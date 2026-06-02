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झारखंड लोजपा (रामविलास) प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में लिए गए कई अहम निर्णय, प्रदेश अध्यक्ष को राज्यसभा या बिहार विधान परिषद सदस्य बनाने की मांग

झारखंड में लोजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक की गई. बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए.

Jharkhand LJP Meeting
लोजपा (रामविलास) प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में उपस्थित नेताओं को संबोधित करते प्रदेश अध्यक्ष. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 2, 2026 at 8:41 PM IST

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रांचीः लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), झारखंड प्रदेश कार्यसमिति की एक महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष बीरेन्द्र प्रधान की अध्यक्षता में संपन्न हुई. बैठक में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सह चतरा विधायक जनार्दन पासवान भी उपस्थित थे. बैठक में संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान को गति प्रदान करने, संगठनात्मक मजबूती, झारखंड सरकार की नीतियों के विरुद्ध जिला स्तर पर आंदोलन चलाने तथा पार्टी की भावी रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई.

बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि झारखंड में संगठन को और अधिक मजबूत बनाने हेतु प्रदेश अध्यक्ष बीरेन्द्र प्रधान को आगामी अवसर पर राज्यसभा सदस्य हेतु या बिहार में होने वाले विधान परिषद चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) का आधिकारिक उम्मीदवार बनाए जाने संबंधी प्रस्ताव राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के समक्ष भेजा जाए.

JTET में भोजपुरी, मगही और अंगिका को शामिल करने की मांग

बैठक में पार्टी को धारदार बनाने के लिए निष्क्रिय पदाधिकारियों की समीक्षा कर संगठन में सक्रिय और योग्य कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपने का निर्णय लिया गया. इसके अलावा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषाओं को शामिल करने हेतु मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया.

बैठक में ये प्रमुख निर्णय भी लिए गए

पार्टी ने अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के पृथक गठन हेतु राष्ट्रीय नेतृत्व को प्रस्ताव भेजने, प्रदेश कार्यसमिति में सभी प्रमंडलों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और प्रत्येक प्रमंडल में पृथक प्रभारी नियुक्त करने का भी निर्णय लिया गया. बैठक में पार्टी के अनुशासन को सर्वोपरि रखते हुए पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने पर भी सहमति व्यक्त की गई.

बैठक में ये भी रहे मौजूद

बैठक में उपस्थित कार्यसमिति पदाधिकारियों में रामजी पासवान, उमेश तिवारी, बेलाल खान, आशा राय, कपिल पासवान, आदित्य विजय प्रधान, प्रमोद सिंह, रामसेवक पासवान, शिवजी, रतन पासवान, हाफिजुल हसन, जीपी सिंह, अभिषेक राय, राजेश वर्मा, आनंद पांडेय, सुरेंद्र राय, संजीत द्विवेदी आदि उपस्थित थे.

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झारखंड में लोजपा
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