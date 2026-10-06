झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग में राज्य सलाहकार समिति की बैठक आयोजित, कई मुद्दों पर हुई चर्चा
रांची में न्यायमूर्ति नवनीत कुमार की अध्यक्षता में राज्य सलाहकार समिति की बैठक हुई. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : October 6, 2026 at 10:57 PM IST
रांचीः झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (Jharkhand State Electricity Regulatory Commission) में मंगलवार को राज्य सलाहकार समिति की बैठक हुई.
आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नवनीत कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सदस्य (विधि) महेंद्र प्रसाद, झारखंड सरकार के ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव के. श्रीनिवासन तथा आयोग के सचिव आर.पी. नायक मौजूद रहे.
इस बैठक के दौरान राज्य में विद्युत क्षेत्र से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा एवं विचार-विमर्श किया गया. बैठक में उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत सेवा उपलब्ध कराने, विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता बढ़ाने तथा वितरण व्यवस्था में सेवा-गुणवत्ता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने पर विशेष रुप से जोर दिया गया.
गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने पर जोर
बैठक में यह विचार व्यक्त किया गया कि विद्युत नियमन का उद्देश्य ऐसा संतुलन स्थापित करना है, जिसमें उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध हो, विद्युत उपयोगिता वित्तीय रूप से सक्षम एवं व्यवहार्य बनी रहें, विद्युत क्षेत्र में निवेश को उचित प्रतिफल प्राप्त हो तथा राज्य का समग्र आर्थिक एवं औद्योगिक विकास आगे बढ़े.
समय पर एवं सही विद्युत बिल उपलब्ध कराने का निर्णय
झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग में आयोजित राज्य सलाहकार समिति की बैठक में उपभोक्ताओं को समय पर एवं सही विद्युत बिल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया साथ ही विद्युत आपूर्ति को विश्वसनीय एवं गुणवतापूर्ण बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया.
इसके अलावा वोल्टेज एवं विद्युत आपूर्ति की गुणवता निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने को निर्देशित किया गया. झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग से मिली जानकारी के अनुसार बैठक में उपभोक्ताओं की शिकायतों की त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया साथ ही नए विद्युत कनेक्शन तथा अन्य उपभोक्ता सेवाएं पारदर्शी, सरल एवं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने को कहा गया.
कई मुद्दों पर भी चर्चा की गई
इस बैठक के दौरान विभिन्न औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संगठनों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर भी चर्चा हुई. इनमें बिजली आपर्ति की विश्वसनीयता एवं 24×7 आपर्ति. उपभोक्ता सेवा में सुधार. गलत विद्युत बिलों के शीघ्र सुधार, रांची एवं धनबाद में द्वितीय वितरण लाइसेंसी की संभावना, उच्च भार वाले उपभोक्ताओं के लिए सिंगल फेज कनेक्शन विद्युत शुल्क तथा अन्य संबंधित विषय पर चर्चा हुई.
समिति के सदस्यों ने विद्युत क्षेत्र में उपभोक्ता हितों की सुरक्षा, सेवा वितरण में पारदर्शिता, आपूर्ति की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता तथा राज्य में औद्योगिक एवं आर्थिक गतिविधियों के लिए अनुकूल विद्युत व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया. बैठक में उठाए गए विभिन्न सुझावों एवं मुद्दों पर संबंधित पक्षों से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर, नियामक दृष्टिकोण से उसकी जांच एवं उचित कार्रवाई की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई.
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