मद्देनजर लखनऊ में ईदगाह कमेटी, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया, जिला प्रशासन और पुलिस कमिश्नरेट की एक अहम बैठक गुरुवार को आयोजित की गई. बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों, उलेमा और शहर के जिम्मेदार नागरिकों ने हिस्सा लिया.

बैठक में ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि रमजानुल मुबारक के रोजों की समाप्ति पर रोजेदारों को ईद-उल-फित्र के रूप में खुशी और जश्न मनाने का अवसर मिलता है. उन्होंने कहा कि ईद मुसलमानों का पवित्र त्योहार है, जिसमें अन्य धर्मों के लोग भी शामिल होकर खुशियां साझा करते हैं.





मौलाना ने जिला प्रशासन से अपील की कि ईद की नमाज अदा करने आने वाले लोगों के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं. उन्होंने बताया कि ईद का चांद 19 मार्च को देखा जाएगा. यदि उस दिन चांद दिखाई देता है तो 20 मार्च, अन्यथा 21 मार्च 2026 को पूरे देश में ईद-उल-फित्र मनाई जाएगी.





उन्होंने ईदगाह मैदान और आस-पास के क्षेत्रों में विशेष सफाई व्यवस्था, नमाजियों की सुरक्षा और आवारा पशुओं को नमाज के समय नियंत्रित रखने की मांग की. साथ ही वुजू करने वालों के लिए पानी के टैंकर की व्यवस्था करने की भी अपील की. उन्होंने नगर निगम से शहर की मस्जिदों के आसपास सफाई कराने, बिजली-पानी की आपूर्ति सुचारु रखने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की भी बात कही.





उन्होंने बताया कि इस वर्ष अलविदा की नमाज 13 मार्च 2026 को अदा की जाएगी और जामा मस्जिद, ईदगाह लखनऊ में अलविदा की नमाज दोपहर 12:45 बजे अदा की जाएगी. वहीं, ईद-उल-फित्र की नमाज ईदगाह में सुबह 10 बजे अदा की जाएगी.





बैठक को संबोधित करते हुए डीसीपी वेस्ट विश्वजीत श्रीवास्तव ने कहा कि इमाम ईदगाह द्वारा उठाए गए सभी बिंदुओं पर कार्रवाई की जाएगी और हर साल से बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी.