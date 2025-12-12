ETV Bharat / state

यूपी सरकार गन्ना तौल में हेराफेरी पर एक्शन मोड में; छेड़छाड़ मिली तो चीनी मिलों पर कड़ी कार्रवाई

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार गन्ना तौल में होने वाली घटतौली (हेराफेरी) पर एक्शन मोड में आ गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी के नेतृत्व में विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि तौल प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

अपर मुख्य सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, वीना कुमारी ने पेराई सत्र 2025-26 के शुरू होने के साथ ही सभी गन्ना क्रय केंद्रों और मिल गेट पर स्थापित वेब्रिज की शुद्धता सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं. इसी क्रम में आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उ.प्र. की अध्यक्षता में मिलों के आईटी प्रमुखों तथा हार्डवेयर–सॉफ्टवेयर प्रदाताओं के साथ गुरुवार को वर्चुअल बैठक आयोजित हुई.



छेड़छाड़ के सभी रास्ते बंद किए जाएंगे: बैठक में कहा गया कि सभी इलेक्ट्रॉनिक वेब्रिज को छेड़छाड़ रहित (Non-tamperable) बनाया जाना अनिवार्य है. हर जांच के बाद कैलिब्रेशन उपकरण को सील किया जाएगा. वेब्रिज में केवल डेटा आउटपुट की सुविधा होगी, इनपुट का विकल्प पूरी तरह बंद किया जाएगा. एनालॉग इंडिकेटर की जगह अनिवार्य रूप से डिजिटल लोड सेल और डिजिटल इंडिकेटर का उपयोग होगा. विभाग का स्पष्ट कहना है कि इससे तौल के वास्तविक डेटा में हेरफेर की कोई संभावना नहीं बचेगी.



होगी कड़ी सजा: आयुक्त ने साफ चेतावनी दी कि मिल गेट या बाहरी क्रय केंद्रों पर स्थापित वेब्रिज या सॉफ्टवेयर में किसी भी प्रकार की टेंपरिंग पाई गई तो संबंधित चीनी मिल, सॉफ्टवेयर प्रदाता कंपनियां,तथा एएमसी प्रदाता सभी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.



CCTV अनिवार्य: घटतौली पर पूर्ण रोक लगाने के लिए मिल गेट की तरह बाहरी गन्ना क्रय केंद्रों पर भी CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसानों की शिकायतों का तत्काल समाधान हो सके और दोषियों की पहचान कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.



किसानों के हितों की रक्षा के लिए व्यापक अभियान: प्रदेश भर की सभी चीनी मिलें संचालन में आ चुकी हैं. सरकार का फोकस यह सुनिश्चित करना है कि किसानों की गन्ना आपूर्ति के दौरान कहीं भी वजन कम न किया जाए. परिक्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश हैं कि वे जमीनी स्तर पर कड़ी निगरानी रखकर घटतौली की कुप्रथा को जड़ से समाप्त करें. इस पूरे अभियान का उद्देश्य है किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा, पारदर्शी तौल व्यवस्था, और तकनीकी छेड़छाड़ पर पूर्ण रोक.