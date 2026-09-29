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RJD प्रदेश कार्यसमिति की बैठक: MMDR और चुनाव आयोग के खिलाफ जनता के बीच जाने की बनी रणनीति

राजद प्रदेश कार्यसमिति की बैठक ( Etv Bharat )

रांची: MMDR और चुनाव आयोग के मुद्दे पर प्रदेश राजद आंदोलन की तैयारी में है. मंगलवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई. जिसमें आंदोलन की रुपरेखा तय की गई. राजद प्रदेश कार्यालय में हुई इस बैठक में संगठन की मजबूती के साथ- साथ राज्य और केंद्र से जुड़े कई जनहित के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई.