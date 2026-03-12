ETV Bharat / state

अलविदा की नमाज कल; लखनऊ में ड्रोन से की जाएगी निगरानी, ईद के मौके पर रहेगी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

लखनऊ में ईदगाह कमेटी, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया, जिला प्रशासन और पुलिस कमिश्नरेट की बैठक हुई.

लखनऊ में ईद-उल-फित्र और अलविदा की नमाज की तैयारियों को लेकर बैठक
लखनऊ में ईद-उल-फित्र और अलविदा की नमाज की तैयारियों को लेकर बैठक (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 12, 2026 at 10:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : ईद-उल-फित्र और अलविदा की नमाज की तैयारियों के मद्देनजर लखनऊ में ईदगाह कमेटी, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया, जिला प्रशासन और पुलिस कमिश्नरेट की एक अहम बैठक गुरुवार को आयोजित की गई. बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों, उलेमा और शहर के जिम्मेदार नागरिकों ने हिस्सा लिया.

बैठक में ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि रमजानुल मुबारक के रोजों की समाप्ति पर रोजेदारों को ईद-उल-फित्र के रूप में खुशी और जश्न मनाने का अवसर मिलता है. उन्होंने कहा कि ईद मुसलमानों का पवित्र त्योहार है, जिसमें अन्य धर्मों के लोग भी शामिल होकर खुशियां साझा करते हैं.



मौलाना ने जिला प्रशासन से अपील की कि ईद की नमाज अदा करने आने वाले लोगों के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं. उन्होंने बताया कि ईद का चांद 19 मार्च को देखा जाएगा. यदि उस दिन चांद दिखाई देता है तो 20 मार्च, अन्यथा 21 मार्च 2026 को पूरे देश में ईद-उल-फित्र मनाई जाएगी.



उन्होंने ईदगाह मैदान और आस-पास के क्षेत्रों में विशेष सफाई व्यवस्था, नमाजियों की सुरक्षा और आवारा पशुओं को नमाज के समय नियंत्रित रखने की मांग की. साथ ही वुजू करने वालों के लिए पानी के टैंकर की व्यवस्था करने की भी अपील की. उन्होंने नगर निगम से शहर की मस्जिदों के आसपास सफाई कराने, बिजली-पानी की आपूर्ति सुचारु रखने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की भी बात कही.



उन्होंने बताया कि इस वर्ष अलविदा की नमाज 13 मार्च 2026 को अदा की जाएगी और जामा मस्जिद, ईदगाह लखनऊ में अलविदा की नमाज दोपहर 12:45 बजे अदा की जाएगी. वहीं, ईद-उल-फित्र की नमाज ईदगाह में सुबह 10 बजे अदा की जाएगी.



बैठक को संबोधित करते हुए डीसीपी वेस्ट विश्वजीत श्रीवास्तव ने कहा कि इमाम ईदगाह द्वारा उठाए गए सभी बिंदुओं पर कार्रवाई की जाएगी और हर साल से बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी.

उन्होंने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ड्रोन से निगरानी की जाएगी और ईदगाह के सभी प्रवेश द्वारों पर डीएफएमडी (डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर) लगाए जाएंगे.



एडीसीपी वेस्ट धनंजय सिंह कुशवाहा ने कहा कि ईद के मौके पर पुलिस की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है. असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि नमाजियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.



बैठक में लखनऊ नगर निगम के अधिकारी ने कहा कि नगर निगम की ओर से सफाई और अन्य आवश्यक कार्यों को समय से पहले पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है. इस अवसर पर एसीपी चौक राजकुमार सिंह और एसीपी बाजार खाला वीरेंद्र विक्रम सिंह सहित बिजली विभाग, जल निगम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी अपने विचार रखे.


सिविल डिफेंस के चीफ वार्डेन अमरनाथ मिश्रा ने कहा कि सिविल डिफेंस की पूरी टीम अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार है. बैठक का संचालन मौलाना मोहम्मद सुफयान ने किया.

यह भी पढ़ें : भारत में आज दिखेगा ईद का चांद... सोमवार को अदा की जाएगी ईद-उल-फित्र की नमाज !

TAGGED:

EID UL FITR 2026
RAMZAN 2026
EID CELEBRATION IN INDIA
अलविदा की नमाज
LUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.