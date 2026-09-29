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RJD प्रदेश कार्यसमिति की बैठक: MMDR और चुनाव आयोग के खिलाफ जनता के बीच जाने की बनी रणनीति

रांची में MMDR और चुनाव आयोग के विषय पर राजद की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.

RJD State Working Committee meeting
राजद प्रदेश कार्यसमिति की बैठक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 29, 2026 at 9:08 PM IST

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रांची: MMDR और चुनाव आयोग के मुद्दे पर प्रदेश राजद आंदोलन की तैयारी में है. मंगलवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई. जिसमें आंदोलन की रुपरेखा तय की गई. राजद प्रदेश कार्यालय में हुई इस बैठक में संगठन की मजबूती के साथ- साथ राज्य और केंद्र से जुड़े कई जनहित के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई.

MMDR बिल के खिलाफ राजद

बैठक में केंद्र सरकार द्वारा संसद में लाए गए खान एवं खनिज संशोधन विधेयक को लेकर भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर आपत्ति जताई गई. बैठक में राज्य सरकार के मंत्री संजय यादव, विधायक सुरेश पासवान, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गौतम सागर राणा समेत दूसरे पदाधिकारी मौजूद रहे.

राजद प्रदेश कार्यसमिति की बैठक संपन्न (Etv Bharat)

बैठक में राजद नेताओं ने SIR के दौरान कथित गड़बड़ियों, पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने और एसआईआर के नाम पर मतदाताओं को परेशान किए जाने के मुद्दे पर जनता के बीच जाने का निर्णय लिया गया.

संगठनात्मक मजबूती के साथ जिला स्तर पर कार्यक्रम का निर्णय

प्रदेश राजद की कार्यसमिति बैठक में संगठन को पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक और अधिक मजबूत एवं सक्रिय बनाने पर जोर दिया गया. साथ ही आगामी सांगठनिक कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा करते हुए सभी जिला एवं प्रखंड पदाधिकारियों को संगठन विस्तार और आम जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का निर्देश दिया गया.

बीजेपी पर लगाया वोट बैंक में सेंधमारी का आरोप

बैठक के बाद मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री और राज्य नेता संजय यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि एसआईआर के बहाने भारतीय जनता पार्टी, हमारे वोट बैंक में सेंधमारी कर रही है. बिहार, पश्चिम बंगाल सहित देश के अन्य राज्यों में बिगडत दिनों हुए एसआईआर के दौरान कुछ ऐसा ही देखा गया और इस वजह से वहां भाजपा की सरकार बनी. ऐसे में झारखंड में भी कुछ ऐसा ही खेल हो रहा है इसके विरोध में हम जनता के बीच जाएंगे उन्हें बताएंगे.

गरीबों की पार्टी है राजद: सुरेश पासवान

राजद विधायक सुरेश पासवान ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय जनता दल, गरीबों की पार्टी है. वहीं बीजेपी 'भारत जलाओ पार्टी' है, जो हमेशा देश में जनता को लड़ाने का काम करती रही है. उन्होंने कहा कि जनता का 'वोट चोरी' कर आजादी के बाद देश में कोई ऐसा आदमी नहीं था, जो प्रधानमंत्री बनने का काम किया था. हमारी पार्टी इसके खिलाफ आंदोलन करेगी और जनता के बीच जाएगी.

हर शख्स को वोट देने का अधिकार: राजद प्रदेश अध्यक्ष

राजद प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने बताया कि लोकतंत्र में वोट देने का हर शख्स को अधिकार है. ऐसे में एसआईआर के बहाने एक साजिश के तहत लोगों को इससे वंचित किया जा रहा है. इसके खिलाफ राजद जनता के बीच जाएगी और आंदोलन करने का निर्णय लिया है.

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राजद प्रदेश कार्यसमिति की बैठक
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन
MMDR AND SIR IN JHARKHAND

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