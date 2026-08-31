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पुरानी पेंशन बहाली को लेकर गरजे कर्मचारी, 13 सितंबर को सीएम आवास कूच का किया एलान

चमोली: राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा (NMOPS) जनपद चमोली की जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई. वहीं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर 13 सितबंर को एनएमओपीएस के बैनर तले सीएम आवास कूच को लेकर रणनीति बनाई गई. जिसमें बड़ी तादाद में चमोली के कर्मचारी व शिक्षक प्रतिभाग करेंगे.

राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा (एनएमओपीएस) के जिलाध्यक्ष मोहन सिंह रावत की अध्यक्षता में गौचर में हुई बैठक में 13 सितबंर के मुख्यमंत्री आवास कूच कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रणनीति पर मंथन किया गया. बैठक में निर्णय लिया गया कि चमोली के सभी विकासखंडों से करीब एक हजार कर्मचारी-शिक्षक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. हर ब्लाॅक को 100 कर्मचारी-शिक्षकों का लक्ष्य दिया गया है.इससे पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन को बल मिलेगा. इस दौरान प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष दिगम्बर सिंह नेगी ने कहा कि पुरानी पेंशन केवल कर्मचारियों का अधिकार नहीं बल्कि उनके सम्मानजनक सुरक्षित भविष्य की गारंटी है.

सभी कर्मचारियों को एकजुट होकर इस आंदोलन में प्रतिभाग करना होगा. एनएमओपीएस के जिलाध्यक्ष मोहन सिंह रावत ने कहा कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों के भविष्य, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा का सवाल है. अब समय आ गया है कि सभी कर्मचारी एकजुट होकर इस निर्णायक आंदोलन को जनआंदोलन का रूप दें. जिला मंत्री सुरेंद्र भगत ने कहा कि यह संघर्ष किसी एक कर्मचारी का नहीं बल्कि सभी कर्मचारियों का साझा आंदोलन है. हर विकासखंड से व्यापक भागीदारी ही इस आंदोलन को नई दिशा और ताकत देगी.